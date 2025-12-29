Les Européens peuvent éviter le naufrage en 2026, si...

Comment les Européens, mis à l'épreuve par les Etats-Unis sur le plan commercial, militaire et géopolitique, peuvent-ils éviter de subir en 2026 la loi de Washington? Deuxième épisode de notre podcast «Helvetix Café» consacré au monde selon Trump.

Richard Werly Journaliste Blick

Ils sont le dos au mur. Ils l’ont encore prouvé lors de leur dernier sommet de l’année 2025 à Bruxelles, le 18 décembre. Les dirigeants des 27 pays membres de l’Union européenne savent que Donald Trump va poursuivre son forcing l’année prochaine. Les uns, comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban ou le président polonais Karol Nawrocki, sont sur la même ligne que le locataire de la Maison Blanche. Les autres, emmenés par le Français Emmanuel Macron et l’Allemand Friedrich Merz, défendent une souveraineté européenne face aux Etats-Unis. Tenable? Pas si sûr…

«Helvetix Café» est le podcast de Blick consacré d’ordinaire à la France. Mais comment ne pas revenir, à la veille de 2026, sur les enjeux stratégiques pour l’Europe et pour la Suisse, solidaire des sanctions prises contre la Russie? Publié à la fin octobre, mon livre «Cette Amérique qui nous déteste» (Ed. Nevicata) offre une plongée inédite dans l’univers intellectuel et politique du mouvement MAGA (Make America Great Again).

Mon constat? Revenus à une logique d’Empire, et convaincus qu’ils doivent accélérer pour préserver leur statut de première puissance mondiale face à la Chine, les Etats-Unis ont un besoin vital du marché européen. Pas question donc de laisser l’Union européenne, que Donald Trump voit comme une organisation conçue pour «entuber l’Amérique», acquérir une forme d’autonomie. 2026 sera, ou pas, l’année de la vassalisation confirmée de l’Europe.

Quinze minutes d’échanges et de conversation pour aborder un moment aussi décisif? C’est le principe de notre «Helvetix Café» réalisé, ici, avec la complicité de Fabrice le Quintrec. Parce que nous sommes convaincus, à Blick, que toutes les questions doivent être posées, à commencer par celles qui nous dérangent. Et parce qu’il faut reconnaître à Trump un volontarisme inédit qui bouscule tout sur son passage, mais qui nous interroge aussi sur les motivations réelles de l’administration américaine. Peut-on accepter la domination des Big Tech sur notre marché européen, et sur nos vies? Peut-on fermer les yeux sur l’enrichissement de la famille Trump, en embuscade financière et immobilière dans tous les processus de paix ou presque?



2026, année de la rébellion européenne ou de sa soumission. C’est le sujet de ce dernier épisode «d’Helvetix Café» pour cette année 2025.



