DE
FR

Notre podcast Helvétix Café
Et si Trump avait raison de détester l'Europe?

Notre journaliste Richard Werly vient de publier «Cette Amérique qui nous déteste». Dans un podcast sans concessions, il répond à l'autre question qui fâche: Et si Trump avait raison de nous détester?
Publié: il y a 25 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
1/5
Le président des Etats-Unis dénonse «l'affaissement civilisationnel de l'Europe».
Photo: IMAGO/Newscom / AdMedia
Blick_Richard_Werly.png
Richard WerlyJournaliste Blick

Cette question stratégique plane sur la fin de l’année 2025. Alors que les négociations sur une possible paix en Ukraine se poursuivent ce week-end à Miami (Floride), la vision américaine du monde écrase tout. Donald Trump répète sans cesse qu’il veut un «deal» avec la Russie. 

Le président des Etats-Unis n’hésite pas, parallèlement, à organiser un quasi-siège militaire du Venezuela, détenteur des plus grandes réserves de pétrole au monde. Mais pour nous, Européens, le dilemme se résume à une interrogation: Trump nous déteste-t-il vraiment, comme peut le laisser croire le récent document stratégique publié par son administration?

Trump fait mal. Il tape. Il change d’avis. Il menace d’abandonner l’Ukraine, ce pays qui se défend vaillamment contre l’agresseur russe. Trump est convaincu que l’Union européenne a été créée pour «entuber» les Etats-Unis. Trump oublie que la domination de son pays au sein de l’OTAN, l’Alliance atlantique dont la Suisse est partenaire, lui a beaucoup profité. Difficile, enfin, d’accepter que l’Amérique de Trump, celle du mouvement MAGA (Make America Great Again), soit la meilleure protectrice des valeurs occidentales, comme ses partisans le prétendent. Il fallait donc, en cette fin d’année 2025 et à quelques semaines du premier anniversaire de l’investiture du 47e président des États-Unis, tenter de répondre à cette interrogation : et si Trump avait raison de nous détester?

A lire sur Trump
Trump mise sur ces «dislocateurs» pour faire dérailler l'UE
Au sommet européen ce jeudi
Trump mise sur ces «dislocateurs» pour faire dérailler l'UE
Et si la guerre secrète au Venezuela cachait d'autres objectifs?
Trump contre Maduro
Et si la guerre secrète au Venezuela cachait d'autres objectifs?

Pour y répondre, notre journaliste Richard Werly a choisi de poser son dernier livre, «Cette Amérique qui nous déteste» (éd. Nevicata), sur la table. Sans œillères. Sans parti pris. Avec Fabrice Le Quintrec, vétéran d’Helvétix Café, le podcast de Blick qui raconte d’ordinaire la France en version helvétique, voici un débat franc et lucide sur l’Amérique de Trump et de son vice-président J. D. Vance, dont nous avions brossé le portrait dans L’Illustré.

Nos podcasts sur les Etats-Unis
Sur les routes de l'Amérique de Trump et de J.D. Vance
Podcast
Voyage au pays MAGA
Embarquez sur les routes de l'Amérique de Trump et Vance
Pourquoi les médias n'ont pas compris l'Amérique de Trump
Podcast
Helvétix Café «Made in USA»
Pourquoi les médias n'ont pas compris l'Amérique de Trump

Que veut exactement l’Amérique MAGA? Sa colère contre les Européens «trop faibles» et trop oublieux des «valeurs chrétiennes» qui sont le socle de l’Occident est-elle acceptable? Devons-nous regarder autrement l’administration Trump? Toutes ces questions sont abordées dans ce podcast en deux épisodes. Le second portera sur les réponses européennes à apporter. Faut-il riposter au trumpisme? Peut-être. Mais, avant toute chose, l’important est de l’entendre et de le comprendre. C’est le but de ce numéro spécial d’Helvétix Café.

A lire: «Cette Amérique qui nous déteste», de Richard Werly (éd. Nevicata)
Et pour débattre: richard.werly@ringier.ch

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus