Paléo lâche Patrick Bruel après un signalement grave

Paléo Festival Nyon affirme avoir été confronté en 2019 à des faits jugés «graves» impliquant Patrick Bruel et une bénévole. Une procédure judiciaire aurait abouti à un accord confidentiel en 2022 et le chanteur n'est plus le bienvenu au festival.

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Paléo Festival Nyon prend publiquement ses distances avec Patrick Bruel. Dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux et reçu par Blick, le festival affirme avoir été confronté à un signalement visant le chanteur français après sa venue en 2019.

«Un incident nous a été signalé après le festival, par une collaboratrice bénévole lors de la venue de Patrick Bruel, écrit Paléo. Les faits rapportés étaient graves et son témoignage a été pris très au sérieux.» Les organisateurs ont ainsi été informés d’un «comportement inadmissible de l’artiste».

Nu pendant un massage

C'est l'émission française Sept à Huit, diffusée dimanche, qui fait état de ces faits. Selon le reportage, une masseuse bénévole présente en coulisses lors du passage de Patrick Bruel à Paléo a dénoncé son comportement durant une séance de massage.

Le chanteur serait resté entièrement nu et aurait demandé un massage au niveau du pubis. La jeune femme avait porté plainte avant de retirer celle-ci dans le cadre d’un accord entre les parties. L’avocat de Patrick Bruel confirme cet accord, mais nie tout geste inapproprié.

«Nous ne collaborerons plus avec Patrick Bruel»

Du côté de Paléo, le festival affirme avoir immédiatement proposé un soutien psychologique et juridique à la personne concernée. «Il ne nous appartient pas de qualifier juridiquement les faits, précise encore Bastien Bento, porte-parole de l'événement nyonnais.

Le festival dit ne pas vouloir entrer davantage dans les détails par respect pour sa collaboratrice. Mais assure qu’«aucun fait de cette nature» ne lui avait été rapporté lors des précédentes venues de Patrick Bruel. Une décision a toutefois été prise: l'artiste français ne sera plus invité à Paléo.

Dispositifs de prévention renforcés

Paléo dit également avoir renforcé ses dispositifs de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, d’agression ou de comportements inappropriés. L’organisation cite notamment le déploiement du dispositif Angela dès 2022, des formations spécifiques pour les équipes et une évolution de sa politique d’accueil des artistes.

Patrick Bruel est visé par des accusations d’agressions sexuelles, qu’il conteste. Une récente enquête de Mediapart a relancé l’affaire. Près de trente témoignages accablent le chanteur, qui fait l'objet d'au moins huit plaintes, réparties entre cinq enquêtes. L’animatrice Flavie Flament a également porté plainte pour viol contre le chanteur.

Tournée très controversée

La tournée suisse de Patrick Bruel fait par ailleurs l’objet d’une vive controverse. Une pétition intitulée «Pas de Bruel en Suisse» réclame l’annulation de ses concerts prévus notamment à Pully Live Festival, au festival Bellarena de Fribourg et à Genève.

Elle a déjà récolté plusieurs milliers de signatures. De nombreuses personnalités romandes comme Thomas Wiesel, Yoann Provenzano, Nathalie Froehlich ou encore Yann Marguet l'ont signée. Les pétionnaires s'inquiètent notamment des comportements du chanteur envers le staff des festivals.