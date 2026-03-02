Les 15 et 22 mars, les Français éliront les maires de leurs quelques 34 000 communes. Le pays réel. Une élection de proximité. Maisles médias français, eux, n'en ont que pour Paris. Dans le podcast de Blick, le coup de gueule de Francis Brochet

La France des municipales en a ras le bol de Paris

Richard Werly Journaliste Blick

Ras-le-bol! Ecoutez ce podcast de Blick, car il met le doigt sur une fracture française trop peu connue à l’étranger: le poids que fait peser Paris sur l’ensemble du pays.

Francis Brochet, longtemps correspondant dans la capitale française des journaux régionaux du groupe EBRA (L’Alsace, Le Progrès de Lyon, le Dauphiné libéré...) a publié voici peu un essai percutant: «Quand le parisianisme écrase la France» (éd. L’Aube). Sa théorie? Le pays réel étouffe. Tout est trop vertical. Tout «monte» à Paris, puisque telle est l’expression consacrée. Aborder ce sujet s’imposait, à deux semaines des élections municipales des 15 et 22 mars.

Ces deux dimanches consécutifs, les électeurs français renouvelleront les conseils municipaux de leurs 34'000 communes, et les maires de celles-ci. Souvent, dans les petites et moyennes municipalités, les listes d’intérêt communal misent sur le consensus et le compromis, deux mots peu prisés en France au niveau national. Mais il en va tout autrement dans les grandes villes. A Paris, le choc sera ainsi frontal entre la candidate de la droite, Rachida Dati, et le candidat socialiste, le premier adjoint sortant Emmanuel Grégoire. Une ombre pèsera de tout son poids: celle de la maire PS sortante Anne Hidalgo, très controversée pour avoir mis en place une politique défavorable aux classes moyennes, ou en tout cas jugée comme telle. Alors, Paris va-t-elle rebasculer à droite, comme sous le long règne municipal de Jacques Chirac (1977-1995)?

Le régionnalisme n'a jamais fonctionné

Francis Brochet défend une thèse avec pugnacité: Paris est LE verrou français. L’auteur aime parler de «province» pour la France des régions, au lieu d’utiliser le mot «territoires» – aujourd’hui si prisé. Dans notre podcast, sa vision de la France réelle fait mouche. Elle pourrait être suisse. Trop peu de choses fonctionnent au service du public. Les élites parisiennes sont un corset français. Elles ne supportent pas que les grandes métropoles concurrencent leur pouvoir. Résultat? La régionalisation n’a jamais fonctionné. La décentralisation non plus. Paris règne toujours, officiellement ou officieusement.

Bienvenue dans ce podcast parfait pour anticiper les enjeux des élections municipales des 15 et 22 mars dont nous allons reparler dans Blick. Paris et la France? Avouez qu’il y a beaucoup à dire. Et à écrire!



A lire: «Quand le parisianisme écrase la France» de Francis Brochet (éd. L’Aube)