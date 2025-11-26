Lorsque le camion de Noël Coca-Cola arrive, une chose est sûre: on entre dans la période de Noël. Cette année encore, il est en tournée à travers la Suisse. Mais qu’est-ce qui se cache derrière la légende du camion rouge? Et quelles surprises sont prévues cette année?

Le camion s'arrête dans près de 30 endroits en Suisse - comme ici à Zurich. Photo: zvg

Article rémunéré, présenté par Coca-Cola

Tout a commencé en 1995, avec un spot télévisé depuis devenu légendaire. Pour la campagne de Noël de l’époque, Coca-Cola fait fabriquer un camion qui parcourt les forêts enneigées et les villages pour faire briller les sourires. A peine le spot télévisé est-il diffusé que le camion Coca-Cola prend la route. En peu de temps, la publicité devient culte. Les gens veulent voir l’immense véhicule illuminé sur la route. Coca-Cola a exaucé leur souhait pour Noël et, depuis, le camion parcourt chaque année plus de 100 pays, y compris la Suisse.

1 Les tubes de la bande-son du camion

Le lien traditionnel qui unit depuis longtemps Coca-Cola et la musique se reflète également dans les campagnes de Noël pour cette boisson. La bande-son du camion, «Holidays Are Coming», est tout aussi culte. Le premier tube qui lui a succédé a été livré par Melanie Thornton en 2001. Sa version de l’hymne de Coca-Cola «Wonderful Dream» a été utilisée dans les spots publicitaires de Noël jusqu’en 2005, jusqu’à ce que la reine de la pop allemande Sarah Connor lance un nouveau tube de Noël Coca-Cola avec «The Best Side Of Life». En 2009 et 2013, l’hymne de Noël original connaît un renouveau avec «A Beautiful Time» de Tamee Harrison. Pour 2014 et 2015, Coca-Cola s’est inspiré du classique «Make Someone Happy» de Jimmy Durante datant de 1964. Et en 2018, «Wonderful Dream» de Melanie Thornton fait l’objet d’une nouvelle édition grâce à The Kingdom Choir feat. Camélia Jordana et Namika. Depuis 2024, c’est à nouveau le tube Coca-Cola original «Holidays Are Coming» que l’on entend dans le spot TV actuel.

Prochaine étape: la magie des fêtes!

2 Le Père Noël, chauffeur emblématique du camion culte

Bien entendu, le camion de Noël ne va pas sans le Père Noël Coca-Cola. Toutefois, ce n’est pas Coca-Cola qui l’a inventé: son origine remonte à Nicolas de Myre (ou Saint-Nicolas) au IVe siècle. Néanmoins, en 1931, Coca-Cola charge l’illustrateur Haddon Sundblom de dessiner le Père Noël, et c’est sa version avec costume rouge, barbe blanche et bottes qui aura marqué notre image du Père Noël jusqu’à aujourd’hui.

3 De Shaqiri à Luca Hänni: tout le monde aime le camion

Dans notre pays, la présence de stars suisses est étroitement liée aux événements autour du camion de Noël. On se souviendra longtemps de la collecte de dons organisée il y a dix ans par Xherdan Shaqiri sur la Place fédérale de Berne. Au nom de Coca-Cola, la star du FCB a alors remis un chèque de 100 000 francs à des jeunes en détresse dans le cadre de son action «Chaque centime compte». Et pour couronner le tout, Shaqiri a jonglé avec un ballon de foot. 200 jongles lui ont permis de récolter 26 000 francs de dons supplémentaires. En Romandie, c'est la chanteuse Kings Elliot qui enchantera le public cette année de sa magnifique voix sur le marché de Noël de Sion.

Pour la huitième fois consécutive, le chanteur alémanique Luca Hänni sillonnera les routes avec Coca-Cola pendant les fêtes de fin d’année. Cette année, dans le cadre de la campagne «Rafraîchis ton Noël», un Meet & Greet aura lieu sur la Bürkliplatz à Zurich avec la star de «She Got Me». L’ambassadeur de la marque Loco Escrito donnera un concert live dans la région hivernale de Locarno.

En savoir plus sur Coca-Cola en Suisse Depuis 1936, Coca-Cola produit en Suisse pour les consommatrices et consommateurs suisses. Coca-Cola HBC Suisse est le partenaire d'embouteillage de The Coca-Cola Company dans le pays et se charge de la fabrication et de la distribution des produits. L'entreprise emploie environ 650 personnes et assure 7710 emplois dans toute la Suisse tout au long de la chaîne de création de valeur. Environ 80% des boissons vendues en Suisse sont produites localement et 95% des ingrédients utilisés proviennent de fournisseurs suisses.

4 Une icône aux innombrables lumières LED

Le camion de Noël Coca-Cola est bien plus qu'un simple véhicule: c'est un spectacle lumineux roulant qui transforme chaque arrêt en un petit moment magique. Basé sur un classique Kenworth W900 L, le véhicule s'étend sur une longueur impressionnante de 16,4 mètres du pare-chocs arrière à la calandre. Il est orné de milliers de lumières LED qui animent chaque contour, le transformant en une carte de Noël lumineuse. Même la cabine du conducteur – une construction en aluminium faite sur mesure, tout droit sortie d'un film d'hiver américain – contribue à sa silhouette reconnaissable. Avec près de 30 tonnes d'ingénierie, le Truck Coca-Cola n'a qu'une seule mission: apporter la joie et la magie de Noël dans toute la Suisse.

5 Les éléments phares du salon du camion

Dans le camion de Noël, on retrouve le Père Noël dans son salon à la décoration festive. Les fans de Coca-Cola peuvent y prendre une photo avec lui. Il est également possible de créer sa canette Coca-Cola personnalisée à la Can Printing Station. Pour celles et ceux qui assisteront aux deux grandes étapes de Zurich et de Locarno, d’autres moments forts sont prévus. Par exemple une tour à selfies avec vue sur le camion, ou encore le guichet postal du Père Noël où l’on peut envoyer ses vœux de Noël directement sur place. De plus, le cadre «Share a Moment» orné d’une branche de gui invitera les amoureux de Noël à se faire un câlin ou à s’embrasser. Pour Noël, le camion de Noël de Coca-Cola sillonne la Suisse.