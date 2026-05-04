La France découvre qu'elle s'appauvrit (et ça fait mal)

L'augmentation de la pauvreté en France va s'imposer comme un sujet majeur pour la campagne présidentielle de 2027. Ce sont les statistiques qui le disent. Un épisode douloureux et révélateur de notre podcast Helvétix Café.

Richard Werly Journaliste Blick

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Un pays pauvre? Non. Mais un pays qui s’appauvrit, oui. A un an pile de la prochaine élection présidentielle, en mai 2027, et alors que le candidat de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, vient de se déclarer et d’entrer en campagne, la France constate qu’elle n’est plus le pays prospère d’antan.

On parle souvent de sa dette publique, proche des 3500 milliards d’euros, soit un record inquiétant. On parle aussi de son déficit public, proche des 5%, autre record au sein des pays de la zone euro. Mais quid de la société française, bientôt dix ans après l’éruption sociale des «Gilets jaunes» durant l’hiver 2018-2019? C’est le thème de cet épisode d’Helvétix Café, le podcast de Blick qui bouscule la France et regarde notre grand voisin avec perspicacité.

Précarisation croissante

Au micro de Blick, pour parler de cette augmentation problématique de la pauvreté, synonyme de précarisation d’une partie de plus en plus importante de la population: Stéphane Blakowski, journaliste et chroniqueur sur de nombreux plateaux de télévision. Un point de vue à la fois distancié et sans filtre sur cette réalité sociale démontrée par les indices de l’INSEE. L’Institut national de la statistique vient en effet de publier de nouveaux indicateurs sur la pauvreté en France, basés sur les conditions de vie réelles. En 2025, 9 millions de personnes vivent dans des situations de privation, une situation stable mais élevée sur la dernière décennie. Une photographie des Français qui sont vraiment pauvres. Question: quelles sont les raisons de cette dégradation du niveau de vie moyen? Est-elle directement liée à l’immigration massive, comme le répète le Rassemblement national (RN, droite nationale populiste), toujours favori des sondages?

La définition de la pauvreté dépend bien sûr de l’évolution des disparités de revenu. Mais cette fois, l’enquête de l’INSEE pose des questions très concrètes. Radio France les résume ainsi: « Du vécu. Mangez-vous de la viande tous les deux jours? Partez-vous en vacances une semaine par an? Remplacez-vous vos meubles? Vous chauffez-vous assez…? Les Français qui se privent sur 5 des 13 questions posées sont dits pauvres. Résultat: 9 millions de personnes, 13,5 % de la population, l’étaient en 2025. Un chiffre stable depuis 4 ans, mais élevé par rapport à il y a 10 ans: le prix de la crise inflationniste».

Qui sont les nouveaux pauvres ?

Qui sont ces Français pauvres? Les chômeurs, les personnes seules, les familles monoparentales. Les femmes seules avec enfants, le plus souvent, représentent ainsi presque la moitié des «pauvres» en France. Une catégorie qui a explosé depuis 30 ans!

Que faire face à cette progression de la pauvreté en France? Helvétix Café ouvre le débat, comme nous le ferons pour d’autres sujets clés sur l’avenir de notre grand voisin.