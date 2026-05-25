Trump n'est pas un stratège: il vient encore de le démontrer

Donald Trump est, en théorie, l'homme le plus puissant du monde. Mais comment utilise-t-il cette puissance? Peut-on parler de stratégie américaine à propos de la guerre contre l'Iran? Helvétix Café, le podcast de Blick, a interrogé le Général français Vincent Desportes.

Richard Werly Journaliste Blick

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Comment évaluer la stratégie de Donald Trump? Les uns, on le sait, pensent que le président des Etats-Unis est (quasi) fou. Les autres estiment qu'il est un maitre du «brouillard de la guerre», destiné à masquer ses réelles intentions. On connait aussi la «stratégie du fou», ce terme utilisé pour qualifier l'action du président républicain Richard Nixon (1969-1974) qui tentait de faire croire à l'ex-URSS qu'avec lui, tout pouvait arriver. Même le pire..

Il nous fallait donc trouver un expert en stratégie pour en débattre. Et tenter de comprendre. C'est ce que nous avons fait en invitant au comptoir de notre podcast «Helvétix Café» le Général Vincent Desportes. Cet ancien officier supérieur a dirigé à Paris l'école de guerre. Son dernier livre «Stratégie, les essentiels» tracent les grandes lignes d'une action «stratégique» capable de fair ela différence et d'obtenir des résultats. Quid de l'action de Trump en Iran, mais aussi à propos du Groenland? Sa réponse est claire: le locataire de la Maison-Blanche n'a pas de stratégie. Il ne s'est pas donné les moyens d'aboutir aux objectifs qu'il affiche.

Vincent Desportes a l'immense mérite de distinguer, avec exemples à l'appui, la tactique de la stratégie. Or indéniablement, Donald Trump est un bon tacticien. Mais il faut plus que des petites victoires, ou des demi-suprises, pour prendre l'avantage sur un régime aussi enraciné que celui des «Gardiens de la révolution», en Iran. Ne ratez pas ce nouvel épisode d'Helvétix Café, le podcast de Blick qui, chaque semaine, permet de mieux comprendre la France et le monde. En version Suisse !