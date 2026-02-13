Du soleil sur le visage, de la neige sous les bottes, de la musique dans l’air: l’hiver se montre sous son jour le plus hédoniste. En revenant des pistes, on ne cherche pas des vins compliqués, mais des cuvées faciles à boire, qui rassemblent et célèbrent la vie.

Article rémunéré, présenté par Mondovino.

Le mois de janvier a été intense: long, froid, gris et marqué par la retenue. Mais dès que les jours rallongent, que le soleil éclaire les sommets avec plus de force et que les relâches approchent, l’ambiance change. L’hiver devient soudain plus léger, plus joueur et surtout plus gourmand. On se retrouve dehors, on s’attarde un peu plus longtemps, on rit davantage… et, à un moment donné, on lève naturellement un verre. Le vin en fait simplement partie. Ce n'est pas le sujet central, mais un compagnon.

En sortant directement des pistes, on n’a pas envie d’histoires complexes dans le verre, mais de fraîcheur, de jutosité et de buvabilité. Des vins qui stimulent au lieu de fatiguer. Qui éveillent par leur acidité, séduisent par leur fruit et ne mettent pas KO avec un degré d’alcool trop élevé. Bref: des vins que l’on aime partager.

De la diversité au bord des pistes

La diversité est la bienvenue. Blancs, rosés ou rouges légers: tout est permis! L’essentiel est qu’ils soient nets et frais, à l’image de l’air de la montagne. Les vins blancs alpins révèlent ici tout leur potentiel: des cépages naturellement frais, une aromatique précise et une structure minérale. Ils s’accordent parfaitement avec l’altitude, l’effort et le soleil.

Mais un rouge léger peut aussi trouver sa place – à condition qu’il soit juteux et charmeur, sans lourdeur ni excès d’alcool. Servi légèrement rafraîchi, bien sûr. Idéal pour passer de la fin d’après-midi au début de soirée. Deux tables plus loin, un bouchon de champagne saute parce qu’on célèbre la vie quand elle est belle. Dans certaines destinations, cela fait partie du décor, tout comme les lunettes de soleil de créateurs, les DJ sets ou la coupe dégustée dans un transat. Non pas comme symbole d'un statut, mais tel un créateur d’ambiance.

Le charme des refuges

Lorsque le soleil disparaît lentement derrière les sommets, la vie se déplace à l’intérieur. Les conversations deviennent plus calmes, le rythme ralentit. Le vin peut alors gagner un peu en profondeur, sans perdre sa facilité de dégustation. Le feu crépite dans la cheminée, la neige scintille dehors et l’impatience pour le lendemain grandit.

Une règle demeure essentielle: la modération. Car aussi beau que soit l’hiver, la montagne attend à nouveau le lendemain. Et elle exige une tête claire, des jambes en forme et, surtout, l’envie de bouger. C’est précisément pour cela que ces vins fonctionnent si bien: ils célèbrent l’instant sans jamais l’alourdir.

Graubünden AOC Einfach Fein Weiss – Weingut Von Salis, 22.50 francs. Au nez, frais et lumineux, avec des notes de pomme, de poire et d'agrumes. En bouche, il est juteux, équilibré et délicieusement simple. Exactement ce que l'on attend dans une ambiance conviviale: pas de prise de tête, pas d'artifice, juste du plaisir. Un vin blanc idéal pour de longues après-midis et de bonnes conversations. Superbe avec des noix, une tarte flambée ou de la viande séchée. L'authenticité grisonne avec élégance.

Prosecco DOC Rosé Brut – Carpenè Malvolti, 14.95 francs. Au nez, de délicats arômes de fraise, de framboise et une touche florale. En bouche, il est frais, sec et vif, porté par des bulles stimulantes et une finale entraînante. Un vin effervescent qui met immédiatement de bonne humeur et appelle la prochaine gorgée. Parfait pour des moments spontanés et des célébrations improvisées. Idéal avec des antipasti, des olives, des chips – ou tout simplement seul. Un rosé plein de charme et de légèreté.

Nicolas Feuillatte Champagne, Brut, 33.95 francs. Au nez, des notes d'agrumes frais, de pêche blanche et de brioche. En bouche, ce champagne se montre précis et vivant, porté par une fine effervescence persistante. Le style brut reste sec mais accessible, avec un bel équilibre entre fraîcheur et élégance. Délicieux avec des snacks salés ou des fromages de montagne affinés.

Südtirol DOC Sauvignon Alto Adige – Collection KG Gries Graf Huyn, 15.50 francs. Au nez, le sauvignon blanc séduit par des arômes de fleur de sureau, de groseille à maquereau et une touche de mangue. En bouche, il est structuré, juteux et frais, avec une acidité précise et une fraîcheur alpine. Un vin qui réveille et revitalise – parfait après l'effort. Excellent avec du lard, du pain croustillant, un plateau de fromages ou des bouchées légères.

Valais AOC Petite Arvine Nez Noir – Rouvinez, 19.95 francs. Au nez, des arômes typiques de pamplemousse, de rhubarbe et des notes florales. En bouche, la petite arvine se distingue par sa salinité minérale, son acidité vive et sa fraîcheur marquée. Malgré son caractère affirmé, elle reste légère et stimulante. Un vin blanc qui aime le soleil et l'altitude. Parfait avec de la viande séchée, des cubes de raclette, des biscuits salés ou des tartelettes au fromage. Un original valaisan plein de buvabilité.

Saint-Amour AOC – Georges Duboeuf, 13.95 francs. Au nez, des baies rouges, de la cerise et de la violette. En bouche, il est doux, juteux et charmeur, avec une structure tannique discrète et beaucoup de fraîcheur. Servi légèrement frais, ce beaujolais révèle toute sa gourmandise. Idéal pour passer du jour à la soirée. À accompagner de charcuterie ou de pâtés.

L'article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.