20 Minuten dénoncé pour exposer des victimes de féminicides

Les portails alémaniques 20 Minuten et nau.ch ont publié en 2024 un article sur un féminicide sans respecter suffisamment la vie privée des victimes. Le Conseil suisse de la presse a indiqué mardi avoir admis «de larges pans» d'une plainte de deux organisations de défense des femmes.
La Fédération Solidarité femmes de Suisse et du Liechtenstein et la Maison d'accueil pour femmes des deux Bâle ont déposé une plainte auprès du Conseil suisse de la presse après la publication par les deux médias d'articles comportant des «détails particulièrement emplis de cruauté» et «des photos non pixellisées des enfants et de la maison», précise l'instance.
Les deux articles traitaient d'un recours de l'auteur présumé du féminicide qui avait demandé sa libération et recouru jusqu'au Tribunal fédéral. Les deux organisations ont vu dans ces articles une atteinte à la sphère privée. Elles ont également jugé qu'il était facile d'identifier la victime à partir des éléments publiés et ont déploré en particulier que les journalistes n'aient pas tenu compte de la protection particulière dont bénéficient les enfants. Les deux journaux en ligne ont pour leur part réfuté avoir enfreint le code de déontologie.
Vie privée pas assez respectée
Le Conseil suisse de la presse a admis de larges pans de la plainte. Selon lui, les articles ne respectent pas suffisamment la vie privée des victimes et la dignité humaine au sens des articles 7et 8 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».
L'argument des deux journaux, selon lequel il serait nécessaire de ne pas écourter et embellir les propos lors des féminicides, ne l'a pas convaincu. L'instance considère que ces articles de ce type ne contribuent pas à sensibiliser le public et produisent même l'effet contraire.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
