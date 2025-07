Un podcast original réalisé par Philippe Meyer et le Nouvel Esprit Public, en partenariat avec Blick. Un récit audio sur les routes américaines. A écouter, pour comprendre le pays MAGA.

Sur les routes de l'Amérique de Trump et de J.D. Vance

1/5 Donald Trump continue d'arborer la casquette MAGA: Make America Great Again. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Richard Werly Journaliste Blick

Un récit audio ramené du fin fond de l’Amérique de Donald Trump et de son vice-président J.D. Vance. J’ai décidé de raconter les Etats-Unis tels que je les ai rencontrés, en avril et mai dernier, 100 jours après l’accession au pouvoir du nouveau président, au micro du podcast «Le Nouvel Esprit Public».

Il ne s’agit pas, ici, de notre habituel podcast Helvetix Café, consacré à la France et signé Blick. Intervieweur sans pareil, connu des auditeurs de France Inter, France Culture et France Musique depuis des décennies, mais aussi portraitiste acerbe et élégant, Philippe Meyer souhaitait que je lui décrive cette Amérique. Un pays rencontré sur le flanc des Appalaches, ces montagnes trouées de gisements miniers dont J.D. Vance a fait le décor de son best-seller autobiographique «Hillbilly Elegy» (Ed. Le livre de Poche).



L’heure des ploucs

Je suis allé dans cette Amérique parce qu’il faut la raconter. La Virginie-Occidentale n’a rien à voir avec l’Amérique côtière. Elle n’est pourtant qu’à quatre ou cinq heures de route de New York. Elle irrigue toute une partie du folklore rural américain. Ici, les «Hillbillies», littéralement les ploucs, sont fiers de l’être. Ils ne se voient pas comme des rebuts de la société, des pauvres blancs marginalisés, image que leur renvoient souvent les élites rejetées.

Travail, famille, église

«Etre un Hillbilly, c’est avoir la foi dans un simple triptyque: travail, famille, église, et vous pouvez ajouter l’amour de vos racines et de la terre», m’avait prévenu, à Morgantown, le conservateur adjoint du musée historique de la ville, Neil Burton. Il m’a suffi de quelques miles, à la sortie de la ville, pour m’en rendre compte…



