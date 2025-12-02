Unisanté a regroupé sept institutions de santé. Le processus de changement a été accompagné par le label «Friendly Work Space». Cela a permis de structurer la transition, la collaboration ainsi que la satisfaction et la santé des collaborateurs.

Les défis de la fusion dans le secteur de la santé

En octobre dernier, Unisanté a regroupé la majorité de ses activités sur le site du Biopôle, à Lausanne. «On est passé d’une constellation d’entités, éparpillées sur divers sites, à une véritable institution», résume Aurélie Morel, adjointe au directeur des ressources humaines.

À mesure que l’institution grandit, un défi se dessine: comment unifier la gestion de la santé en entreprise (GSE) suite à l’intégration d’entités aux cultures, métiers et histoires différentes? «On avait toute une série de dispositifs mais qui n’étaient pas encore coordonnés», rappelle Aurélie Morel.

La fusion avait réuni des expertises précieuses, mais pas encore une manière commune de penser la santé en entreprise. C’est dans ce contexte qu’Unisanté entame, en 2021, sa démarche de labellisation «Friendly Work Space» – un label de Promotion Santé Suisse qui valorise une gestion exemplaire de la santé en entreprise. «Le processus nous a permis de poser les bases fondamentales d’une politique de GSE cohérente», explique Antoine Piton, coordinateur de la santé au travail chez Unisanté.

«On ne peut pas prôner des bonnes pratiques en externe si, en interne, on ne les incarne pas», souligne Aurélie Morel.

La première labellisation demande un important travail d’introspection: documenter, coordonner, comprendre ce qui fonctionne… et ce qui doit évoluer. «C’était un processus administrativement assez lourd, mais qui nous a permis de réfléchir à ce dont nous disposions et comment tout tenait ensemble», résume Antoine Piton.

Avec le recul, les deux spécialistes reconnaissent ce que cette démarche a déclenché: une clarification des rôles, une structuration des processus et l’ancrage d’une dynamique d’amélioration continue. Finis les dispositifs déconnectés et les pratiques héritées de chaque entité. Le label impose un cadre exigeant – et c’est précisément ce dont l’institution avait besoin pour faire émerger une vision commune de la santé en entreprise.

Le déménagement au Biopôle, un révélateur de besoins très humains

Si la fusion avait réuni des expertises, le déménagement au Biopôle a mis en lumière un autre défi: le vivre-ensemble. Du jour au lendemain, des équipes qui se croisaient rarement se retrouvent à partager des open spaces, des rythmes différents et des manières de travailler parfois opposées. Bruit, perte de repères, inquiétudes… Les besoins de cohésion apparaissent immédiatement.

Et c’est là que la GSE devient très concrète. Unisanté encourage les équipes à discuter, à identifier leurs propres points de friction et à définir ce dont elles ont réellement besoin pour bien collaborer. Un processus accompagné, mais fondé sur le terrain.

«Nous n’avons volontairement pas imposé une charte unique pour toute l’institution. L’idée était que chaque équipe puisse s’approprier le processus et définir elle-même les règles nécessaires pour bien travailler ensemble dans son contexte particulier», explique Aurélie Morel.

Le label «Friendly Work Space», c'est quoi? Le label «Friendly Work Space», soutenu par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), établit les normes de qualité suisses pour les politiques de gestion de la santé en entreprise (GSE) mises en œuvre de manière systématique. À ce jour, 110 organisations représentant au total plus de 214 000 collaboratrices et collaborateurs en Suisse et au Liechtenstein ont obtenu ce label. Le label est délivré par la fondation Promotion Santé Suisse, qui dispose d'un mandat légal. Il repose sur six critères de qualité permettant d'évaluer la santé des collaboratrices et collaborateurs, contrôlés puis validés par des assesseuses et assesseurs indépendant-e-s. «La GSE systématique est un investissement rentable pour les entreprises et les organisations, notamment en raison de son effet préventif, des mesures de réinsertion rapide et des économies de coûts qu'elle permet de réaliser. La GSE et le label ‹Friendly Work Space› sont en outre appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans l'image de marque des employeurs», explique Thomas Brändli, responsable de projets Communication Gestion de la santé en entreprise.

Une politique et des outils pour soutenir les parcours professionnels

Au-delà des changements très concrets comme ce déménagement, le contexte professionnel et les métiers évoluent vite et mettent les personnes au défi de s’adapter continuellement à de nouvelles situations et exigences. Unisanté a donc adapté sa politique interne en matière de développement des compétences et parcours professionnels, afin de mieux définir les responsabilités et les outils disponibles pour conserver et développer son employabilité.

Un programme en ligne a été élaboré afin de permettre à chacune et chacun de faire un point de situation sur son parcours, d’identifier ses compétences et besoins en développement et de se construire une feuille de route. Les cadres sont par ailleurs encouragés et formés pour être des interlocuteurs de qualité lorsqu’il s’agit de faire un feedback et de discuter des perspectives professionnelles avec les membres de leur équipe.

Mieux comprendre les absences pour mieux agir

Parmi les chantiers prioritaires figure la compréhension des absences dites «perlées», ces absences courtes et répétées qui peuvent signaler un malaise durable. «Ces données sont essentielles pour nous», explique Antoine Piton. Dans une institution où les risques physiques sont limités et où les situations critiques ne laissent pas toujours de traces visibles, il faut des indicateurs plus fins.

«On cherche à comprendre les situations avant qu’elles n’évoluent vers un burn-out ou un départ, poursuit-il. L’enjeu est de ne plus découvrir un problème au moment où il est déjà trop tard.»

Unisanté met ainsi en place une enquête santé annuelle, intercalée entre les grandes enquêtes de satisfaction menées tous les cinq ans. Un outil qui permet de suivre régulièrement la qualité de vie au travail et de croiser ces données avec l’absentéisme, le turnover ou des phénomènes émergents. «On commence à mieux voir ce qui se passe, mais il y a encore du travail», note Antoine Piton.

L’objectif est clair: détecter au plus tôt le mal-être, agir rapidement et éviter que des situations individuelles ne se transforment en spirales difficiles.

De la gestion à la promotion de la santé

Aujourd’hui, Unisanté estime avoir posé les fondations d’une culture commune. Le prochain objectif est clair: aller au-delà de la prévention des risques et déployer une véritable promotion de la santé interne, avec des actions ciblées, participatives et adaptées aux réalités des métiers.

Aurélie Morel le rappelle: «Nous produisons de l’expertise humaine. Protéger nos équipes, c’est protéger notre mission.»

Le label comme moteur, pas comme vitrine

Pour les deux responsables, «Friendly Work Space» reste un outil, un cadre, un aiguillon. Pas une récompense. L’accompagnement, les formations, les échanges inter-entreprises — même si le réseau romand est moins dense — constituent des ressources utiles, mais c’est bien l’interne qui porte la dynamique.

«Ce qui compte, c’est d’avancer, pas de cocher des cases», résume Antoine Piton.

Photo: Christian Grund A propos d'Unisanté Unisanté naît en 2019 d'une fusion inédite réunissant la Policlinique médicale universitaire, l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive, l'Institut universitaire romand de santé au travail et l'association Promotion Santé Vaud. L'institution s'élargit ensuite à la Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer (2020), à l'Équipe mobile d'urgences sociales (2021), puis à la Centrale téléphonique des médecins de garde (2024).

