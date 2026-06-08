Ecouter les Français et leur répondre: que font les médias?

Blick est le média suisse à l'écoute de la France. Pas la France des élites et des décideurs. Le pays réel. Celui que les quotidiens régionaux racontent chaque jour. A l'occasion du congrès international des médias à Marseille, nous les avons interrogés.

Richard Werly Journaliste Blick

C’est ça la France! Une série de podcasts originaux de Blick réalisés à l’occasion du Congrès international des éditeurs de journaux, qui s’est tenu à Marseille du 1er au 3 juin. En partenariat avec l’Alliance de la presse d’information générale et l’Ecole de journalisme et de communication d’Aix-Marseille.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations



Il est toujours facile de prétendre parler de la France, en version helvétique. A Blick, nous en savons quelque chose. Trois saisons déjà que notre podcast hebdomadaire Helvétix Café décrypte le pays d’Astérix et lui tend notre micro.

Politique, sujets de société, mais aussi enjeux géopolitiques vus de Paris: aucun autre média suisse n’a fait cet effort constant d’entendre les Français et le pays réel. Mais aussi, de le comparer à ce (petit) voisin suisse qui, souvent, peut offrir quelques recettes intéressantes. Le référendum? Tout le monde en parle en France, mais… Une gestion au cordeau des dépenses publiques? Tout le monde en France le promet, sauf que…

Reste un sujet qui, souvent, fâche: les Français. Que pensent-ils? Comment voient-ils leur avenir? Quelle est leur perception de l’état de leur pays à moins d’un an de la prochaine élection présidentielle de mai 2027? Parmi tous les médias, les quotidiens régionaux, enracinés dans les réalités locales, sont les mieux placés pour répondre. Alors, qu’ont-ils à dire? Quels sont leurs défis? A l’heure où les réseaux sociaux saturent notre paysage de vraies et fausses informations, Blick a choisi de leur donner la parole en longueur. En avant-première d’une future collaboration durant la campagne présidentielle, sur le terrain, au plus près des préoccupations de ces Français que nous avons parfois tant de mal à comprendre, vu de Suisse.

Première interlocutrice de notre série: Anne-Violette Revel, directrice exécutive du quotidien Le Parisien et de son édition nationale «Aujourd’hui en France». Chaque jour, Le Parisien informe les habitants de la capitale et de sa périphérie. Mais avec «Aujourd’hui», c’est le pays entier que raconte la rédaction de ce titre, propriété du groupe de médias du milliardaire Bernard Arnault. Avec elle, Blick fait le point sur le projet de Grand Paris et sur la transformation d’une ville récemment ébranlée par de nouvelles émeutes, au soir de la seconde victoire du Paris Saint-Germain en coupe d’Europe de la Ligue des Champions.



C’est ça la France! Oui, c’est bien ça. Un paysage médiatique en pleine recomposition. Des enjeux industriels et technologiques majeurs, avec l’arrivée de l’intelligence artificielle qui promet de tout bouleverser dans les rédactions. Anne-Violette Revel l’explique aux auditeurs, de Blick et d’ailleurs. Un podcast pour comprendre la presse, ses combats et ses enjeux. Et pour ne pas oublier notre enjeu, comme média populaire ancré dans les réalités locales: toujours être au plus près du terrain. Là où ça se passe. Là où les journalistes de la presse régionale racontent la vie de ce pays que nous aimerions tous mieux comprendre.



Un podcast réalisé avec la participation de Maud Mathias, de l’EJCAM.



Prochain épisode: Avec Sophie Gourmelen et le groupe EBRA, qui raconte l’est de la France.