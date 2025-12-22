Et si Trump avait raison de détester l'Europe?

Notre journaliste Richard Werly vient de publier «Cette Amérique qui nous déteste». Dans un podcast sans concessions, il répond à l'autre question qui fâche: Et si Trump avait raison de nous détester?

Richard Werly Journaliste Blick

Cette question stratégique plane sur la fin de l’année 2025. Alors que les négociations sur une possible paix en Ukraine se poursuivent ce week-end à Miami (Floride), la vision américaine du monde écrase tout. Donald Trump répète sans cesse qu’il veut un «deal» avec la Russie.

Le président des Etats-Unis n’hésite pas, parallèlement, à organiser un quasi-siège militaire du Venezuela, détenteur des plus grandes réserves de pétrole au monde. Mais pour nous, Européens, le dilemme se résume à une interrogation: Trump nous déteste-t-il vraiment, comme peut le laisser croire le récent document stratégique publié par son administration?

Trump fait mal. Il tape. Il change d’avis. Il menace d’abandonner l’Ukraine, ce pays qui se défend vaillamment contre l’agresseur russe. Trump est convaincu que l’Union européenne a été créée pour «entuber» les Etats-Unis. Trump oublie que la domination de son pays au sein de l’OTAN, l’Alliance atlantique dont la Suisse est partenaire, lui a beaucoup profité. Difficile, enfin, d’accepter que l’Amérique de Trump, celle du mouvement MAGA (Make America Great Again), soit la meilleure protectrice des valeurs occidentales, comme ses partisans le prétendent. Il fallait donc, en cette fin d’année 2025 et à quelques semaines du premier anniversaire de l’investiture du 47e président des États-Unis, tenter de répondre à cette interrogation : et si Trump avait raison de nous détester?

Pour y répondre, notre journaliste Richard Werly a choisi de poser son dernier livre, «Cette Amérique qui nous déteste» (éd. Nevicata), sur la table. Sans œillères. Sans parti pris. Avec Fabrice Le Quintrec, vétéran d’Helvétix Café, le podcast de Blick qui raconte d’ordinaire la France en version helvétique, voici un débat franc et lucide sur l’Amérique de Trump et de son vice-président J. D. Vance, dont nous avions brossé le portrait dans L’Illustré.

Que veut exactement l’Amérique MAGA? Sa colère contre les Européens «trop faibles» et trop oublieux des «valeurs chrétiennes» qui sont le socle de l’Occident est-elle acceptable? Devons-nous regarder autrement l’administration Trump? Toutes ces questions sont abordées dans ce podcast en deux épisodes. Le second portera sur les réponses européennes à apporter. Faut-il riposter au trumpisme? Peut-être. Mais, avant toute chose, l’important est de l’entendre et de le comprendre. C’est le but de ce numéro spécial d’Helvétix Café.

A lire: «Cette Amérique qui nous déteste», de Richard Werly (éd. Nevicata)

Et pour débattre: richard.werly@ringier.ch