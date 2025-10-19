Sébastien Lecornu adopte la stratégie française du poireau

Podcast à ne pas rater! Le nouveau Premier ministre français veut prouver qu'il est à l'écoute du Parlement et de ses concitoyens. Sa stratégie d'humilité est à l'opposé de la posture «Jupiter» de son mentor, Emmanuel Macron. On en parle dans «Helvetix Café».

1/5 Le Premier ministre français doit démontrer qu'il n'est pas aux ordres d'Emmanuel Macron, de plus en plus impopulaire. Photo: AFP

Richard Werly Journaliste Blick

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L’image a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end en France. Et elle résume assez bien la posture – feinte ou non? – de Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre qui a échappé de justesse à un vote de censure jeudi 16 octobre à l’Assemblée nationale. Une posture dans le collimateur de notre conversation au comptoir de l’«Helvetix Café», le podcast de Blick qui, chaque semaine, raconte la France en version helvétique.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Cette image a été prise samedi au marché de Vernon (Eure, Normandie), la ville dont il fut maire avant de devenir ministre dès 2017, après son ralliement à Emmanuel Macron. Elle montre Sébastien Lecornu en train d’échanger avec quelques passants, un panier en main, d’où dépassent quelques poireaux. Présence naturelle et habituelle ou mise en scène de communication? Un peu des deux sans doute, car le chef du gouvernement doit à tout prix se différencier dans un pays où le président de la République ne recueille plus que 15% d’opinions favorables selon les sondages. La stratégie du poireau? Une manière d’afficher davantage d’humilité. Exit «Jupiter»! Bienvenue dans une nouvelle phase d’humilité aux côtés des Français…

Cette stratégie du poireau peut-elle payer? Est-elle crédible? Quels résultats peuvent être obtenus par ce nouveau Premier ministre nommé un an et demi avant l’échéance du second mandat d’Emmanuel Macron, en mai 2027? Difficile, avouons-le, de ne pas être pessimiste. Les finances publiques sont dans le rouge, comme vient de la confirmer la dégradation de la notation française par Standard and Poors, ce vendredi 17 octobre. Les appels à une démission anticipée d’Emmanuel Macron demeurent nombreux, portés par le Rassemblement national (RN, droite nationale populiste) et La France Insoumise (LFI, gauche radicale). L’impasse budgétaire menace si le projet de loi de finances n’est pas adopté d’ici le 31 décembre par le Parlement…

En français populaire «faire le poireau» veut dire attendre. Patienter. Etre tributaire de celui ou de ceux qui vous ont donné rendez-vous. Alors, peut-on croire à l’efficacité politique de cette stratégie du poireau? Pour le savoir, écoutez sans retenue (et partagez) ce nouvel épisode d'«Helvetix Café».

«Helvetix Café» est un podcast de Blick produit par Richard Werly, avec la complicité de Fabrice Le Quintrec, Catherine Schwaab et François Garçon.

Tous les épisodes de notre podcast sont à retrouver ici