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Helvetix Café
Pour les Européens, le RN peut gagner la présidentielle

Victor Mallet est l'ancien correspondant du Financial Times à Paris. Parfaitement francophone, il vient de publier «Far right France». Pour lui, le Rassemblement national est bel et bien aux portes du pouvoir chez notre grand voisin.
Publié: 15:05 heures
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Marine Le Pen et Jordan Bardella sont deux programmés pour l'élection présidentielle.
Photo: IMAGO/ABACAPRESS
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Richard WerlyJournaliste Blick
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Oui, le Rassemblement national peut conquérir la France. N’est-ce pas d’ailleurs ce que le parti national-populiste de Marine Le Pen fait depuis des années? Pour les Européens, sa progression est indiscutable et il serait presque logique, dans un système français si présidentiel et si vertical, qu’il installe son candidat à l’Elysée. Un journaliste britannique réputé vient de passer toutes ces hypothèses au crible de ses reportages en France. Victor Mallet est l’ancien correspondant à Paris du «Financial Times». Il vient de publier «Far right France». le voici invité au comptoir de l’Helvetix Café, le podcast hebdomadaire de Blick qui raconte le pays d’Astérix en version helvétique.

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Comment le Rassemblement national – hier le Front national – a progressivement pris la France politique d’assaut? Au lendemain du second tour des élections municipales françaises marquées par la progression de ce parti dans les villes moyennes, une discussion s’imposait avec ce fin connaisseur des mœurs politiques hexagonales. Mieux, Victor Mallet a l’avantage de la comparaison. Son pays, le Royaume uni, a opté en 2016 pour le Brexit, le divorce avec l’Union européenne. Le leader de l’extrême droite britannique, Nigel Farage, chantre du national-populisme, est très haut dans les sondages. Sa conclusion? La progression presque irrésistible du RN en France est à l’unisson de ce qui se passe dans le reste du continent européen.

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A lire de Victor Mallet: «Far Right France» (Hurst Publishers, en anglais)

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