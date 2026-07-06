DE
FR
Photo: Blick

Notre podcast Helvetix Café
Tout savoir sur la révolution Blick en 2026

Il faut regarder la société en face. Et c'est ce que Blick compte faire en Suisse dans les mois à venir, avec une offre toujours plus performante. Entretien avec Claude Ansermoz, notre rédacteur en chef.
Publié: 17:47 heures
1/5
La campagne de publicité pour Blick a défrayé la chronique en Suisse romande.
Photo: Blick
Richard Werly
Richard WerlyJournaliste Blick
Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

C'est une révolution qui continue. Lorsque nous avons interrogé Claude Ansermoz pour ce numéro spécial d'Helvetix Café, le podcast hebdomadaire de Blick sur la France, nous pensions échanger sur le pays d'Astérix. Logique: nous nous trouvions à Marseille, où le rédacteur en chef de Blick Romandie assistait au Congrès mondial des éditeurs de journaux, présidé par la patronne de Ringier Médias Suisse, Ladina Heimgartner.

Nos podcasts sur la France
Si nos journaux meurent, nos pays ressembleront à ça
Helvétix Café, le Podcast
C'est ça la France (4/4)
Si nos journaux meurent, nos pays ressembleront à ça
Les dessous de la vague RN en France (et son possible échec)
Podcast
Helvetix Café
Les dessous de la vague RN en France (et son possible échec)

Puis la conversation a dérivé. Pourquoi ne pas parler de nous, de nos projets, de nos ambitions renouvelées avant la pause estivale? Et si la révolution Blick méritait un, voire deux podcasts, pour permettre à nos lecteurs, à nos auditeurs, à tous ceux qui nous découvrent jour après jour sur les réseaux sociaux, de se faire une idée juste de notre offre rédactionnelle et multimédia?

Nos podcasts géopolitiques
Trump n'est pas un stratège: il vient encore de le démontrer
Podcast
Helvetix Café
Trump n'est pas un stratège: il vient encore de le démontrer
Emprise technologique américaine, pourquoi la Suisse est menacée
Podcast
Helvetix Café
Emprise technologique américaine, la Suisse est menacée

L'ampleur des changements

Cette IA, comme on dit, va envahir tous nos médias. Il faut être conscient de l'ampleur du changement. A Blick, nous l'abordons franchement, sans rien cacher des enjeux et des conséquences. Claude Ansermoz répond. Blick est prêt à relever ces nouveaux défis.

Nos podcasts sur la Suisse
La Suisse a-t-elle une stratégie dans ce monde de fous?
Podcast
Helvetix Café
La Suisse a-t-elle une stratégie dans ce monde de fous?
Oui, Crans-Montana a fracassé une certaine idée de la Suisse
PODCAST
Helvetix Café
Oui, Crans-Montana a fracassé une certaine idée de la Suisse

Un média est une entreprise vivante. Nous racontons chaque jour des aventures humaines. Nous éclairons l'actualité par nos éditoriaux et nos analyses.

Avec ce numéro spécial d'Helvetix Café, entrez avec nous dans les soutes de la fabrique médiatique. Vous verrez: vous y serez bien accueillis!

Découvrez nos contenus sponsorisés
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus