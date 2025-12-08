DE
L'Etat contre les trafiquants
Ce que la drogue a vraiment brisé en France

L'ampleur du trafic de drogue et de la narco-économie en France prend des proportions de plus en plus inquiétantes. La République, ses forces de l'ordre et sa justice peuvent-elles encore faire face? On en parle dans notre podcast «Helvetix Café».
Publié: il y a 53 minutes
1/5
Les opérations de nettoyage menées par la police ne parviennent pas à éradiquer le trafic de drogue.
Photo: AFP
Blick_Richard_Werly.png
Richard WerlyJournaliste Blick
Un podcast sur la drogue en France? Que peut apporter de plus un épisode de notre Helvetix Café, le rendez-vous hebdomadaire des auditeurs de Blick qui aiment entendre parler de la France et commenter nos conversations?

Nous avons pourtant abordé le sujet avec l’ami Fabrice Le Quintrec, qui a longtemps officié au micro de Radio France. Parce que la drogue est aujourd’hui le lot quotidien de nombreux quartiers. Impossible de l’ignorer. Plus grave: il est souvent impossible d’échapper à la loi des Narcos «Made in France». Des cités autrefois tranquilles, conviviales et multiculturelles, comme celle racontée joliment dans «La maison des rêves» par la talentueuse journaliste Nora Hamadi, sont aujourd’hui gangrenées par la violence et l’argent des trafics. Grave. Et sans solution à l’horizon, puisque ce fléau menace aussi les pays voisins de la France, comme la Belgique ou les Pays-Bas…

Plus de zones sûres

Jugez plutôt ce que disent les chiffres. Selon le rapport 2025 des services anti-drogue de la police, la France est désormais décrite comme un pays «sans zone blanche» en matière de drogue (c’est-à-dire qu’aucune zone du territoire n’échapperait au narcotrafic). En 2024, 173 villes ont enregistré des homicides ou tentatives d’homicides liés au trafic de drogue — contre 161 villes en 2021. 1,1 million de Français consommeraient de la cocaïne au moins une fois par an. Selon le ministère de l’Intérieur, le nombre de personnes mises en cause pour trafic de stupéfiants continue d’augmenter: en 2024, ce sont 52'300 personnes pour trafic et 290'400 pour usage de drogues.

Meurtres à Dijon

A Marseille, Grenoble ou Toulouse, mais aussi à Dijon, plusieurs assassinats liés au trafic de drogue ont été commis. La Suisse est entourée par ce fléau des Narcos, auquel il serait illusoire de croire qu’elle échappe. Ces groupes criminels organisés déploient des réseaux avec importateurs maîtres, grossistes, et milliers de dealers (souvent très jeunes, parfois mineurs), ce qui leur permet de maintenir un approvisionnement constant et d’étendre leur emprise territoriale. Alors, la France: dépassée ou capable de reprendre le contrôle de ces quartiers?

C’est le débat de cet épisode d’Helvétix Café, le podcast de Blick qui raconte chaque semaine la France en version helvétique.

Pour débattre: richard.werly@ringier.ch
A lire: «La maison des rêves» de Nora Hamadi (Ed. Flammarion)

