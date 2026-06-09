Et si la France ressemblait davantage à la Suisse? Notre série de podcasts exclusifs avec la presse régionale française nous a permis d'interroger ceux qui nous connaissent le mieux: les journaux du groupe EBRA, qui couvrent l'est du pays. Ca, c'est la France!

Les Suisses ne sont pas comme les Français, on le sait

Les Suisses ne sont pas comme les Français, on le sait

Richard Werly Journaliste Blick

«C’est ça la France!». Ne ratez pas notre série de podcasts originaux réalisés à l’occasion du Congrès international des Médias (WAN-IFRA), qui s’est tenu à Marseille du 1er au 3 juin. Une initiative de Blick en partenariat avec l’Alliance de la presse d’information générale et l’Ecole de journalisme et de communication d’Aix-Marseille.

Episode 2: Avec Sophie Gourmelen, du groupe EBRA

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Comment vivent les Suisses? L’image du pays véhiculée par les frontaliers français qui y travaillent est-elle la bonne? Ces deux questions, plusieurs journaux régionaux du groupe EBRA la posent au quotidien, compte tenu de leur proximité avec l’Helvétie souvent perçue comme plus prospère, plus efficace, plus démocratique aussi. Vrai ou faux? Cet épisode de notre podcast Helvétix Café permet en partie d’y répondre. Avec, toujours, cette même volonté de Blick de comprendre la France réelle: celle qui ne vit pas toujours à l’unisson de Paris et de son gouvernement si centralisé.

Une campagne présidentielle se prépare chez notre grand voisin. Elle occupera une bonne partie de l’actualité de cette fin d’année 2026, et elle fera entrer le pays en mode pause au début 2027, lorsque les candidats sillonneront la France. La politique occupera le devant de la scène. C’est ce pays-là, et ses préoccupations, que des quotidiens aussi importants que «Les Dernières nouvelles d’Alsace», «l’Alsace», «Le Progrès de Lyon» ou «Le Dauphiné Libéré» racontent chaque jour. Quels sont leurs défis, leurs préoccupations et leurs difficultés? Sophie Gourmelen, présidente du groupe EBRA a accepté de partager avec nous sa vision des enjeux, son optimisme et sa perception d’une Suisse à la fois omniprésente dans le quotidien des départements frontaliers, mais aussi très éloignée des réalités françaises.

Helvétix Café est le podcast qui raconte la France au quotidien. Bientôt, nous vous raconterons ce que les Suisses pensent de leur grand voisin, comment ils le voient et ce qu’ils en attendent. Mais pour l’heure, plongez avec nous dans les soutes de l’actualité régionale, celle qui fait vivre des dizaines de millions de Français. Oui, c’est ça la France. Et Blick en prend le pouls aux côtés des médias qui l’accompagnent chaque jour.

Un podcast réalisé avec la participation de Maud Mathias, de l’EJCAM.

Prochain épisode: Avec Jean Nicolas Baylet, du groupe La Dépêche, en Occitanie