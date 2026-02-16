Testez dès maintenant la nouveauté mondiale steer-by-wire

On ne peut pas réinventer la roue. Mais le volant, oui. C’est ce que montre Lexus avec son système steer-by-wire révolutionnaire. L’ingénieur en chef Shinya Ito explique ce qui se cache derrière cette nouveauté mondiale – à tester gratuitement.

Article rémunéré, présenté par Lexus.

Lorsque l’on entend parler de conduite automobile, on imagine deux mains sur un volant rond. Sauf s’il est question de sport automobile. Aujourd’hui, Lexus rend accessible aux automobilistes la sensation de conduite qui était jusqu’alors réservée aux pilotes de course. Le Lexus RZ 100% électrique, disponible en Suisse depuis fin janvier, offre non seulement une autonomie accrue et des temps de recharge plus courts, mais il dispose également d’un volant unique: le premier système steer-by-wire au monde avec volant Yoke.

Comment Lexus a-t-elle eu l’idée de remplacer la colonne de direction mécanique classique par ce système électronique? «Les véhicules électriques à batterie utilisent déjà des moteurs électriques pour une conduite réactive et silencieuse», explique Shinya Ito, ingénieur en chef chez Lexus. «L’équipe s’est demandé ce qu’il se passerait si l’on appliquait également cet avantage au système de direction.» L’objectif était d’utiliser des signaux électriques pour régler librement le rapport de direction. «Ce qui est impossible avec un arbre mécanique fixe.»

Aucun compromis en matière de sécurité

Les spécialistes de Lexus ont toutefois dû faire face à des défis lors du développement de ce nouveau système de conduite. «La sécurité était l’un des plus importants», explique l’ingénieur. «Sur le plan technique, nous avons résolu ce problème par une redondance totale.» Autrement dit, le moteur de direction, l’ordinateur de commande, l’alimentation électrique et les voies de communication sont conçus en double. En cas de défaillance d’un côté, l’autre côté peut prendre le contrôle.

Les spécialistes ont également dû gérer la question de la sensation de conduite subjective. Dans le cadre des premiers tests, il a semblé qu’il fallait encore s’habituer au nouveau système de direction. «C’est pourquoi nous l’avons affiné en collaboration avec des pilotes de course dans le cadre d’un processus cyclique continu jusqu’à ce qu’il soit jugé positif et agréable.»

Le plaisir de conduite redéfini

En fin de compte, la nouvelle technologie offre désormais une sensation de conduite totalement inédite. «Non seulement elle est précise, mais elle garantit également un plaisir de conduite accru avec les véhicules électriques, car elle crée une interaction entre le conducteur ou la conductrice et la voiture.» Comme l’angle de braquage peut être réglé électroniquement, la voiture peut également être dirigée plus efficacement, c’est-à-dire avec moins de mouvements. «Cela renforce la sensation de contrôle total.»

Grâce à la commande innovante, il n’est plus nécessaire de croiser les mains. «A faible vitesse, l’angle de braquage est augmenté. Ainsi, la voiture peut être conduite avec un minimum de mouvements et on n’a plus jamais besoin de croiser les mains», explique Shinya Ito. Un élément utile notamment lorsqu’il s’agit de parquer la voiture.

Une conduite plus équilibrée et plus sûre

En cas de vitesse élevée sur l’autoroute, le système assure en outre une sécurité accrue. «Il améliore la stabilité en empêchant les mouvements brusques et en renforçant ainsi la confiance du conducteur ou de la conductrice.»

Tout cela est rendu possible par l’interaction entre la direction et la transmission intégrale. «Le système adapte l’angle de braquage en fonction de la vitesse et des conditions», précise l’ingénieur. «Cela permet à la voiture de réagir rapidement et de rester stable lorsque l’on manœuvre ou que l’on accélère.»

Garder le contact avec la route

Le système steer-by-wire filtre également les vibrations gênantes, par exemple celles dues aux nids-de-poule. «Comme il n’y a pas de connexion mécanique, l’équipe d’ingénierie a réussi à désactiver ces informations de manière ciblée. Dans le même temps, on conserve le retour de la route, nécessaire pour se sentir relié à la chaussée. C’était un point important dans le développement.»

Ce nouveau volant montre le potentiel unique de l’électrification, poursuit l’ingénieur. «C’est un pas en direction du ‹Pure Car Crafting›, où un logiciel permet à chacun et chacune de personnaliser entièrement sa voiture et d’en faire un véhicule dont il ou elle ne peut plus se passer.»

