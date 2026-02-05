Qui remportera le quiz olympique?

La quête au précieux métal olympique débutera vendredi en Italie. Connaissez-vous bien Milano Cortina 2026? Prouvez-le dans notre quiz! En plus: avec un peu de chance, vous ferez bientôt partie dei gagnants de notre concours.

Article rémunéré, présenté par Toyota.

L’excitation est à son comble: lorsque la flamme olympique sera allumée le 6 février 2026, les fans de sports d’hiver auront les yeux rivés vers l’Italie du Nord: des compétitions de ski alpin à Bormio et Cortina aux pistes de ski de fond du Val di Fiemme en passant par les sports de glace à Milan, la 25e édition de cet événement sportif promet spectacles, émotions et performances de pointe.

Au cours des deux prochaines semaines, près de 2900 athlètes de plus de 90 pays s’affronteront pour l’or, l’argent et le bronze. Parmi eux se trouve notamment un solide Swiss Olympic Team (voir encadré). La Suisse fait même partie des meilleures nations au tableau des médailles: la dernière fois, notre pays s’est hissé pour la cinquième fois d’affilée dans le top 10.

Mais combien de médailles la Suisse a-t-elle remportées lors de la dernière édition? Dans combien d’endroits les Jeux actuels se déroulent-ils? Et comment s’appellent les deux mascottes de Milano Cortina? Répondez à ces questions et faites la démonstration de vos connaissances olympiques.

De plus, avec un peu de chance et l'aide de Fortuna, vous pourriez remporter un prix exceptionnel en soutenant nos stars des sports d'hiver dans leur quête d'or. Que ce soit via smartphone, sur les réseaux sociaux ou sur les écrans numériques dans toute la Suisse – l'action des fans de Swiss Olympic rend tout cela possible.

«Avec le Swiss Olympic Team-Fan-Phone, les supporters peuvent envoyer leurs messages d’encouragement personnels directement aux athlètes», explique Marc Schumacher, responsable Marketing et Communication chez Swiss Olympic. «Une mobilisation des supporters qui crée de la proximité, suscite des émotions et rend visible le soutien apporté à la Suisse.» Cliquez sur l’encadré pour en savoir plus!

