Cette semaine, c'est Gabriel Attal qui devrait franchir la ligne de départ et déclarer sa candidature à la présidentielle 2027. Les candidats à l'Elysée sont légion en France. Sérieux ou pas? Ecoutez, pour le savoir, ce nouvelo épisode de notre podcast Helvétix Café.

Richard Werly Journaliste Blick

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

C’est parti pour Gabriel Attal. Ou presque? A en croire l’influent média Politico, l’ancien Premier ministre français (janvier à septembre 2024) devrait annoncer en fin de semaine sa candidature à l’élection présidentielle de 2027.

Un candidat de plus, alors que les noms se multiplient sur la ligne de départ pour l’Elysée. Le dernier candidat à se déclarer a été Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti de gauche radicale La France insoumise l’a annoncé le 3 mai au journal télévisé de TF1, et il est aussitôt parti en campagne. Face à lui, parmi ceux qui ont aussi décidé de se lancer dans la bataille: l’ancien chef du gouvernement Edouard Philippe, le patron du parti Les Républicains Bruno Retailleau, et Marine Le Pen ou Jordan Bardella pour le Rassemblement national.

Un pays surendetté

Mais pourquoi veulent-ils tous présider la France, ce pays aujourd’hui surendetté et si difficile à réformer? Vu de Suisse, la course à l’Elysée relève du théâtre, voire de la tragédie annoncée. Qui, parmi les présidents récents qui ont dirigé la France, a réussi à remettre les finances debout? Qui est parvenu à imprimer sa marque? Même Emmanuel Macron, qui achèvera en mai 2027 dix années de présidence, n’a pas réussi. L’actuel président, réélu en 2022, demeure un chef de l’Etat en surplomb, crédité pour sa vision de l’Europe et du monde et pour ses efforts d’attractivité économique. Le pays, lui, n’a en revanche pas changé. Il continue de vivre au-dessus de ses moyens.

Brouillard présidentiel

Normal donc que notre podcast «Helvetix Café» s’efforce d’y voir clair dans ce brouillard présidentiel? Qui a le plus de chances? Doit-on prendre au sérieux la candidature de l’ancien Premier ministre (un de plus) Dominique de Villepin? L’ancien président socialiste François Hollande a-t-il, comme il le croit, une chance de briguer à nouveau les suffrages des Français? Et quid d’une candidature venue de l’extérieur, hors du monde politique, comme celle parfois évoquée de Michel-Edouard Leclerc, le patron du groupe de distribution qui porte son nom?

Fabrice Le Quintrec est un journaliste vétéran de la scène politique française. C’est un habitué de notre comptoir le plus suisse de Paris. Avec lui, en route pour un tour d’horizon présidentiel en version helvétique. Des Alpes à l’Elysée, et du lac Léman à la présidence de la République, il n’y a qu’un pas…