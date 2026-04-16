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Déchainement de haine
Meghan assure avoir été «la personne la plus harcelée au monde»

En Australie, Meghan Markle a dénoncé jeudi être «la personne la plus harcelée au monde» sur les réseaux sociaux. Le couple, en visite à Melbourne, a critiqué l’impact des plateformes sur la santé mentale.
Publié: il y a 12 minutes
En visite en Australie, Meghan Markle sensibilise sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

L'épouse de Harry Mountbatten-Windsor, Meghan Markle, a affirmé jeudi, au troisième jour de la visite du couple en Australie, avoir été «la personne la plus harcelée au monde» sur les réseaux sociaux, décrivant des «attaques» quotidiennes. Harry Mountbatten-Windsor et Meghan Markle, qui vivent en Californie avec leurs deux enfants depuis 2020, ont démarré mardi leur première visite en Australie depuis leur brouille avec la famille royale britannique. Lors de leur déplacement jeudi à Melbourne, ils ont rencontré l'association Batyr, spécialisée dans la santé mentale, et ont vivement critiqué les réseaux sociaux.

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«Depuis maintenant dix ans, chaque jour depuis dix ans, je suis victime de harcèlement et d'attaques», a déclaré Meghan Markle, selon des propos rapportés par l'agence britannique PA. «J'ai été la personne la plus harcelée au monde», a-t-elle même ajouté. Les plateformes «qui brassent des milliards, reposent entièrement sur la cruauté pour générer des clics – et cela ne changera pas», a poursuivi devant des jeunes l'ancienne actrice de 44 ans, qui a rencontré Harry Mountbatten-Windsor en 2016. «Il faut donc être plus forts que ça.»

Le traumatisme et le coût de l'engagement

Harry Mountbatten-Windsor, fils cadet du roi Charles III, a lui estimé que les réseaux sociaux causaient «une grande solitude chez de nombreuses personnes». Il a également évoqué les bienfaits des psychothérapies, racontant en avoir fait l'expérience après s'être retrouvé un jour «littéralement recroquevillé en position foetale (...) allongé sur le sol de la cuisine». Le prince de 41 ans a aussi dit lors d'une conférence sur le leadership s'être souvent «senti dépassé», «perdu, trahi ou complètement impuissant».

Harry Mountbatten-Windsor est revenu sur la mort de sa mère, la princesse Diana Spencer, dans un accident en 1997. Après sa mort, «je me suis dit: "Je ne veux pas de ce rôle" (ndlr: dans la famille royale) – peu importe où ça mène, ça ne me plaît pas. (...) Ça a tué ma mère». La visite de Harry Mountbatten-Windsor et Meghan Markle a provoqué une polémique en raison des tarifs très élevés de certains événements dans leur programme: assister à la conférence de Melbourne coûtait ainsi jusqu'à 1250 livres sterling (1'384 fr.), selon la Press Association (PA). Mais toujours selon cette agence de presse britannique, le prince n'a pas été rémunéré pour son discours jeudi. Meghan Markle n'aurait pas non plus été payée pour son apparition dans l'émission «Masterchef» tournée mercredi.

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