La ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé mercredi qu'elle avait remis sa démission du gouvernement au président Emmanuel Macron pour «mener le combat de sa vie» aux élections municipales à Paris, deux semaines et demi avant le premier tour.
«Je vais changer Paris et la vie des Parisiens», a promis sur BFMTV la candidate de la droite à la mairie de la capitale, précisant avoir remis «ce matin sa démission au Président de la République».
«Le chef de l'État l'a remerciée pour l'action utile qu'elle a déployée au service des Français ces deux dernières années et lui a adressé tous ses encouragements dans le combat qu'elle mène», a fait savoir l'Élysée dans un communiqué.