Le prince Harry et Meghan s'installent en Grande-Bretagne d'ici la fin août. Cependant, les modalités exactes de leur déménagement et les nouvelles tensions au sein de la famille royale suscitent de vifs débats.

Harry et Meghan enterreront-ils la hache de guerre avec la couronne?

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En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le prince Harry et Meghan Markle reviennent au Royaume-Uni d'ici fin août, laissant planer des interrogations sur leur lieu de résidence et leurs relations avec la famille royale. Ils devraient s'installer dans une résidence privée hors de Londres, possiblement dans les régions de Northampton ou des Cotswolds

Les Sussex souhaitent que leurs enfants, inscrits dans une école britannique pour septembre, grandissent au Royaume-Uni. Harry espère aussi une «réconciliation» avec sa famille, bien que les tensions avec son frère William restent vives

Selon un sondage YouGov, Meghan n'est vue positivement que par 22% des Britanniques, et Harry par 33%. Leur retour coïncide avec des engagements caritatifs de Harry, comme l'organisation des Jeux Invictus en 2027 à Birmingham

AFP Agence France-Presse

Où vont-ils habiter? Quelles relations auront-ils avec la famille royale? Que vont-ils faire? L'annonce jeudi soir du retour au Royaume-Uni du prince Harry et de son épouse Meghan a fait l'effet d'une bombe et soulève de multiples questions.

Où vont-ils s'établir?

Harry, 41 ans, et Meghan n'ont pas communiqué officiellement sur leur retour et peu de détails ont filtré sur leur déménagement. Mercredi, le duc de Sussex est apparu tout sourire à Washington pour une table ronde avec des anciens combattants. Mais n'a fait aucun commentaire.

Selon les médias britanniques, les Sussex, qui avaient quitté le Royaume-Uni en 2020 avec fracas, en froid avec la famille royale, doivent s'installer d'ici la fin août dans une résidence privée, non royale, probablement hors de Londres. Parmi les possibles points de chute évoqués figure la région de Northampton, au nord de Londres, où se trouve le domaine d'Althorp appartenant aux Spencer, la famille de la défunte princesse Diana, mère de Harry. Ou la région des Cotswolds, proche d'Oxford, prisée des célébrités.

Harry, Meghan et leurs enfants Archie (7 ans) et Lilibet (5 ans) y ont passé du temps en juillet, pour leur premier séjour familial au Royaume-Uni depuis 2022. Selon les médias britanniques, les deux enfants sont inscrits dans une école non précisée pour la rentrée de septembre.

Pourquoi reviennent-ils?

Le fils de Charles III a souvent affirmé espérer une «réconciliation» avec sa famille. Pour l'expert royal Ed Owens, «c'est une des raisons» de leur retour. Mais la principale, selon lui, est familiale: «ils veulent que leurs enfants grandissent au Royaume-Uni».

Moins magnanime, le tabloïd Daily Mail juge que leur retour «sera probablement perçu comme l'aveu le plus frappant de l'échec de leurs grands projets de conquête de l'Amérique». Après un contrat lucratif avec Netflix et d'autres engagements, Meghan s'est réinventée en femme d'affaires avec son entreprise «As Ever» de vente de confitures, bougies et thé.

Quelles relations avec la famille royale?

Le roi n'a été prévenu que dimanche de la décision du couple, mais se réjouit de la possibilité de voir davantage la famille à titre personnel, a fait savoir le palais. Une confirmation d'un apaisement des relations entre Charles III, toujours traité pour un cancer, et son fils cadet, qui se sont peu vus depuis 2022. En juillet, le roi et son épouse Camilla – durement égratignée par Harry dans ses mémoires en 2023 – ont reçu le prince et sa famille.

Les choses s'annoncent plus compliquées avec William, héritier du trône et frère ainé de Harry. Les deux hommes restent en froid, et William n'a pas réagi à l'annonce de son retour. «Le fossé entre eux est très profond (...) (William) est très mécontent à mon avis», estime l'expert royal Richard Fitzwilliams auprès de l'AFP.

Que vont-ils faire?

Malgré son départ du Royaume-Uni, Harry continue de parrainer plusieurs organisations caritatives basées dans son pays natal. Lors de son séjour en juillet, il a participé à plusieurs engagements publics, favorablement accueillis par les médias.

Il supervise aussi l'organisation en 2027 des Jeux Invictus à Birmingham (centre de l'Angleterre), évènement sportif international qu'il a créé pour les anciens combattants blessés. Pourraient-ils redevenir membres actifs de la famille royale? Aucun changement de statut officiel n'est prévu, a fait savoir le palais.

La réaction du public britannique reste aussi incertaine. Les Sussex sont impopulaires, avec seulement 22% des Britanniques ayant une opinion positive de Meghan et 33% de Harry, selon un récent sondage YouGov. «Je pense que c'est une bonne chose (...) surtout pour les enfants», commentait jeudi auprès de l'AFP Charles Donkin, qui travaille dans la finance. Isha Anderson, 27 ans, employée d'une FinTech, bien qu'«indifférente» à leur retour, leur souhaite cependant «bonne chance», notamment face aux médias.

Quelle sécurité?

En quittant le Royaume-Uni, Harry et Meghan ont perdu leur protection policière systématique. Le prince dénonce depuis une décision qui, selon lui, met en danger ses enfants. Il payait lui-même sa sécurité privée lors de ses déplacements au Royaume-Uni.

Il est probable qu'une partie des problèmes liés à la sécurité de Harry et de sa famille «ont été résolus» pour permettre leur retour, a estimé l'expert royal Robert Hardman à la BBC.