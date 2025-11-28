Le smartphone devient à la fois un outil de divertissement, un porte-monnaie et un bureau. Toutefois, nos contrats de téléphonie mobile sont encore souvent à la traîne par rapport à la manière dont évolue notre utilisation. Comment trouver l’abonnement adapté?

Les abonnements incluent de plus en plus le streaming et le roaming: les appels vont-ils complètement disparaître?

Le smartphone s’éloigne de plus en plus de ce qu’il était à l’origine: un téléphone mobile. Au lieu de cela, l’utilisation d’Internet ne cesse de croître en raison du streaming, des services en ligne ou du télétravail, comme le montrent des études.

Selon l’étude «World Internet Project Switzerland» de l’université de Zurich (2025), en Suisse, nous passons en moyenne 5,7 heures par jour sur le réseau via notre smartphone, soit environ trois fois plus qu’en 2011.

Le volume de données en itinérance a explosé ces dernières années

Cela s’accompagne d’une augmentation massive de la consommation de données. C’est de plus en plus le cas lors des voyages, comme le montre une enquête actuelle de l’Office fédéral de la communication (OFCOM): ainsi, le volume de données utilisées à l’étranger a plus qu’été multiplié par vingt entre 2017 et 2024, passant de 3,8 millions de Go à 90,2 millions de Go.

Des évolutions que l’expert en télécommunications Walter Salchli de la boutique d’abonnements alao.ch observe depuis longtemps déjà. «De nombreuses personnes sont intéressées par des abonnements avec itinérance illimitée, explique-t-il. Le fait de disposer d’un grand choix de pays gagne également en importance.»

La tendance va de plus en plus vers le «illimité» dans le plus grand nombre de pays possible. Cela s’explique: «Nous voulons rester connectés partout, sans nous soucier des limitations, sans devoir télécharger des eSIM ou dépendre du Wi-Fi à l’étranger», argumente Walter Salchli.

L’abonnement adapté à une nouvelle utilisation

Des besoins changeants dont les fournisseurs doivent de plus en plus tenir compte. Ce qu’ils font, comme le sait l’expert. «Les fournisseurs adaptent leurs abonnements, élargissent leur choix de pays, y compris en dehors de l’Europe.» A l’occasion du Black Friday, de nombreux fournisseurs proposeraient de nouvelles offres correspondantes (voir encadré pour l’aperçu).

Mais comment trouver l’abonnement qui correspond exactement à mon comportement (en mutation) d'utilisation de mon téléphone portable? C’est là qu’intervient le comparateur indépendant alao, selon Walter Salchli, qui est en quelque sorte un hub réunissant toutes les offres en un coup d’œil.

Au total, jusqu’à 23 variables peuvent être saisies dans le masque de recherche, qu’un algorithme basé sur l’IA transforme ensuite en résultats optimaux, par exemple avec des informations sur les différences de pays inclus, sur les données et les appels en itinérance, ainsi que sur les détails du contrat ou sur le prix. De cette manière, il est possible d’obtenir en quelques minutes un abonnement mobile parfaitement adapté à ses besoins. Aujourd’hui, à l’occasion du Black Friday, on profite également des meilleurs prix de l’année. En outre, alao propose des avantages exclusifs disponibles nulle part ailleurs: des bons d’achat supplémentaires, une activation gratuite et un service clientèle gratuit et bien noté.

L’appel téléphonique est-il voué à disparaître un jour?

Pour le PDG d’alao, Walter Salchli, il est clair que notre comportement d’utilisation loin de l’objectif initial du téléphone portable va encore s’accentuer à l’avenir. «Les appels classiques perdent de plus en plus d’importance, la plupart des utilisatrices et utilisateurs préfèrent la messagerie Internet ou les appels via WhatsApp.»

Néanmoins, l’expert ne pense pas que l’appel téléphonique en lui-même disparaîtra un jour complètement. «Il y a encore beaucoup de choses dont il vaut mieux discuter en passant un appel plutôt qu’en écrivant un message», explique le PDG. «Nous le constatons également lors des demandes adressées à notre service clientèle. En cas de questions ou de problèmes, la clientèle apprécie d’avoir un contact direct qui les aide.»

De plus, il reste encore beaucoup de place à l’innovation dans le domaine des télécommunications, estime le spécialiste. Par exemple, les appels holographiques, au cours desquels une personne serait projetée sous forme d’image tridimensionnelle dans la pièce de l’interlocuteur ou l’interlocutrice, pourraient devenir réalité à un moment donné.