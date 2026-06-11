DE
FR

C'est ça la France (3/4)
L'Occitanie, ce pays qui aime le rugby, l'info et les Suisses

Helvétix Café n'est pas pour rien le podcast de Blick consacré à la France. Parce que notre voisin a tant de choses à nous dire, et qu'il est aussi la cible de nos reproches, voyage loin de la frontière. En Occitanie, où Jean-Nicolas Baylet dirige le groupe «La Dépèche»
Publié: 13:55 heures
1/5
La place du Capitole est le coeur battant de Toulouse, et de la région Occitanie.
Photo: AFP
Blick_Richard_Werly.png
Richard WerlyJournaliste Blick

«C’est ça la France!». Ne ratez pas notre série de podcasts originaux réalisés à l’occasion du Congrès international des Médias (WAN-IFRA), qui s’est tenu à Marseille du 1er au 3 juin. Une initiative de Blick en partenariat avec l’Alliance de la presse d’information générale et l’Ecole de journalisme et de communication d’Aix-Marseille. 

Episode 3: Avec Jean-Nicolas Baylet, du groupe la Dépèche

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Prenez une carte de France et pointez votre regard vers le sud-est. L'Occitanie est cette région qui borde à la fois la Méditerranée et les Pyrénées. Vous connaissez Toulouse, « la Ville rose » chantée par Claude Nougaro? Mais aussi Montpellier ou Perpignan. Cette région française est le fief d'un groupe de presse historique: «La Dépêche», aujourd'hui dirigé par Jean-Nicolas Baylet. Un groupe qui n'a jamais abandonné sa vocation: raconter sa région et ses habitants, à commencer par leur passion, celle du rugby.

Nos podcasts «C'est ca la France»
Les Suisses ne sont pas comme les Français, on le sait
Helvétix Café, le podcast
C'est ça la France! 2/4
Les Suisses ne sont pas comme les Français, on le sait
Ecouter les Français et leur répondre: que font les médias?
Helvetix Café, le podcast
C'est ça la France! 1/4
Ecouter les Français et leur répondre: que font les médias?

«C'est ça la France!» est une série de podcasts destinée à nous faire comprendre, un an avant l'élection présidentielle française d'avril-mai 2027, comment fonctionne ce pays qui, vu de Suisse, nous semble à la fois si proche et si lointain. Dans nos épisodes précédents, deux groupes de presse régionaux nous ont ouvert leurs portes: «Le Parisien-Aujourd'hui en France» et le groupe EBRA, qui possède l'ensemble des titres quotidiens dans l'est de l'Hexagone, en particulier ceux des régions frontalières avec la Suisse.

Nos podcasts sur la présidentielle
Mais pourquoi veulent-ils tous présider la France?
Podcast
Helvetix Café
Mais pourquoi veulent-ils tous présider la France?
Comment Jordan Bardella devient (politiquement) adulte avant 2027
Podcast
Helvetix Café
Comment Jordan Bardella devient (politiquement) adulte avant 2027

Mais quid de cette Occitanie lointaine? Ces jours-ci, une terrible affaire nous rapproche de ces contreforts pyrénéens : celle de la mort de la petite Lyhanna, dans le très rural département du Gers. Un exemple frappant de l'importance de l'information locale et de l'enracinement d'un titre dans son bassin de population.

Nos podcasts géopolitiques
La Suisse a-t-elle une stratégie dans ce monde de fous?
Podcast
Helvetix Café
La Suisse a-t-elle une stratégie dans ce monde de fous?
Trump n'est pas un stratège: il vient encore de le démontrer
Podcast
Helvetix Café
Trump n'est pas un stratège: il vient encore de le démontrer

Beaucoup de Suisses vivent en Occitanie. Les messages reçus à Blick, après chacun de nos podcasts consacrés à la France, prouvent le goût des Helvètes pour l'ensemble des régions du sud de la France. Alors, aimez-vous le rugby et l'information? Si oui, c'est le moment d'écouter cet épisode. Vous comprendrez mieux les enjeux de ce territoire et les défis auxquels font face les grands groupes de presse à l'heure de l'intelligence artificielle.

Un podcast réalisé avec la participation de Maud Mathias, de l’EJCAM. 

Prochain épisode: Avec Pierre Petillaut, de l'Alliance pour la presse d'information générale

Articles les plus lus
    Articles les plus lus