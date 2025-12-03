Saviez-vous que la fondue était un mets quasi inconnu en Suisse jusqu’au début du 20e siècle? Découvrez toute l’histoire de ce plat national!

Article rémunéré, présenté par l'Union fribourgeoise du Tourisme.

A peine la grisaille de l’automne fait-elle son retour que, dans toute la Suisse, les caquelons ressortent et la saison de la fondue recommence. Mais avant d’être ce plat rassembleur, presque mythique, la fondue fut longtemps un secret de montagne, un repas de nécessité.

La fondue telle qu’on la connaît aujourd’hui n’est pas une invention séculaire figée dans le temps. Elle est le produit d’une histoire faite d’ingéniosité alpine, de traditions, de marketing national et de culture populaire. Une évolution étonnante, parfois méconnue, qui dit beaucoup de la Suisse et de son rapport au terroir.

Qui a inventé la fondue?

C’est un mystère qui perdure aujourd’hui encore. Impossible de trancher sur une origine précise. La première mention dans un ouvrage de fromage fondu nous vient de Grèce. C’est Homère, qui, dans «L’Iliade», décrit un mets composé de fromage de chèvre fondu mêlé à du vin et de la farine.

Mais ce premier lien n’a rien d’une recette suisse: il montre simplement que l’idée de faire fondre du fromage est très ancienne.

Ce qui est certain, c’est que la fondue telle que nous la connaissons est née dans les montagnes suisses et dans les régions où se pratiquait l’élevage. Jusqu’au début du 19ème siècle, elle était un plat de montagne et souvent préparée avec du lait plutôt qu’avec du vin. Rien d’extravagant. Juste une manière ingénieuse de transformer des produits vieillissants en un repas chaud et nourrissant.

La popularité de la fondue ne débute vraiment qu’entre la fin du XIXᵉ siècle et la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est l’époque où la Suisse découvre le fromage comme produit de grande consommation. Longtemps réservé aux régions d’alpage, le fromage fondu reste inconnu du grand public: même au début du XXᵉ siècle, beaucoup de Suisses n’ont encore jamais entendu parler de fondue.

Tout change avec l’essor de la production fromagère. Grâce aux progrès agricoles du XIXᵉ siècle et aux nouvelles coopératives laitières, les meules quittent les caves d’affinage pour voyager à travers le monde. Le fromage gagne les villes, puis les cuisines bourgeoises, avant de s’imposer comme un aliment quotidien durant la Première Guerre mondiale, lorsque le lait devient un produit de base pour une grande partie de la population. En Romandie la fondue commence à s’imposer.

Mais c’est une autre force qui fera passer la fondue du statut de recette régionale à celui de plat national: la communication.

Une réussite marketing

Dès les années 1930, l’Union suisse du commerce du fromage (USCF) se met à promouvoir les mets à base de fromage pour soutenir la filière. Après 1945, l’organisation lance de vastes campagnes pour faire connaître la fondue dans tout le pays. On peut notamment retrouver des archives de dégustations de fondues dans des villes alémaniques, où enfants, adultes et politiciens se rassemblent autour d’un caquelon pour goûter la fondue. L’objectif est clair: transformer une spécialité romande — et fribourgeoise en particulier — en symbole national.

Une stratégie redoutablement efficace.

Ainsi, la fondue traverse le Röstigraben, s’invite sur les tables zurichoises et bâloises, et devient le repas convivial par excellence. Une préparation simple, même pour des grandes tablées et la garantie d’une ambiance chaleureuse pendant le repas: tout contribue à son succès. L’armée l’intègre dans son livre de cuisine, accélérant encore la diffusion du mets.

La fondue n’est plus seulement un repas d’alpage: elle devient une manière de partager, de se retrouver, d’honorer un savoir-faire fromager unique. Et au cœur de cette histoire, une région s’impose comme le berceau incontesté de cette culture: Fribourg, terre de la moitié-moitié, des chalets d’alpage, du Gruyère AOP et d’une tradition fromagère séculaire.

Votre escapade fondue dans le canton de Fribourg Envie d'une parenthèse gourmande dans une belle région? Direction le canton de Fribourg! Profitez du berceau historique de la célèbre moitié-moitié. Ici, la fondue n'est pas qu'un plat: c'est une tradition vivante, façonnée par des siècles de savoir-faire fromager et par l'alliance unique entre Le Gruyère AOP et le Vacherin fribourgeois AOP. Entre chalets d'alpage, fromageries artisanales et restaurants typiques, Fribourg offre le décor idéal pour une escapade dédiée au plaisir et au terroir. C'est là que l'on retrouve l'essence même de la fondue: des produits authentiques, un goût inimitable et une convivialité qui réchauffe tout l'hiver. De janvier à mars 2026, profitez de l'action «Berceau de la fondue»: en séjournant au moins deux nuits dans un hôtel partenaire, vous recevez un bon de 25 francs pour une fondue à savourer dans l'un des restaurants participants. L'occasion parfaite de partir à la découverte de la véritable fondue, là où tout a commencé. Planifiez votre escapade!

De la tradition à la culture populaire

Dès le milieu du XXᵉ siècle, la fondue n’est plus seulement un mets hivernal: elle devient un signe distinctif de la culture helvétique. Les Suisses se l’approprient comme un rituel familial, un repas du dimanche, un symbole d’amitié. Dans les années 1960 et 1970, elle envahit les cuisines et les salles à manger, notamment grâce à l’arrivée du caquelon en fonte émaillée, plus stable et plus simple d’utilisation.

C’est aussi l’époque où les restaurants commencent à proposer des cartes entières dédiées aux fondues, où les réunions étudiantes et les soirées associatives se déroulent «autour du caquelon», et où la fondue apparaît pour la première fois dans les magazines féminins comme un plat «moderne, convivial et accessible».

De la tradition à la culture populaire

Dès le milieu du XXᵉ siècle, la fondue n'est plus seulement un mets hivernal: elle devient un signe distinctif de la culture helvétique. Les Suisses se l'approprient comme un rituel familial, un repas du dimanche, un symbole d'amitié. Dans les années 1960 et 1970, elle envahit les cuisines et les salles à manger, notamment grâce à l'arrivée du caquelon en fonte émaillée, plus stable et plus simple d'utilisation.

Les variantes qui racontent les régions Avec sa démocratisation, la fondue se met à voyager. Elle traverse les vallées, les cantons et les frontières, et chaque région lui impose sa signature: La moitié-moitié fribourgeoise Le classique absolu: du Gruyère AOP pour le goût, du Vacherin fribourgeois AOP pour l'onctuosité. Un équilibre quasi-parfait. La 100% Vacherin Plus douce, fondue à feu très doux, sans vin blanc, avec une texture coulante unique au monde. Les versions contemporaines Bolets, truffes, champagne, bière artisanale: les chefs s'emparent du plat et le réinventent, sans jamais trahir son esprit d'origine. Ces variantes montrent à quel point la fondue, bien que profondément enracinée, n'a jamais cessé d'évoluer. Elle reste un terrain de créativité, une tradition vivante.

Une icône suisse, plus actuelle que jamais

Aujourd’hui, la fondue occupe une place singulière dans la gastronomie helvétique. Elle réunit toutes les générations, se partage dans des chalets, des restaurants, des refuges, des salons. On la mange après une journée de ski, lors d’un anniversaire ou au retour d’une balade d’hiver.

Elle fait partie du paysage suisse au même titre que les montagnes ou les fromageries: un plat simple, chaleureux, profondément ancré dans l’identité du pays.