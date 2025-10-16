Ces 5 chiffres peuvent faire tomber le gouvernement français

Journée critique pour le nouveau gouvernement français dirigé par Sébastien Lecornu. Si au moins 289 députés votent les motions de censure présentées par les oppositions, il devra démissionner. La crise, en France, sera alors historique.

1/5 Sébastien Lecornu espère éviter de peu le vote d'une motion de censure qui ferait tomber son gouvernement. Photo: imago/IP3press

Richard Werly Journaliste Blick

Sébastien Lecornu a-t-il un avenir comme Premier ministre? A peine renommé à la tête du gouvernement français, sa longévité est déjà en question. Deux motions de censure déposées par le Rassemblement national (RN, droite nationale populiste) et La France Insoumise (LFI, gauche radicale) sont soumises ce jeudi 16 octobre au vote des députés. Voici les 5 chiffres qui résument l’avenir (ou pas) de Lecornu II.

289, majorité absolue

Il faut 289 députés pour faire tomber un gouvernement en France, soit la majorité absolue des élus (sur 577). Fait important: ce chiffre doit être atteint quel que soit le nombre de votants. Une motion de censure, prévue par l’article 49 de la Constitution, est déposée par un groupe politique et soumise au vote de l’ensemble des députés. Ceux qui s’abstiennent, ou ne votent pas, ne sont pas comptés. A ce stade, les oppositions réunies, de la droite nationale populiste à La France Insoumise, peuvent compter sur 264 voix. Cela ne passera donc pas. Sauf si, au sein de la droite traditionnelle, des indépendants et des socialistes, des rebelles passent à l’acte.

69, le pouvoir du PS

Le Parti socialiste compte aujourd’hui 69 députés à l’Assemblée nationale. Ils sont dirigés par Boris Vallaud. Lequel a prononcé lundi le discours de réponse au nouveau Premier ministre, sans affirmer que son parti ne votera pas un jour la censure. La stratégie du Parti socialiste est claire: pour l’heure, pas de vote contre ce gouvernement qui s’est engagé à suspendre la réforme des retraites de 2023, à prendre des mesures en faveur du pouvoir d’achat, et à examiner une nouvelle taxation des plus riches. Mais attention: des députés PS renâclent. Si une vingtaine d’entre eux fait sécession, le couperet tombera sur Lecornu II.

264, et qui d’autre?

264 est le chiffre actuel des oppositions résolues à faire tomber le gouvernement Lecornu II et, derrière, à mettre Emmanuel Macron le dos au mur. Ces voix incluent celles du Rassemblement national et de ses alliés du parti d’Eric Ciotti, de La France Insoumise, des écologistes et des communistes. Il manque donc 25 voix pour faire adopter la censure. Sauf que des députés d’outre-mer, mécontents des premières annonces du Premier ministre, vont les rejoindre. Et que d’autres dissidences peuvent surgir au sein du groupe indépendant LIOT. Suspense..

30 milliards, et alors?

C’est le chiffre annoncé des économies budgétaires contenues dans le projet de loi de finances déposé lundi au parlement par le gouvernement. Pas étonnant: trente milliards d’euros est un chiffre intermédiaire entre les 44 milliards proposés par l’ancien Premier ministre François Bayrou (démissionnaire le 8 septembre après un vote de défiance à l’Assemblée) et les 22 milliards d’euros d’économies prévus dans le contreprojet du Parti socialiste. Problème: ce chiffre ne tient guère car le budget sera amendé, c’est certain. Pour mémoire: la seule charge des taux d’intérêt de la dette s’élève chaque année en France à près de 60 milliards d’euros. On est loin du compte…

62 ans et neuf mois

C’est désormais l’âge légal de départ à la retraite en France. Et le curseur devrait rester bloqué sur cet âge si la réforme de 2023 est suspendue jusqu’à l’élection présidentielle de mai 2027. Normalement, l’âge de départ devait progressivement atteindre 64 ans, ce qui reste en deçà de tous les voisins européens. Question: une renégociation complète, pour modifier l’actuel système par répartition et introduire une part de capitalisation par exemple, va-t-elle être engagée? Ou l’affaire va-t-elle demeurer en sommeil. Si c’est le cas: le coût estimé de ce gel de la réforme jusqu’en mai 2027 est estimé entre trois et quatre milliards d’euros.