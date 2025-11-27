Qui dit Black Friday, dit bonnes affaires. Et cela vaut aussi pour la chambre à coucher! Nous vous présentons dix sextoys et gadgets pour de meilleurs orgasmes et encore plus de plaisir au lit.

Les sextoys peuvent donner un nouveau souffle à n’importe quelle relation, aussi rouillée soit-elle. Lorsque l’ambiance au lit est ennuyeuse et monotone, des choses – petites, mais qui peuvent aussi vibrer – permettent de faire renaitre la passion. Comment choisir le bon jouet? Lulu Love, experte en amour chez Amorana, vous dévoile ses jouets préférés et vous indique ceux qui doivent impérativement figurer dans votre collection.

D’ailleurs, profitez de rabais jusqu’à 70% sur tous les gadgets Amorana listés ici lors des soldes Black Friday!

Calendrier de l’Avent

Attendre Noël n’a jamais été aussi sexy! Vous êtes encore à la recherche du cadeau de Noël idéal pour votre moitié? Avec les calendriers de l’Avent d’Amorana, votre partenaire reçoit 24 surprises sous forme de sextoys, d’accessoires et de lingerie. «L’attrait d’un tel calendrier réside dans la surprise», explique Lulu Love. «Les couples peuvent aussi explorer des choses qu’ils ne connaissent pas encore.» Cela donne au sexe une dimension nouvelle et ludique. «Les calendriers de l’Avent conviennent également aux personnes qui n’ont que peu ou pas d’expérience avec les jouets, et les plongeront dans un monde d’aventures.»

Calendrier de l'Avent Premium pour seulement 159.90 au lieu de 199 francs Vous découvrez tout juste l'univers des sextoys et vous souhaitez explorer ensemble la diversité de vos envies? Avec le calendrier de l'Avent Premium, découvrez de nombreuses surprises passionnantes d'une valeur de 649 francs. Avec des jouets haut de gamme de marques, telles que Womanizer et We-Vibe, ainsi que des produits de bondage et de soin, chaque boîte apporte un nouveau frisson de plaisir à votre relation. Laissez-vous inspirer par la diversité et partez ensemble pour un voyage de découverte érotique. Chez Amorana, le haut de gamme est disponible dès maintenant dans le cadre des soldes Black Friday au prix de seulement 159.90 au lieu de 199 francs.

Womanizer Next Duo

Le Next Duo est le tout dernier jouet de Womanizer et promet du plaisir à un tout autre niveau. «Je n’aurais jamais pensé que Womanizer pouvait encore se surpasser», s’enthousiasme la testeuse Lia. Il combine une stimulation clitoridienne et une stimulation du point G – donc deux fois plus de plaisir. Pour ce faire, Womanizer a perfectionné sa célèbre technologie de pression de l’air et l’a fusionnée avec We-Vibe, qui envoie ses vibrations vers le point G. Cela semble technique, mais selon Lia, c’est «incroyablement intense». «Le Next Duo est un must pour toutes les femmes qui sont fans de la marque et veulent faire passer leurs envies au niveau supérieur», ajoute Lulu Love.

We-Vibe

De nombreux couples ont déjà découvert ce jouet canadien. L’œuf vibrant portable We-Vibe Jive Lite stimule simultanément le point G et le clitoris et fait aussi plaisir aux hommes. L’œuf procure une sensation d’étroitesse et des vibrations supplémentaires. Que vous soyez tranquille à la maison ou dehors dans un lieu public, laissez votre moitié prendre le contrôle de la télécommande ou de l’application We-Vibe et profitez de moments surprenants et pétillants. Le Jive Lite offre une double stimulation: de fortes vibrations qui stimulent à la fois le point G et le clitoris à travers la prolongation externe pour garantir un plaisir complet.

Masturbator Blowmotion

Le Masturbator de Blowmotion est le jouet idéal pour faire passer ses envies à un niveau supérieur. Le canal nervuré comprend trois fonctions d’aspiration et quatre modes de vibrations puissantes qui procurent de réelles sensations. Sa longueur de 12,5 cm permet une profondeur qui envelopppe complètement le gland et vous procure de magnifiques orgasmes. Vous pouvez utiliser ce jouet seul ou avec votre partenaire pour apporter du peps à votre vie sexuelle. Blowmotion crée des masturbateurs pour les hommes qui ont envie de quelque chose d’encore plus spécial. L’expérience gagne en réalisme grâce à un lubrifiant à base d’eau.

Womanizer Next pour seulement 155 francs au lieu de 209.90 francs Le Womanizer Next garantit un plaisir luxurieux et séduit par ses fonctions innovantes et sa technologie 3D Pleasure Air unique. Vous pouvez désormais contrôler non seulement la vitesse et l'intensité du massage, mais aussi la profondeur des ondes – trois niveaux Climax Control assurent des orgasmes multiples encore plus nuancés et épanouissants sans excitation excessive. Chez Amorana, le Womanizer Next est maintenant en soldes Black Friday au prix de 155 francs au lieu de 199 francs.

Jeux d’attache

Vous voulez essayer de nouvelles choses au lit avec votre moitié et vous ne savez pas par où commencer? Le set Kinky Fessel de Lovehoney est un incontournable pour tous les couples ouverts à la nouveauté et qui veulent se laisser surprendre. Avec ce set, laissez libre cours à votre imagination en jouant à des jeux de pouvoir et de bondage. Le système de ligotage sous le matelas assure un bon maintien et une fois les pieds et poings liés grâce aux menottes, votre partenaire est à votre merci. Augmentez la tension du désir grâce au bandeau pour les yeux agréable à porter et exercez votre domination grâce au bâillon. Tout est permis tant que cela plait aux deux parties: convenez donc d’un safeword et, au besoin, utilisez l’ouverture rapide des menottes.

Vibrator Rose

Ce jouet a déjà explosé sur TikTok. Les femmes du monde entier ne tarissent pas d’éloges à son sujet et ne s’en lassent pas. Sans surprise, le nom Rose fait honneur au design. Ce stimulateur clitoridien doté de la technologie Pleasure Air vous transporte au septième ciel en un tour de main. Vous avez le choix entre dix modes intenses pour vous faire plaisir.

Pompe à pénis

Les pompes à pénis, comme la Tracey Cox Edge permettent une plus grande circonférence du pénis et une plus grande performance sexuelle. «Le pompage augmente la taille des vaisseaux sanguins du corps caverneux, ce qui permet à plus de sang de circuler à travers le pénis», explique Lulu Love. «Cela conduit à une érection bien visible», explique la blogueuse avec un clin d’œil. À quoi faut-il faire attention? Un maximum de 15 minutes d’entraînement par jour suffit amplement. «Un entraînement régulier dilate les vaisseaux sanguins non seulement temporairement, mais aussi à long terme. Comme un entraînement de musculation dans une salle de sport.» Une telle pompe peut – appliquée juste avant le rapport – aider l’érection sur le coup.

Womanizer Duo pour seulement 89 francs au lieu de 199.90 francs Le Womanizer Duo est le classique de la marque et un incontournable pour toutes les personnes qui souhaitent d'abord découvrir l'univers des Womanizer. Le jouet allie la technologie Pleasure Air éprouvée à des vibrations profondes du point G pour des orgasmes intenses. Parfait pour toutes les personnes qui sont curieuses et qui ont envie de faire l'expérience de la double stimulation. Chez Amorana, le Womanizer Duo est maintenant en soldes Black Friday au prix de 89 francs au lieu de 199.90 francs.

Dildo Vibrator

«Chaque collection de jouets devrait contenir un vibromasseur classique comme celui-ci de Lovehoney», explique Lulu Love. Les détails réalistes, comme les nervures, la tige galbée et la pointe étroite promettent une stimulation intérieure satisfaisante avec l’avantage supplémentaire de vibrations à plusieurs niveaux. «L’aspect réaliste, la longueur parfaite et la circonférence optimale procurent une véritable sensation de plénitude», s’enthousiasme Lulu Love. Ce Dildo-Vibrator classique est désormais disponible chez Amorana à 70% de rabais lors des soldes Black Friday au prix de seulement 7.45 francs au lieu de 24.90.

Set anal

En solo ou en couple, le set de 6 pièces Bumper Booty Anal hisse vos jeux anaux à un niveau inédit. La sélection de jouets pour la stimulation interne se compose de jouets, tels que des plugs, des chaînes anales et d’un mini-vibrateur qui vous accompagnera avec sa puissance jusqu’à un orgasme intense. «Ce set convient parfaitement à toutes les personnes qui ont déjà voulu essayer les Butt Plugs, mais qui ne savent pas vraiment comment se familiariser avec ce thème», explique Lulu Love.

Lingerie

Les jouets ne sont pas les seuls à donner des ailes à la vie amoureuse. Que diriez-vous de séduire votre moitié pour varier les plaisirs avec de la lingerie torride, comme l’ensemble Parisienne et de donner ainsi des ailes à son imagination? «Même si vous êtes fan de sous-vêtements pratiques au quotidien, une touche érotique est essentielle à votre garde-robe», conseille Lulu Love. «Chez Amorana, nous proposons de magnifiques sous-vêtements en dentelle sexy qui vont séduire les hommes et les femmes.»