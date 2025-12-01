Les poules, les vaches et les cochons sont bien plus intelligents et sensibles que beaucoup l’imaginent. Quatre Pattes appelle à davantage de respect pour les animaux et à une remise en question de notre consommation de viande, d’œufs et de produits laitiers.

Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens

Article rémunéré, présenté par Quatre Pattes

On attrape une boîte d’œufs, on la retourne rapidement dans la main, on vérifie la date et on la met dans le panier. Plus tard viennent le lait, le yaourt et un morceau de viande. Des aliments que l’on a achetés des centaines de fois. On n’y réfléchit pas vraiment.

Et c’est peut-être bien là le problème. Qu’un être vivant soit devenu quelque chose que nous consommons quotidiennement, sans même y penser. Non pas parce que nous voulons l’ignorer, mais parce que les produits sont si parfaitement emballés et présentés que l’animal derrière disparaît complètement. Il se volatilise entre le packaging, l’étiquette de prix et la routine.

Avec sa campagne «Apprends à connaître les animaux. Consomme avec conscience.», Quatre Pattes veut créer une nouvelle conscience pour une consommation responsable. Les animaux dits «de rente» ont des besoins et des émotions qui sont souvent ignorés.

L’organisation de protection des animaux s’engage pour que nous consommions de manière plus consciente et que nous appliquions le principe des 3R. Celui-ci consiste à réduire la consommation de produits d’origine animale (Reduce), à s’informer sur les conditions d’élevage et à choisir des produits garantissant un meilleur bien-être animal (Refine). Il encourage également à essayer de nouvelles options et à remplacer les produits animaux par des alternatives végétales (Replace).

Les poules peuvent reconnaître 100 visages

Derrière chaque produit se trouve un être vivant avec sa propre personnalité, ses habitudes, ses préférences et ses relations.

Les poules, par exemple – que l’on associe souvent uniquement aux œufs – communiquent déjà dans l’œuf avec leurs poussins, voient mieux que les humains et peuvent reconnaître plus de 100 visages. Elles sont vives, joueuses, et adorent les bains de soleil et de poussière.

En élevage intensif, les poulets de chair disposent de moins d’espace qu’une feuille A4, et la sélection génétique pour une croissance ultra-rapide provoque fréquemment de graves problèmes cardiaques et des troubles locomoteurs.

Les vaches entretiennent des relations profondes

Les vaches ont un odorat très développé et perçoivent quand leurs congénères sont stressées. Ce sont des animaux très sociaux qui tissent de véritables amitiés, parfois pendant de nombreuses années.

Elles portent leur veau neuf mois, presque comme les humains. Pourtant, alors que nous pouvons nous occuper de nos bébés, les veaux sont souvent séparés de leur mère dès la naissance. Beaucoup finissent ensuite dans des «igloos à veaux».

Pour maintenir la production de lait, les vaches sont inséminées chaque année. Si leur rendement baisse, elles sont généralement envoyées à l’abattoir.

Les cochons sont curieux et capables d’apprendre

Les cochons ont une vie émotionnelle complexe et plus de 20 vocalisations différentes pour exprimer leurs sentiments. Ils crient lorsqu’ils souffrent et manifestent leur joie lorsqu’ils sont heureux.

Ils apprennent plus vite que les chiens, sont très curieux et vivent en groupes sociaux forts. Ils adorent les bains de boue pour se rafraîchir et sont étonnamment propres.

En élevage intensif, jusqu’à dix cochons partagent la surface d’une place de parking. Ils vivent souvent dans leurs excréments et ne voient ni herbe ni lumière du jour.

Le prix des produits à bas coût est payé par les animaux

Dans la vie quotidienne, ces animaux deviennent malheureusement souvent invisibles. Un litre de lait n’est perçu que comme un litre de lait et un morceau de viande comme un simple morceau de viande. La vie qui se cache derrière passe au second plan. Selon Quatre Pattes, il est temps d’adopter une nouvelle attitude envers les animaux de l’agriculture. Car ce sont eux qui paient le prix de notre consommation non réfléchie de produits animaux bon marché.

Une consommation plus consciente commence par de petits gestes: prévoyez deux repas végétariens ou vegans par semaine et revisitez vos plats préférés, par exemple en remplaçant la viande hachée par des lentilles ou en utilisant un burger végétal. Lors de vos achats, faites attention à l’origine transparente des produits et aux labels fiables de bien-être animal, et ne vous laissez pas tromper par des emballages idylliques. Lisez attentivement les listes d’ingrédients, car des composants d’origine animale comme l’albumine ou la gélatine se cachent souvent dans les produits transformés.

Pour les œufs, la mention sur la coquille aide à s’y retrouver (0 = bio, 1 = plein air, 2 = élevage au sol; les œufs de batterie importés se retrouvent fréquemment dans les pâtes alimentaires ou les desserts. Comme alternatives, les boissons végétales, les légumineuses, le tofu, les noix et les graines constituent de bonnes options. Et en pâtisserie, les œufs peuvent facilement être remplacés par de la compote de pommes ou de l’aquafaba (eau de pois chiches).

En remplaçant, en réduisant ou en choisissant des produits d'un meilleur standard, nous faisons réellement la différence. Car derrière chaque œuf, chaque litre de lait et chaque morceau de viande se trouve un être vivant qui nous ressemble davantage qu’on ne le croit.

