Emprise technologique américaine, pourquoi la Suisse est menacée

Bruno Giussani est l'un des meilleurs connaisseurs helvétiques des géants américains de la Tech. Il vient de publier un «Manuel de résistance à l'emprise technologique». L'occasion, pour notre podcast Helvétix Café, de l'interroger sur les dangers de cette emprise.
Publié: il y a 41 minutes
Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
Elon Musk incarne jusqu'à la caricature le danger de la tech américaine.
Richard WerlyJournaliste Blick
Ils nous menacent. Ils ont déjà, dans leurs centres de données et au bout de leurs algorithmes, une partie de nos vies. Les géants américains de la tech sont aujourd'hui si puissants que les Européens, pressés de desserrer leur étreinte, manquent d'alternatives.

C'est dans cette réalité que plonge le journaliste suisse Bruno Giussani. Fin connaisseur de ces multinationales, l'ancien responsable des conférences TED en Europe a décidé de parler et de nous mettre en garde. Il l'a d'abord fait dans un petit livre remarqué: «Moins d'Amérique dans nos vies» (Ed. Georg). Il recommence, en plus grand format, avec son «Manuel de résistance à l'emprise technologique» (Ed. des Equateurs), simultanément publié en anglais, en italien et en allemand.

Cela nous concerne tous

Logique que Bruno Giussani trouve sa place au comptoir de notre Helvétix Café, le podcast de Blick d'ordinaire consacré à la France, vue de Suisse. Pourquoi? Parce que ce qu'il a à nous dire nous concerne tous. Cet ancien journaliste de «L'Hebd » fut l'un des premiers à s'expatrier aux Etats-Unis pour découvrir de l'intérieur les multinationales de la Silicon Valley. Il fut, autrefois, l'un des défenseurs acharnés de ces nouvelles technologies, qu'il continue de défendre pour l'espace de liberté qu'elles ont créé et qui a changé nos vies. Sauf que la rentabilité et les algorithmes sont passés par là.

Aujourd'hui, la Suisse est prise en otage, comme tous ses voisins européens, par ceux qui lui fournissent les technologies et les services qui lui permettent de fonctionner. Il s'agit bien d'une «emprise». Et il est très difficile de s'en défaire. Dans ce podcast, Bruno Giussani nous parle de cette réalité que nous préférons oublier, persuadés que nous profitons des avantages des applications numériques sans en payer le vrai prix. Ce qui est faux, car ce sont nos libertés, mais aussi nos systèmes politiques et notre souveraineté, qui sont en jeu.

Notre souveraineté en danger

Ce podcast sera suivi d'un autre, centré sur les possibilités de résistance qui s'offrent à nous. Mais avant toute chose, nous devons comprendre. Faire face aux réalités. Apprendre à distinguer ce qui relève du service numérique de base et ce qui nous lie à l'opérateur, au point de perdre le contrôle de nos données. Rien de pessimiste là-dedans. Bruno Giussani ne cherche pas à nous faire peur. Il nous expose les dangers de cet univers numérique dans lequel nous évoluons jour après jour.

La Suisse, qui a fait de la défense forcenée de sa souveraineté l'un de ses principaux objectifs diplomatiques, est mise à l'épreuve. Et si les Etats aussi se trouvaient, de facto, soumis à « l'emprise technologique » de ces multinationales souvent plus riches que des pays?

