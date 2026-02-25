Rachida Dati quitte son poste de ministre de la Culture pour se lancer dans «le combat de sa vie» à Paris. Elle a remis sa démission à Emmanuel Macron ce mercredi 25 février 2026.

Candidate à la mairie de Paris, Rachida Dati annonce son départ du gouvernement

AFP Agence France-Presse

La ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé mercredi qu'elle avait remis sa démission du gouvernement au président Emmanuel Macron pour «mener le combat de sa vie» aux élections municipales à Paris, deux semaines et demi avant le premier tour.

«Je vais changer Paris et la vie des Parisiens», a promis sur BFMTV la candidate de la droite à la mairie de la capitale, précisant avoir remis «ce matin sa démission au Président de la République».

«Le chef de l'État l'a remerciée pour l'action utile qu'elle a déployée au service des Français ces deux dernières années et lui a adressé tous ses encouragements dans le combat qu'elle mène», a fait savoir l'Élysée dans un communiqué.