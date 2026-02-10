La maison de retraite am Buechberg vit des matins sereins. Pas de course contre la montre. La raison? Cet EMS doté de hiérarchies horizontales et certifié «Friendly Work Space» mise sur un environnement de travail favorable à la santé de son personnel et de ses hôtes.

À l’heure du lever, l’activité est à son comble à l’EMS am Buechberg dans la commune de Fislisbach (AG): le personnel est en charge de 120 personnes qui doivent éventuellement être accompagnées et soignées avant de pouvoir apprécier leur petit-déjeuner au restaurant.

«Pour le personnel soignant, le matin est le moment le plus stressant de la journée», explique le directeur Thomas Rohrer. Le personnel de cuisine et d’hôtellerie est également très sollicité. Mais pas de quoi perturber les quelque 130 collaboratrices et collaborateurs et la vingtaine de jeunes en formation, des équipes bien organisées qui bénéficient de l’entier soutien de la direction.

« «Nous investissons dans nos collaboratrices et collaborateurs, car ils sont le cœur de notre EMS.» Alexa Amorosini, responsable RH »

«Nous avons réussi à mieux répartir la charge de travail sur l’entier de la journée», souligne Thomas Rohrer. Le petit-déjeuner est servi toute la matinée, ce qui permet aussi de répondre aux préférences des résidentes et résidents. «Tout le monde ne souhaite pas prendre sa douche le matin», précise-t-il à propos de la répartition du travail.

Depuis dix ans, l’EMS s’appuie sur les critères du label «Friendly Work Space» de Promotion Santé Suisse. Outre la gestion de la santé en entreprise (GSE) dans son ensemble, ces critères comprennent aussi des mesures plus précises, notamment en matière d’organisation du travail et de participation.

«Seules les personnes qui se sentent bien peuvent fournir un travail de qualité. Et seuls des collaboratrices et collaborateurs satisfaits sont en mesure d’offrir le meilleur à nos hôtes», souligne Alexa Amorosini pour expliquer l’engagement de l’EMS en tant qu’entreprise labellisée. «On sent tout de suite quand quelqu’un aime travailler à l’EMS. Cette satisfaction se répercute sur l’ensemble de l’établissement. Nous investissons dans nos collaboratrices et collaborateurs, car ils sont le cœur de notre EMS», déclare la responsable RH.

Un cercle de santé comme organe central

Le cercle de santé joue ici un rôle particulier. «Le cercle de santé est interdisciplinaire et transversal. Les neuf personnes qui le composent forment un échantillon représentatif de notre personnel», explique Alexa Amorosini. Véritable plateforme dédiée à la santé, à la sécurité, à la culture et à la collaboration, le cercle permet d’aborder les problèmes, de rechercher des solutions et de les mettre en œuvre rapidement.

Au Buechberg, le cercle de santé remplace la fonction de responsable GSE. «Nous avons délibérément choisi de ne pas créer de poste dédié à la gestion de la santé en entreprise, mais d’impliquer tous les secteurs de l’établissement», déclare Thomas Rohrer, qui a également donné l’impulsion pour la certification «Friendly Work Space». Il raconte avoir échoué dans cette démarche chez un ancien employeur. Il a su tirer des enseignements de cette expérience à priori contrariante: «Il est essentiel d’impliquer les collaboratrices et collaborateurs de tous les secteurs et de ne pas se limiter aux membres de la direction.»

Le label «Friendly Work Space», c'est quoi? Le label «Friendly Work Space», soutenu par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), établit les normes de qualité suisses pour les politiques de gestion de la santé en entreprise (GSE) mises en œuvre de manière systématique. Jusqu'à présent, 110 organisations (représentant au total plus de 214'000 collaborateurs et collaboratrices) en Suisse et au Liechtenstein ont obtenu ce label. Le label est délivré par la fondation Promotion Santé Suisse, qui dispose d'un mandat légal. Celui-ci repose sur 14 critères de qualité permettant d'évaluer la santé des collaborateurs et collaboratrices, contrôlés puis validés par des auditeurs et auditrices externes indépendant·e·s. «La GSE systématique est un investissement rentable pour les entreprises et les organisations, notamment en raison de son effet préventif, des mesures de réinsertion rapide et des économies de coûts qu'elle permet de réaliser. La GSE et le label ‹Friendly Work Space› sont en outre appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans l'image de marque des employeurs», explique Thomas Brändli, responsable de projets Communication Gestion de la santé en entreprise.

Participation et porte ouverte

L’implication du personnel est essentielle pour Alexa Amorosini: «Nous sommes à l’écoute de nos équipes. En cas de problème, nous en discutons ensemble et cherchons des solutions. Nous faisons preuve d’ouverture et disons aux gens: vous pouvez toujours venir nous voir, car votre bien-être est important pour nous.» Cette politique de la porte ouverte permet d’échanger, d’obtenir de l’aide ou simplement de faire part de ses besoins. «De nombreuses personnes en profitent», précise le directeur. Et si une problématique ne peut être résolue à l’interne, nos collaboratrices et collaborateurs ont également la possibilité de s’adresser à des spécialistes externes.

La participation du personnel est activement recherchée au sein de l’établissement, qui doit tourner 24 heures sur 24. Travailler dans le domaine des soins peut être stressant en raison des horaires et des situations de vie rencontrées. «Pour rester en bonne santé, nous devons non seulement prendre soin de nos résidentes et résidents, mais aussi de nous-mêmes et de nos équipes», déclare la responsable RH.

Santé psychique et esprit d’équipe

«C’est gratifiant d’accompagner des personnes dans les moments importants et de contribuer à leur bien-être; cela fait du bien à l’âme. Mais il est tout aussi essentiel de prendre soin de sa propre santé physique et psychique», ajoute Thomas Rohrer.

C’est pourquoi les horaires de travail tiennent compte des besoins individuels. Grâce à une planification à long terme et à des accords mutuels, tout fonctionne très bien, selon Alexa Amorosini. «Comme nous avons suffisamment de personnel et que les relations entre collègues sont bonnes, il est plus facile de considérer les besoins des uns et des autres», déclare-t-elle non sans une pointe de fierté. Cet esprit de cohésion est activement encouragé et représente probablement l’une des raisons principales pour lesquelles l’EMS est moins impacté que d’autres par la pénurie de main-d’œuvre.

« «Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers, mais rester constamment à l’écoute.» Thomas Rohrer, directeur »

Le taux de satisfaction des 150 collaboratrices et collaborateurs est élevé: selon la dernière enquête réalisée au printemps 2025, il s’établit à plus de 87%. «Nous avons apporté quelques changements positifs, car nous souhaitons nous améliorer en permanence», résume Alexa Amorosini. Les meilleures notes ont été attribuées aux activités professionnelles, aux conditions de travail et à l’équipe.

Pour Thomas Rohrer, une chose est claire: «Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers, mais rester constamment à l’écoute.» Il s’agit de créer un environnement de travail sain pour les équipes, mais aussi pour les managers. Cela signifie promouvoir le bien-être au travail, aménager la charge de travail de manière réaliste et identifier et réduire les facteurs de stress. Pour ce faire, le directeur mise sur la formation continue: «Il me tient à cœur que nos managers suivent les formations en gestion de la santé en entreprise proposées par Promotion Santé Suisse.» En 2026, Promotion Santé Suisse se concentrera sur le thème de la «gestion saine» à travers diverses mesures. Vous trouverez ici de plus amples informations à ce sujet.

Sur son site internet, l’EMS am Buechberg communique sur les nombreux avantages offerts à son personnel. Alexa Amorosini précise: «Ces avantages témoignent d’une conviction profonde: nos collaboratrices et collaborateurs sont très importants pour nous. Nous nous efforçons de créer un environnement de travail où tout le monde se sent considéré, respecté et soutenu.»

Les avantages d’une GSE performante Grâce à ses services GSE, Promotion Santé Suisse soutient les organisations et les entreprises dans l’implémentation d’une gestion systématique de la santé en entreprise. La santé des collaboratrices et collaborateurs est la clé d’un succès durable pour les entreprises. Toutes les offres ont été développées avec des spécialistes des domaines de l’économie et de la recherche et sont continuellement optimisées: L’outil Job-Stress-Analysis donne un aperçu détaillé du niveau de stress dans votre entreprise et permet d’analyser les ressources, les contraintes et l’état de santé au niveau de l’équipe, du service et de l’entreprise. Cela vous permet de réduire les facteurs de stress et de renforcer les ressources du personnel de manière ciblée.

donne un aperçu détaillé du niveau de stress dans votre entreprise et permet d’analyser les ressources, les contraintes et l’état de santé au niveau de l’équipe, du service et de l’entreprise. Cela vous permet de réduire les facteurs de stress et de renforcer les ressources du personnel de manière ciblée. Pour les PME: des outils gratuits, efficaces et faciles à appliquer dans le quotidien professionnel à l’intention des managers et des spécialistes RH. Citons ici «L’entretien à l’extérieur» avec Nicholas Haenny, CEO de la société Nikin, ou l’interview de la neuropsychologue Barabra Studer, qui fournissent des pistes intéressantes.

des outils gratuits, efficaces et faciles à appliquer dans le quotidien professionnel à l’intention des managers et des spécialistes RH. Citons ici «L’entretien à l’extérieur» avec Nicholas Haenny, CEO de la société Nikin, ou l’interview de la neuropsychologue Barabra Studer, qui fournissent des pistes intéressantes. L’offre Apprentice aide les formatrices et formateurs professionnel-le-s à promouvoir la santé psychique des adolescentes et adolescents en formation.

aide les formatrices et formateurs professionnel-le-s à promouvoir la santé psychique des adolescentes et adolescents en formation. New Work: le monde du travail évolue et nous vous accompagnons dans ce processus de changement en vous fournissant des informations et des outils pour promouvoir la santé dans l’environnement de travail du futur.

