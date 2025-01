Les lecteurs de Blick qui ont suivi notre «roadtrip» à travers les États-Unis, dans les dernières semaines de la campagne présidentielle, se délecteront de ce podcast avant l'investiture du 20 janvier. Bienvenue dans notre Helvétix Café «Made in USA».

Helvétix Café «Made in USA»

1/8 Les électeurs américains ont tranché le 5 novembre: Donald Trump sera dee retour à la Maison-Blanche le 20 janvier. Photo: IMAGO/SOPA Images

Richard Werly Journaliste Blick

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Cette Amérique-là n’a jamais digéré la défaite électorale de Donald Trump, en novembre 2020. Elle n’a jamais voulu croire à la victoire, pourtant incontestable, de son successeur démocrate Joe Biden, dont le mandat présidentiel arrivée à échéance ce lundi 20 janvier, avec l’investiture du nouveau locataire de la Maison-Blanche.

Nous avions, à Blick, choisi d’aller rencontrer cette Amérique. Avec le vidéaste Pierre Ballenegger, nous avons donc pris la route, de Chicago à Mar-a-Lago. Nos dix reportages, publiés jusqu’à la date du scrutin, le 5 novembre 2024, ont raconté cette partie de l’Amérique que trop de médias avaient délibérément oublié. C’est elle dont je brosse le portrait dans cet épisode inédit «Made in USA» de notre podcast Helvétix Café, avec la participation exceptionnelle de notre ami Fabrice Le Quintrec, l'un des grandes voix de Radio France. Au menu: la fascination pour le personnage Trump, l’aspiration à gagner plus grâce à ses politiques, mais aussi la dangereuse conflictualité politique qui mine la plus puissante démocratie du monde.

Pourquoi Donald Trump? Pourquoi ce retour triomphal d’un président qui avait achevé son premier mandat dans le désastre du Covid puis dans l’ambiance délétère engendrée par l’assaut du Capitole par ses partisans, le 6 janvier 2021? C’est tout cela que ce podcast raconte. Toutes les anecdotes, toutes les rencontres, tous les échanges révélateurs que nous avons eus au cours de ce «roadtrip» unique en son genre. Un camping-car helvétique pour mieux comprendre l’Amérique: il fallait oser! Nous l’avons fait.

Ce lundi 20 janvier, le suspense sera terminé. Donald Trump sera de retour. Et toutes les questions posées lors de notre voyage pèseront sur son début de mandat, qui s’annonce tonitruant. Mais que va faire vraiment l’ancien promoteur immobilier New-Yorkais, convaincu que la seule politique qui vaille est celle qui rapporte? Bienvenue, pour le comprendre, dans cet épisode de notre podcast Helvétix Café.

Prochain épisode: Elon Musk, déjà roi de la «Trumpamérique»