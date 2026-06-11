Helvétix Café n'est pas pour rien le podcast de Blick consacré à la France. Parce que notre voisin a tant de choses à nous dire, et qu'il est aussi la cible de nos reproches, voyage loin de la frontière. En Occitanie, où Jean-Nicolas Baylet dirige le groupe «La Dépèche»

L'Occitanie, ce pays qui aime le rugby, l'info et les Suisses

L'Occitanie, ce pays qui aime le rugby, l'info et les Suisses

Richard Werly Journaliste Blick

«C’est ça la France!». Ne ratez pas notre série de podcasts originaux réalisés à l’occasion du Congrès international des Médias (WAN-IFRA), qui s’est tenu à Marseille du 1er au 3 juin. Une initiative de Blick en partenariat avec l’Alliance de la presse d’information générale et l’Ecole de journalisme et de communication d’Aix-Marseille.

Episode 3: Avec Jean-Nicolas Baylet, du groupe la Dépèche

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Prenez une carte de France et pointez votre regard vers le sud-est. L'Occitanie est cette région qui borde à la fois la Méditerranée et les Pyrénées. Vous connaissez Toulouse, « la Ville rose » chantée par Claude Nougaro? Mais aussi Montpellier ou Perpignan. Cette région française est le fief d'un groupe de presse historique: «La Dépêche», aujourd'hui dirigé par Jean-Nicolas Baylet. Un groupe qui n'a jamais abandonné sa vocation: raconter sa région et ses habitants, à commencer par leur passion, celle du rugby.

«C'est ça la France!» est une série de podcasts destinée à nous faire comprendre, un an avant l'élection présidentielle française d'avril-mai 2027, comment fonctionne ce pays qui, vu de Suisse, nous semble à la fois si proche et si lointain. Dans nos épisodes précédents, deux groupes de presse régionaux nous ont ouvert leurs portes: «Le Parisien-Aujourd'hui en France» et le groupe EBRA, qui possède l'ensemble des titres quotidiens dans l'est de l'Hexagone, en particulier ceux des régions frontalières avec la Suisse.

Mais quid de cette Occitanie lointaine? Ces jours-ci, une terrible affaire nous rapproche de ces contreforts pyrénéens : celle de la mort de la petite Lyhanna, dans le très rural département du Gers. Un exemple frappant de l'importance de l'information locale et de l'enracinement d'un titre dans son bassin de population.

Beaucoup de Suisses vivent en Occitanie. Les messages reçus à Blick, après chacun de nos podcasts consacrés à la France, prouvent le goût des Helvètes pour l'ensemble des régions du sud de la France. Alors, aimez-vous le rugby et l'information? Si oui, c'est le moment d'écouter cet épisode. Vous comprendrez mieux les enjeux de ce territoire et les défis auxquels font face les grands groupes de presse à l'heure de l'intelligence artificielle.

Un podcast réalisé avec la participation de Maud Mathias, de l’EJCAM.

Prochain épisode: Avec Pierre Petillaut, de l'Alliance pour la presse d'information générale