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Première visite depuis 4 ans
Le prince Harry, Meghan et leurs enfants bientôt au Royaume-Uni

Pour la première fois en quatre ans, le prince Harry et Meghan reviennent au Royaume-Uni en juillet avec Archie et Lilibet. Ce voyage familial est prévu pour organiser les Invictus Games 2027 à Birmingham.
Publié: 18:39 heures
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Dernière mise à jour: 18:40 heures
Le couple vit en Californie depuis 2020 après sa rupture fracassante avec la famille royale.
Photo: AFP

Le prince Harry, fils cadet du roi Charles III, se rendra en juillet au Royaume-Uni avec son épouse Meghan et leurs deux enfants, Archie et Lilibet, une première visite familiale en quatre ans, rapportent mercredi les médias britanniques.

Le couple, qui vit en Californie depuis 2020 après sa rupture fracassante avec la famille royale, a prévu ce déplacement dans le cadre des préparatifs des Invictus Games qui doivent se tenir en 2027 à Birmingham (centre de l'Angleterre), selon plusieurs médias dont la BBC. Les Jeux Invictus ont été créés sous le patronage du prince Harry pour les anciens combattants blessés ou malades d'environ 25 pays. Contacté par l'AFP, le représentant du prince Harry n'avait pas répondu dans l'immédiat.

Les dispositions de sécurité entourant cette visite ne sont pour l'heure pas connues. Le ministère de l'Intérieur évalue au cas par cas le besoin de protection du prince lorsqu'il vient dans le pays, celui-ci n'étant plus un membre actif de la famille royale. On ne sait pas non plus si le roi Charles rencontrera ses petits-enfants. Il les a vus pour la dernière fois lors des célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II en 2022.

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Le prince Harry, 41 ans, est lui revenu à plusieurs reprises au Royaume-Uni. Il était à Londres en janvier pour témoigner au procès qu'il a intenté, avec d'autres, à la société éditrice du Daily Mail et du Mail on Sunday.

Désir de «réconciliation»

Dans une interview fleuve à la BBC en mai 2025, il avait fait part de son désir de «réconciliation» avec sa famille, se disant «vraiment triste de ne pas pouvoir montrer (sa) patrie à (ses) enfants». Harry avait publié en janvier 2023 ses mémoires explosifs, «Spare» («Le Suppléant»), dans lesquels il multipliait les attaques contre la famille royale et étalait leurs querelles devant le monde entier.

Malgré la brouille, Harry avait en février 2024 sauté dans un avion pour le Royaume-Uni en apprenant que son père souffrait d'un cancer. En septembre dernier, il avait eu une brève entrevue avec Charles III dans sa résidence londonienne de Clarence House. Lors de sa visite d'Etat de quatre jours aux Etats-Unis en mai, le roi n'avait toutefois pas rencontré son fils cadet.

Harry, aussi connu comme le duc de Sussex, n'a par contre eu aucune interaction connue récemment avec son frère William, héritier de la couronne, qui ne lui parle plus.

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