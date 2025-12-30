DE
FR

«Détails emplis de cruauté»
20 Minuten dénoncé pour exposer des victimes de féminicides

Deux organisations féministes ont obtenu gain de cause auprès du Conseil suisse de la presse contre 20 Minuten et nau.ch, accusés d'avoir publié en 2024 des articles violant la vie privée des victimes d'un féminicide.
Publié: il y a 54 minutes
Rédaction du journal gratuit 20 Minuti, à Savosa, le 18 décembre 2025. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les portails alémaniques 20 Minuten et nau.ch ont publié en 2024 un article sur un féminicide sans respecter suffisamment la vie privée des victimes. Le Conseil suisse de la presse a indiqué mardi avoir admis «de larges pans» d'une plainte de deux organisations de défense des femmes.

La Fédération Solidarité femmes de Suisse et du Liechtenstein et la Maison d'accueil pour femmes des deux Bâle ont déposé une plainte auprès du Conseil suisse de la presse après la publication par les deux médias d'articles comportant des «détails particulièrement emplis de cruauté» et «des photos non pixellisées des enfants et de la maison», précise l'instance.

Les deux articles traitaient d'un recours de l'auteur présumé du féminicide qui avait demandé sa libération et recouru jusqu'au Tribunal fédéral. Les deux organisations ont vu dans ces articles une atteinte à la sphère privée. Elles ont également jugé qu'il était facile d'identifier la victime à partir des éléments publiés et ont déploré en particulier que les journalistes n'aient pas tenu compte de la protection particulière dont bénéficient les enfants. Les deux journaux en ligne ont pour leur part réfuté avoir enfreint le code de déontologie.

Vie privée pas assez respectée

Le Conseil suisse de la presse a admis de larges pans de la plainte. Selon lui, les articles ne respectent pas suffisamment la vie privée des victimes et la dignité humaine au sens des articles 7et 8 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».

L'argument des deux journaux, selon lequel il serait nécessaire de ne pas écourter et embellir les propos lors des féminicides, ne l'a pas convaincu. L'instance considère que ces articles de ce type ne contribuent pas à sensibiliser le public et produisent même l'effet contraire.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

