A la veille des élections municipales des 15 et 22 mars, plongé dans ces «territoires» que beaucoup continuent, en France, de désigner comme «la province». Pour un nouvel épisode du podcast de Blick qui bouscule la France

Et si les Français étaient, au fond, des provinciaux malheureux?

Richard Werly Journaliste Blick

Comment parler de la France autrement? Comment bousculer la France, vue de Suisse, à la veille des élections municipales des 15 et 22 mars? En parlant du pays dont on ne parle pas assez. C'est l'objet de ce nouvel épisode d'Helvétix café,le podcast de Blick sur le pays d'Astérix.

Dans le langage politique de 2026, on les nomme «les territoires». Mais pour notre interlocuteur Francis Brochet, correspondant vétéran de la presse régionale à Paris, mieux vaut tout simplement parler de «la province». On sait que la plupart des Français sont provinciaux, dans un pays dominé (voire écrasé) par Paris et le centralisme. Et si c’était ça, le nœud du problème?

Et si la France était peuplée de provinciaux malheureux? Et si oui, pourquoi ce malaise et ce malheur? On en parle dans cet épisode d’Helvétix Café. Ecoutez-le! Il en vaut la peine. ÀABlick, on aime parler de la France telle qu’elle est, dans toutes ses nuances provinciales…