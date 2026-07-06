Il faut regarder la société en face. Et c'est ce que Blick compte faire en Suisse dans les mois à venir, avec une offre toujours plus performante. Entretien avec Claude Ansermoz, notre rédacteur en chef.

Tout savoir sur la révolution Blick en 2026

Tout savoir sur la révolution Blick en 2026

Richard Werly Journaliste Blick

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C'est une révolution qui continue. Lorsque nous avons interrogé Claude Ansermoz pour ce numéro spécial d'Helvetix Café, le podcast hebdomadaire de Blick sur la France, nous pensions échanger sur le pays d'Astérix. Logique: nous nous trouvions à Marseille, où le rédacteur en chef de Blick Romandie assistait au Congrès mondial des éditeurs de journaux, présidé par la patronne de Ringier Médias Suisse, Ladina Heimgartner.

Puis la conversation a dérivé. Pourquoi ne pas parler de nous, de nos projets, de nos ambitions renouvelées avant la pause estivale? Et si la révolution Blick méritait un, voire deux podcasts, pour permettre à nos lecteurs, à nos auditeurs, à tous ceux qui nous découvrent jour après jour sur les réseaux sociaux, de se faire une idée juste de notre offre rédactionnelle et multimédia?

L'ampleur des changements

Cette IA, comme on dit, va envahir tous nos médias. Il faut être conscient de l'ampleur du changement. A Blick, nous l'abordons franchement, sans rien cacher des enjeux et des conséquences. Claude Ansermoz répond. Blick est prêt à relever ces nouveaux défis.

Un média est une entreprise vivante. Nous racontons chaque jour des aventures humaines. Nous éclairons l'actualité par nos éditoriaux et nos analyses.



Avec ce numéro spécial d'Helvetix Café, entrez avec nous dans les soutes de la fabrique médiatique. Vous verrez: vous y serez bien accueillis!