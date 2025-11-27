Du prosecco de Valdobbiadene aux champagnes les plus ciselés, les Fêtes ouvrent la porte à un monde de fines bulles. Chaque méthode, chaque cépage et chaque origine apporte sa propre signature: fraîcheur, complexité ou finesse absolue. Des vins mousseux à découvrir.

Lorsque l'Avent débute et que l'année touche à sa fin commence la saison des instants pétillants. À aucune autre période de l’année on ne débouche autant de vins effervescents qu’en décembre: de l’attente joyeuse de l’Avent jusqu’au grand coup d’éclat du réveillon.

Parmi ces vins, le champagne reste la référence absolue: symbole du style et de la précision. Mais l’univers des fines bulles s’est largement ouvert: mousseux suisses, crémants français, cavas espagnols, franciacortas italiens ou proseccos haut de gamme gagnent du terrain, qu’ils soient élaborés selon la méthode traditionnelle (avec une seconde fermentation en bouteille) ou directement en cuve d’acier. Chaque méthode et chaque cépage apportent un caractère unique au verre, d’une minéralité cristalline à une texture crémeuse, d’une fraîcheur alpine à une chaleur méditerranéenne.

Une chose est sûre: les Fêtes sans bulles sont tout simplement impensables.

Effervescents suisses issus de tunnels alpins

Dans mon canton viticole préféré, le Valais, naissent des vins mousseux qui prouvent à quel point la précision suisse peut rivaliser avec celle de la Champagne française. Les températures constantes des tunnels creusés spécialement pour l’élevage, ainsi que l’humidité naturelle des galeries, créent des conditions idéales pour la seconde fermentation.

Ce style n’imite rien: c'est une interprétation de la méthode traditionnelle: focalisée, fraîche, limpide. Un vin effervescent qui montre de manière impressionnante le sérieux avec lequel la Suisse joue désormais dans la cour du segment premium.

Le précis Jacques Germanier Valais AOC Mousseux Millésimé brut, 23.95 francs Ce Chardonnay monocépage associe fraîcheur alpine et onctuosité délicate obtenue grâce à un long élevage sur lies. Des notes d’agrumes, des arômes de pomme croquante et une touche de brioche lui confèrent structure et élégance, tandis que la mousse se révèle particulièrement fine.

En bouche, il est frais, tendu, mais toujours crémeux. Il accompagne à merveille les noix de Saint-Jacques, la truite saumonée ou un apéritif raffiné à base de feuilletés.



L’Eldorado des vins mousseux du nord de l’Italie

La Franciacorta est considérée comme la région de vins effervescents la plus prestigieuse d’Italie et ce n’est pas un hasard! Entre le lac d’Iseo et Bergame naissent des vins élaborés exclusivement selon la méthode traditionnelle, capables de rivaliser sérieusement avec le champagne. Les sols apportent tension et profondeur, tandis que l’élevage sur lies confère complexité et structure. En bouche, ces vins se montrent énergiques, élégants et étonnamment complexes. Le Franciacorta marie le cœur chaleureux de l’Italie avec une architecture gustative que l’on ne retrouve habituellement qu’en Champagne: des compagnons parfaits pour les fêtes, au style résolument luxueux.

Le raffiné Cuvée Imperiale Brut Franciacorta DOCG – Guido Berlucchi, 26 francs Cette cuvée de Chardonnay et de Pinot Noir révèle une grande harmonie. Au nez, des arômes d'agrumes mûrs, de fleurs blanches et une touche de fruits secs grillés. En bouche, finesse, crémeux et fraîcheur vibrante. Idéal avec un vitello tonnato, un carpaccio de poisson ou un saumon en croûte.

Le prosecco n’a jamais été aussi bon

Valdobbiadene représente la quintessence du prosecco et un style qui combine fraîcheur et légèreté à la perfection. Le cépage glera y exprime tout son potentiel: des arômes floraux, de la pomme verte et une pointe de pêche blanche. La fermentation en cuve préserve les arômes primaires et apporte cette légèreté dansante typique. Exactement le genre de vins mousseux qui brillent lors des apéritifs de l’Avent, des fêtes de famille ou pour débuter une soirée festive en toute simplicité.

Le délicat Valdo Prosecco di Valdobbiadene DOCG, 14.95 francs La médaille d'or au concours «Mundus Vini» souligne sa qualité et son excellent rapport prix-plaisir. Au lieu de notes crémeuses de levures, ce prosecco mise sur une élégance fruitée et limpide. Au nez: fleurs délicates, pomme et poire. En bouche : vivacité, fines bulles et sécheresse agréable. Parfait avec des antipasti, des légumes frits ou comme accompagnement élégant de fromages doux.

L’Espagne pétillante

Le cava est la réponse espagnole au champagne. Et tout particulièrement dans sa qualité Reserva, il constitue une véritable découverte. Le climat chaud de la Catalogne apporte des arômes mûrs, tandis que l’élevage sur lies confère élégance et structure. Le cépage macabeo apporte fraîcheur et fruité lumineux, tandis que la parellada apporte finesse et équilibre. Des vins effervescents qui allient générosité méditerranéenne et précision technique: parfaits pour la période des Fêtes.

Le relevé Cava DO Reserva de la Familia Gran Reserva Brut Nature Juvé & Camps, 21.95 francs Au nez, ce cava dévoile des notes d'agrumes, de fleurs blanches et une pointe d'herbes aromatiques. En bouche, il est sec, cristallin et doté d'une effervescence persistante. L'appellation Brut Nature signifie: aucun sucre ajouté, une pureté totale. Idéal avec des tapas, des fruits de mer ou une volaille festive.

Un «sekt» allemand de qualité

Le Rieslingsekt allemand connaît un essor remarquable: il démontre à quel point un vin effervescent peut être superbe, même à partir de cépages aromatiques comme le riesling. Il ne s’agit ni d’un imitateur de champagne, ni d’une copie de prosecco, mais bien d’une interprétation allemande à part entière du plaisir pétillant: précise, fruitée, vivante. Parfaite pour celles et ceux qui recherchent quelque chose de léger mais haut de gamme.

Le typique Sekt Riesling Deinhard extra brut, 19.95 francs Le nez est typiquement riesling: pêche, agrumes, herbes vertes. La fine effervescence souligne la légèreté, tandis que le dosage extra brut apporte une structure sérieuse et parfaitement nette. En bouche: tension, finesse et une fraîcheur éclatante. Sublime avec des sushis, du fromage de chèvre ou des planches apéritives relevées.

L'original

Le Blanc de Blancs est la forme la plus puriste du champagne: 100% chardonnay, généralement issu de terroirs frais, avec toujours beaucoup de finesse. La tension minérale rend ces vins vibrants, tandis que la crémeux issu de l’élevage sur lies leur donne profondeur et dimension. Malgré leur origine prestigieuse, on trouve d’excellents effervescents à des prix étonnamment raisonnables – des champagnes de fête qui offrent élégance sans extravagance. Idéal pour tous ceux qui privilégient précision et légèreté.

Le tendu Champagne AOC Grand Cru Camille Blanc de Blancs à Avize, 32.95 francs Ce Grand Cru d'Avize révèle toute la beauté d'un style limpide: citron, craie, fleurs blanches au nez et une effervescence très fine. En bouche, il se montre droit, frais et long. Parfait avec des huîtres, du homard ou comme mise en bouche élégante lors du repas de Noël.

Un article de Tobias Gysi, œnologue diplômé et sommelier suisse. Il est l’auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.