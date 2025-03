Trafics et violences De Dijon à Grenoble, les narcos français encerclent la Suisse

De nouveaux incidents à Dijon et plusieurs fusillades à Grenoble, prouvent combien les régions Rhône-Alpes et Bourgogne, frontalières de la Suisse, sont contaminées par le trafic de drogue, et la criminalité qui l'accompagne.