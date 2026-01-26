Giorgia Meloni a ordonné le rappel de son ambassadeur à Berne. Les médias français et italiens interrogent. Et si une certaine image du pays s'était fracassée dans l'incendie de Crans-Montana? Deuxième épisode de notre podcast Helvetix Café avec Claude Ansermoz.

Oui, Crans-Montana a fracassé une certaine idée de la Suisse

Oui, Crans-Montana a fracassé une certaine idée de la Suisse

Richard Werly Journaliste Blick

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

A qui faire confiance pour que toute la vérité soit faite sur les responsabilités dans l'incendie meurtrier du «Constellation», à Crans-Montana, survenu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier? Cette question taraude aujourd'hui les familles des 40 morts et de la centaine de blessés, dont de nombreux ressortissants étrangers.

Une question devenue explosive ce week-end, après la libération sous contrainte et sous caution de Jacques Moretti par la justice du canton du Valais. Vue de France ou d'Italie, deux pays très touchés par cette catastrophe, cette sortie de détention provisoire semble impensable. C'est ce que les médias italiens et français écrivent. Et c'est ce qui a poussé Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, à rappeler pour consultations son ambassadeur à Berne.

Le pouls de la France

Chaque semaine, nous prenons d'ordinaire le pouls de la France, de l'Europe et du monde au comptoir de notre podcast Helvetix Café. Mais après une telle catastrophe, nous devons apprendre à nous regarder en face. La Suisse a-t-elle failli? Son image est-elle ternie? Le canton du Valais est-il en train de mettre à mal la réputation d'excellence et d'efficacité de la Confédération?

Claude Ansermoz, nouveau rédacteur en chef de Blick et vétéran de la politique helvétique, a accepté de tendre ce miroir. Regardons-nous dedans. Écoutons-le. Et acceptons toutes les questions, y compris celles, délicates, qui soulèvent des points de procédure judiciaire. Qu’avons-nous à dire aux Français, aux Italiens et aux victimes ou à leurs proches de toutes les nationalités? Le silence officiel, en tout cas, ne peut pas être la réponse.

Moment de réflexion

Bientôt un mois après la tragédie, Blick vous propose ce moment de réflexion à écouter et à transférer à vos proches. Quinze minutes pour comprendre ce qui se joue aussi, avec l'enquête en cours sur cette catastrophe qui dit, aussi, ce que nous sommes et comment nous intégrons, ou non, la douleur des autres.