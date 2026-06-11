Ricola pimpe notre eau du robinet! Fin mai, la marque culte a célébré le lancement des Ricola Drink Cubes sans sucre avec une fontaine alpine au beau milieu de la gare de Zurich.

Article rémunéré, présenté par Ricola.

En Suisse, on adore l'eau du robinet. Pas moins de 87% de la population consomme au moins une fois par semaine cette eau fraîche du réseau. Mais soyons honnêtes: l’eau toute simple est parfois un brin monotone. C’est précisément là qu’intervient la toute dernière innovation de Ricola.

Les Ricola Drink Cubes sont de petits cubes compacts à base d’extraits de fruits et de plantes ainsi que de vitamines, qui se dissolvent simplement dans l’eau. De quoi apporter de la variété à votre routine d’hydratation.

Le produit a été lancé le 27 mai à la gare centrale de Zurich. Une spectaculaire installation en forme de fontaine alpine trônait au milieu du hall principal. Cette œuvre d’art a été conçue par les deux artistes zurichoises Andrea Kipfer et Cati Soldani de l’atelier Monster&Drama. «Je suis absolument ravi de cette mise en scène créative», s’enthousiasme Thomas P. Meier, CEO de Ricola. «La fontaine suspendue a été décorée avec des herbes Ricola issues des Alpes suisses, à travers lesquelles coule notre excellente eau du robinet. C’est littéralement un morceau de notre patrie à boire.»

À découvrir dès maintenant: les Ricola Drink Cubes dans un Pop-up Store Envie d’une fraîcheur? Du 2 au 30 juin, Ricola et waterdrop® transforment la Europaplatz, juste à côté de la gare de Zurich, en un véritable hotspot de l’hydratation. Venez découvrir les nouveaux Ricola Drink Cubes, qui transforment l’eau du robinet suisse en une boisson sans sucre enrichie en herbes alpines bienfaisantes et en vitamines essentielles. Passez tous les jours de 9h à 20h pour goûter ces boissons rafraîchissantes et découvrir à quel point il est facile de s’hydrater avec plaisir! Envie d’une fraîcheur? Du 2 au 30 juin, Ricola et waterdrop® transforment la Europaplatz, juste à côté de la gare de Zurich, en un véritable hotspot de l’hydratation. Venez découvrir les nouveaux Ricola Drink Cubes, qui transforment l’eau du robinet suisse en une boisson sans sucre enrichie en herbes alpines bienfaisantes et en vitamines essentielles. Passez tous les jours de 9h à 20h pour goûter ces boissons rafraîchissantes et découvrir à quel point il est facile de s’hydrater avec plaisir! Découvrir maintenant

Ces cubes maniables sont conçus comme des alliés pratiques au quotidien pour augmenter son apport hydrique en toute simplicité. «Beaucoup de gens ne boivent tout simplement pas assez tous les jours», déclare Thomas P. Meier. «Avec les Ricola Drink Cubes, nous souhaitons contribuer à une routine d’hydratation saine. Le matin, il suffit de remplir sa gourde avec de l’eau du robinet, d’y ajouter un cube et l’on obtient le compagnon idéal pour la journée.»

Son favori personnel parmi les quatre variétés? «Je trouve toutes les déclinaisons réussies, mais mon coup de cœur reste citron-menthe. C’est le coup de fouet fraîcheur parfait.»

Les stars du sport suisse sous le charme du petit cube

Il n’y a pas que les pendulaires qui ont tendu leur gobelet avec enthousiasme à la fontaine. Des athlètes suisses n’ont pas manqué non plus ce rafraîchissement de l’eau du robinet. Pour l’ancien skieur professionnel Niels Hintermann, le lien avec la marque est de toute façon profondément enraciné: «Ricola est pour moi synonyme de pure nostalgie et réveille immédiatement mes plus beaux souvenirs d’enfance.»

En tant qu’ancien sportif de haut niveau, il sait exactement à quel point une hydratation optimale est essentielle. Lui-même boit entre 3,5 et 5 litres par jour. «Nous aimons tous quand l’eau a une fine note fruitée. De plus, l’utilisation est géniale. On glisse le Ricola Drink Cubes dans la poche de sa veste, on le plonge un instant dans l’eau et le rafraîchissement est prêt», s’enthousiasme Niels Hintermann. Ses favoris: grenade-menthe et citron-menthe.

La star du ski de fond Nicola Wigger se montre tout aussi séduite et utilise même ces cubes comme de véritables alliés de sa performance sportive. «Nicola et Ricola, ça colle tout simplement à la perfection», plaisante l’athlète. «En hiver, deux bonbons aux herbes Ricola par jour sont un passage obligé pour moi. Et la saison dernière, j’ai misé sur un Ricola Drink Cube avant chaque course, cela m’a donné le boost nécessaire.»

Un peu de variété dans votre routine d’hydratation Pour tous ceux qui trouvent l'eau pure trop fade, les Drink Cubes permettent de la pimper en un tournemain. Que ce soit à la maison, au travail ou en déplacement, ces cubes sans sucre sont disponibles dans les saveurs suivantes: Mélisse avec vitamines C, B2 et B12

Grenade-Minze Immunity avec vitamines C, B6 et B12

Menthe-Citron Zone avec vitamines C, B3 et B12

Citrus Relax avec vitamines C, B6 et B12 Les Ricola Drink Cubes sont disponibles notamment chez waterdrop®, Coop et Migros. Pour tous ceux qui trouvent l'eau pure trop fade, les Drink Cubes permettent de la pimper en un tournemain. Que ce soit à la maison, au travail ou en déplacement, ces cubes sans sucre sont disponibles dans les saveurs suivantes: Mélisse avec vitamines C, B2 et B12

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Menthe-Citron Zone avec vitamines C, B3 et B12

Citrus Relax avec vitamines C, B6 et B12 Les Ricola Drink Cubes sont disponibles notamment chez waterdrop®, Coop et Migros. En savoir plus

L’art des herbes s’invite aussi dans l’assiette

Le chef et entrepreneur Sandro Zinggeler a prouvé que les herbes alpines de Ricola ne brillent pas que dans un verre, mais aussi dans la haute cuisine. Il a concocté en exclusivité pour l’événement des bouchées raffinées inspirées des arômes des Drink Cubes. «Inspirés par les herbes alpines, nous avons créé différents snacks culinaires. Nous avons ainsi fait infuser de la pastèque avec de la mélisse citronnée, préparé un délicieux fromage frais au thym et réalisé une poudre d’achillée millefeuille, que nous servons harmonieusement avec du topinambour et de la truite», explique le cuisinier et influenceur.

Pour Sandro Zinggeler, la marque incarne une véritable fierté nationale. «Je dirais que Ricola est un véritable ambassadeur pour notre pays. Quand on est à l’étranger et qu’on dit que l’on vient de Suisse, on vous répond soit fromage, soit chocolat, soit Ricola.» Un avis partagé par l’influenceuse lifestyle Wemmse. Dans son quotidien, les Ricola Drink Cubes l’aident à garder le contrôle de son hydratation. «Je ne bois pas du tout assez d’eau parce que j’oublie tout simplement de le faire dans le feu de l’action», avoue-t-elle franchement. «J’ai besoin de goût dans mon verre, mais boire du café ou des sodas sucrés toute la journée n’est pas une solution. Ma saveur favorite est clairement citron-menthe.»

5 questions à Bernhard Weckerle, responsable recherche & développement chez Ricola Quelles herbes alpines trouve-t-on dans les Ricola Drink Cubes et où sont-elles cultivées?

Bernhard Weckerle: Les herbes alpines suisses sont cultivées dans plusieurs régions du pays par plus de 100 cultivateurs. La quantité d'herbes optimale pour les Ricola Drink Cubes a été adaptée selon des critères gustatifs et fonctionnels. Nous utilisons un mélange de menthe, achillée millefeuille, camomille, mélisse, alchémille, thym, sauge et fleurs de sureau. Comment se fabrique exactement un Ricola Drink Cube?

C'est bien sûr un secret. Mais voilà ce que je peux révéler: les ingrédients sont traités avec soin, en partie extraits, puis travaillés sous forme sèche en un mélange homogène. Ce mélange est ensuite transformé en cubes grâce à la technologie de notre partenaire waterdrop® et emballé de façon optimale pour garantir goût et efficacité jusqu'à la consommation. Comment les vitamines arrivent-elles dans les cubes?

Les vitamines soutiennent la fonctionnalité des Drink Cubes. Elles sont intégrées à sec dans le mélange. Pour la vitamine C, nous utilisons du concentré de jus d'acérola, ce qui renforce le caractère naturel du produit. Comment imaginer le processus de développement?

Pour nous, les herbes sont toujours au centre de tout. Pour approcher de nouvelles idées et recettes, nous commençons par des infusions, similaires au thé. Quand nous sommes satisfaits du profil aromatique, nous ajoutons d'autres ingrédients — poudres de jus de fruits, extraits — et appliquons des procédés doux pour obtenir le format final. Quand avez-vous tenu le premier cube entre les mains et qu'est-ce que ça vous a fait?

C'était un moment très fort. Les premiers cubes dans leur forme actuelle se trouvaient devant nous, on les a bien regardés, puis dégustés en équipe. Un moment émouvant: d'un côté, nous posions les jalons d'un format complètement nouveau pour Ricola. De l'autre, nous nous rattachions directement à la forme traditionnelle du cube de sucre aux herbes. Un vrai jalon pour la marque! Quelles herbes alpines trouve-t-on dans les Ricola Drink Cubes et où sont-elles cultivées?

Bernhard Weckerle: Les herbes alpines suisses sont cultivées dans plusieurs régions du pays par plus de 100 cultivateurs. La quantité d'herbes optimale pour les Ricola Drink Cubes a été adaptée selon des critères gustatifs et fonctionnels. Nous utilisons un mélange de menthe, achillée millefeuille, camomille, mélisse, alchémille, thym, sauge et fleurs de sureau. Comment se fabrique exactement un Ricola Drink Cube?

C'est bien sûr un secret. Mais voilà ce que je peux révéler: les ingrédients sont traités avec soin, en partie extraits, puis travaillés sous forme sèche en un mélange homogène. Ce mélange est ensuite transformé en cubes grâce à la technologie de notre partenaire waterdrop® et emballé de façon optimale pour garantir goût et efficacité jusqu'à la consommation. Comment les vitamines arrivent-elles dans les cubes?

Les vitamines soutiennent la fonctionnalité des Drink Cubes. Elles sont intégrées à sec dans le mélange. Pour la vitamine C, nous utilisons du concentré de jus d'acérola, ce qui renforce le caractère naturel du produit. Comment imaginer le processus de développement?

Pour nous, les herbes sont toujours au centre de tout. Pour approcher de nouvelles idées et recettes, nous commençons par des infusions, similaires au thé. Quand nous sommes satisfaits du profil aromatique, nous ajoutons d'autres ingrédients — poudres de jus de fruits, extraits — et appliquons des procédés doux pour obtenir le format final. Quand avez-vous tenu le premier cube entre les mains et qu'est-ce que ça vous a fait?

C'était un moment très fort. Les premiers cubes dans leur forme actuelle se trouvaient devant nous, on les a bien regardés, puis dégustés en équipe. Un moment émouvant: d'un côté, nous posions les jalons d'un format complètement nouveau pour Ricola. De l'autre, nous nous rattachions directement à la forme traditionnelle du cube de sucre aux herbes. Un vrai jalon pour la marque!