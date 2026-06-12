Si nos journaux meurent, nos pays ressembleront à ça

Dernier épisode de notre série de podcasts exclusifs «Helvetix Café» avec les les grands journaux régionaux français. Au micro de Blick, un an avant l'élection présidentielle de 2027? Pierre Petillaut, directeur de l'Alliance de la presse d'information générale.

Richard Werly Journaliste Blick

«C’est ça la France!». Ne ratez pas notre série de podcasts originaux réalisés à l’occasion du Congrès international des Médias (WAN-IFRA), qui s’est tenu à Marseille du 1er au 3 juin. Une initiative de Blick en partenariat avec l’Alliance de la presse d’information générale et l’Ecole de journalisme et de communication d’Aix-Marseille.

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Episode 2: Avec Pierre Petillault, de l'Alliance pour la presse d'information générale

La France va-t-elle devenir, comme certaines parties des États-Unis, un désert médiatique ? Ce risque concerne aussi la Suisse, où la presse d'information générale subit de plein fouet la concurrence des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Avec, pour l'heure, plus d'inquiétudes que de solutions, comme l'ont montré les débats lors du Congrès mondial des médias de la WAN-IFRA à Marseille, durant lequel nous avons enregistré plusieurs épisodes de notre série «C'est ça la France!».

Qui dit désert médiatique dit espace informationnel livré à tous ceux qui désirent l'investir. Conséquence : la perte de repères et de références, la prolifération de la désinformation, un brouillard de plus en plus épais entre publicité et information. Tous ces sujets sont au cœur de l'agenda de Pierre Petillault, directeur de l'Alliance de la presse d'information générale, dont Blick a recueilli le témoignage. Avec l'ensemble des acteurs de la profession en France, cette organisation tente de fédérer les ripostes et de réfléchir aux meilleurs moyens d'utiliser l'intelligence artificielle sans tuer le modèle économique des journaux. C'est ce qu'il raconte dans notre podcast, riche en enseignements pour la Suisse également, tant le paysage médiatique helvétique est, ces temps-ci, rudement secoué.

L'information n'est pas une marchandise comme les autres. En France, à moins d'un an de l'élection présidentielle d'avril-mai 2027, cette affirmation prend encore plus d'importance. Les journaux régionaux ont une responsabilité vis-à-vis des territoires couverts par leurs journalistes. Les groupes de presse, lorsqu'ils se diversifient, doivent veiller à préserver leur mission d'information. À quoi ressemble aujourd'hui la presse française, alors que s'annonce une bataille politique décisive à mesure que les candidats entrent en campagne électorale? Blick, toujours à l'écoute de la France au comptoir de l'Helvetix Café, apporte des réponses.

Un podcast réalisé avec la participation de Maud Mathias, de l’EJCAM.

Retrouvez nos épisodes précédents:

Avec Anne-Violette Revel, du groupe «Le Parisien - Aujourd'hui en France»

Avec Sophie Gourmelen, du groupe EBRA

Avec Jean-Nicolas Baylet, du groupe «La Dépêche»