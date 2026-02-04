Avant son engagement comme co-commentateur à Milano Cortina, Beat Feuz se replonge dans ses propres participations aux grands événements sportifs: son plus grand succès, l’appel téléphonique le plus émouvant et son expérience la plus étrange.

Sur le plan sportif, la carrière de Beat Feuz (38 ans) est une réussite totale. L’ancien spécialiste de vitesse a été sacré champion du monde, a remporté quatre globes de cristal en descente et a couronné son palmarès avec l’or olympique en descente aux Jeux de Pékin en 2022.

Comment il est parvenu à être prêt le jour J, ce qui lui a déplu sur les trois sites olympiques et quelles situations surprenantes il a vécues en direct ou sur WhatsApp, la «boule de feu» bernoise nous le raconte!

Le premier moment olympique

À quoi pense Beat Feuz en premier lorsqu’il évoque les Jeux olympiques? Pas à un de ses propres exploits, mais à un souvenir d’enfance. «J’avais onze ans lorsque j’ai suivi pour la première fois des Jeux olympiques d’hiver à la télévision», raconte-t-il. Il s’agissait des Jeux de Nagano 1998. «Ce qui m’est resté, c’est surtout la spectaculaire chute de Hermann Maier en descente.» À l’époque, il ne rêvait pas encore de Jeux olympiques. «Mais je savais déjà que je voulais devenir skieur de compétition.»

Le plus grand triomphe

Au-delà de son titre mondial en 2017 et de ses quatre globes de cristal en descente, rien n’éclipse la médaille d’or remportée à Pékin. «J’ai ainsi pu compléter mon palmarès avec l’or aux Championnats du monde, les quatre globes de cristal ainsi que des victoires à Wengen et à Kitzbühel – et je suis très heureux d’avoir pu ajouter cette dernière pièce au puzzle», confie-t-il.

Il s’était rendu en Chine en sachant qu’il s’agissait de sa dernière chance de décrocher l’or olympique. Sans pour autant se mettre la pression. «Je savais que j’étais en forme et que la piste ainsi que les conditions de neige me convenaient. Je pouvais donc raisonnablement espérer une victoire.»

Des lieux de compétition tristes

Indépendamment de ses succès sportifs, Beat Feuz garde un souvenir mitigé de ses participations olympiques. «Avec Sotchi, Pyeongchang et Pékin, je n’ai pas vraiment tiré le gros lot en matière de lieux d’organisation», juge-t-il. «Ce ne sont pas des stations de sports d’hiver classiques. Toute l’infrastructure a été créée de toutes pièces pour les Jeux, et tout paraissait un peu artificiel, sans âme.»

Cela se ressentait aussi dans l’ambiance. «Aucun de ces endroits n’a pu rivaliser, sur le plan émotionnel, avec l’atmosphère incroyable des Mondiaux à domicile, à Saint-Moritz.»

Alerte Covid en Chine

À Pékin, la pandémie est venue compliquer encore davantage la situation. «Par moments, c’était presque inquiétant», se souvient Beat Feuz. «Nous étions isolés dans des chambres individuelles, avec des règles très strictes sur ce que nous pouvions faire – et surtout ne pas faire.»

Même lors des entraînements physiques en plein air, les membres de l’équipe devaient porter un masque. «Nous étions rappelés à l’ordre si ce n’était pas le cas.» Dans ce contexte, il lui a été utile de ne pas se laisser gagner par l’angoisse et de se concentrer encore davantage sur son travail de skieur – avec succès.

Une scène d'hôtel surréaliste

Le moment le plus insolite de Pékin s’est déroulé à l’hôtel de l’équipe. «Tout à coup, dix femmes en combinaison de protection contre le Covid se tenaient devant ma chambre», raconte-t-il. «Je me suis dit: mince, suis-je positif?»

Mais il s’agissait de l’équipe de nettoyage. Les femmes avaient aperçu, en faisant le ménage, une médaille d’or dans sa chambre et voulaient absolument une photo avec lui. «J’ai d’abord prétendu ne plus savoir où j’avais posé la médaille», sourit-il. «Mais cela ne les a pas découragées. Elles savaient exactement où elle se trouvait – et elles ont finalement obtenu leur photo.»

Une situation complètement absurde, selon le Bernois: «Si quelqu’un m’avait dit que c’était une caméra cachée, je l’aurais cru sans hésiter!»

spusu: simple. humain. sincère. Fondé il y a dix ans en Autriche, spusu est l'abréviation de «sprich und surf» («parler et surfer»). En Autriche, plus de 700'000 clientes et clients utilisent déjà les services de l'opérateur télécom. En Suisse, la clientèle bénéficie d'un service client exceptionnel, de prix équitables et d'une transparence totale – sans frais cachés, sans frais d'activation et sans durée contractuelle minimale. Le slogan de l'entreprise est «simple. humain. sincère». L'abonnement spusu légendaire L coûte 19.90 francs et comprend un volume de données illimité sur le réseau 5G, ainsi que des minutes et des SMS illimités. S'y ajoutent 12 Go, 100 minutes et 100 SMS en roaming UE. Découvrir les abonnements mobiles

Ralentissement des fêtes en Asie du Sud-Est

Malgré plusieurs raisons de célébrer, l’ambiance festive n’était jamais vraiment au rendez-vous lors des Jeux. «Après ma médaille de bronze en Corée du Sud, nous avons pris un ou deux verres au bar de l’hôtel», se rappelle Beat Feuz. «Et à Pékin, à cause du Covid, nous n’avions pas le droit de faire la fête. Nous avons simplement trinqué en petit comité avec l’équipe.»

Cela lui convenait finalement assez bien. «Je ne suis pas le genre à aimer les très grandes fêtes.» Une exception toutefois: la célébration de l’or aux Mondiaux à domicile, à Saint-Moritz, où il a vraiment fait la fête.

La nouvelle la plus surprenante

Après ses médailles, le téléphone de Beat Feuz chauffait toujours sur WhatsApp. Parmi les félicitations figuraient parfois des expéditeurs inattendus. «À Pékin, par exemple, Marcel Hirscher m’a félicité pour mon titre olympique», raconte l’ex-skieur. «Cela m’a beaucoup touché – et surpris. Il n’est pas vraiment connu pour envoyer beaucoup de messages.»

Il a également été très heureux de recevoir un message de la star autrichienne Stefan Eberharter. «C’était mon idole quand j’étais plus jeune!»

Un deal WhatsApp avec Odi

Beat Feuz est toujours en contact avec certains de ses anciens coéquipiers. Il entretient un lien particulier avec l’actuel phénomène Marco Odermatt, lui aussi médaillé d’or à Pékin (en géant). «Je suis en échange régulier avec Odi sur WhatsApp», explique Beat Feuz.

Depuis quelque temps, ils ont toutefois conclu un accord spécial. «Nous avons décidé que je ne le féliciterais plus qu’une fois par mois», raconte-t-il en riant. «En réalité, ce serait nécessaire presque chaque week-end… mais à la longue, ça finissait par me lasser.».

Conversation téléphonique la plus émouvante

Après une victoire, un numéro était toujours prioritaire lorsque Beat Feuz attrapait son téléphone dans l’aire d’arrivée: celui de sa compagne Katrin. Mais aucun appel n’a été aussi émouvant que celui passé après sa victoire à Pékin en 2022. L’attachée de presse lui avait tendu le téléphone – un moment gravé à jamais.

«Deux semaines auparavant, notre deuxième fille était née. Lorsque j’ai entendu la voix de Katrin, l’émotion m’a complètement submergé», se souvient celui qui vit aujourd’hui en Autriche.

La famille au bout du fil

Lors des grandes compétitions et pendant les saisons de Coupe du monde, Beat Feuz est toujours resté en contact avec sa famille par téléphone ou par appel vidéo. C’est encore le cas aujourd’hui, dans son rôle d’expert pour la SRF. «Ma famille ne me rend visite que lorsque je suis en mission pour la SRF à Kitzbühel ou à Garmisch», précise-t-il. «Pendant les retransmissions télévisées, je n’ai tout simplement pas le temps.»

Pour son engagement lors des courses masculines à Bormio, dans le cadre de Milano Cortina, le téléphone sera donc à nouveau de la partie. «Bormio est trop éloigné de notre domicile au Tyrol», explique-t-il avec un sourire. «Mais contrairement à avant, je n’ai au moins plus à me soucier des frais de téléphone.»

La facture de téléphone portable la plus élevée

Avec ses compétitions aux quatre coins du monde, Beat Feuz est aujourd’hui rodé en matière de téléphonie mobile. Cela n’a pas toujours été le cas. Au début de sa carrière, il est tombé une fois dans le piège – lors d’un camp d’entraînement à Majorque. «À ce moment-là, je changeais de marque de skis et il y avait beaucoup de choses à régler par téléphone.»

Le choc est venu au retour. «La facture de téléphone était à quatre chiffres!», se souvient-il. «J’ai immédiatement cherché un meilleur abonnement.» Aujourd’hui, grâce aux offres tout compris de spusu, les coûts sont maîtrisés. «Une telle mésaventure ne pourrait tout simplement plus m’arriver.»