Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»

Le SUV électrique compact Volvo EX30 montre toute la force d’un design épuré lorsque chaque détail a son utilité. Et nous expliquons pourquoi cette voiture est si bien adaptée à la Suisse.

Article rémunéré, présenté par Volvo.

Non, cette voiture est tout sauf tape-à-l’œil. Avec la Volvo EX30, il se passe quelque chose que peu de véhicules réussissent: on la voit – et on la comprend immédiatement. Pas d’arêtes exagérées, pas d’attitude ostentatoire. Au lieu de cela, une signature nordique apaisée qui mise sur les proportions: empattement long, roues rejetées aux extrémités, porte-à-faux courts.

Cela confère à ce grand «petit» une présence plus adulte que miniature, assure une tenue de route stable et crée beaucoup d’espace dans l’habitacle. C’est précisément cette cohérence qui a été récompensée: au Red Dot Award, le SUV compact suédois a décroché la mention «Best of the Best» avec 93 points sur 100. La Volvo EX30 a également remporté le Good Design Award.

Moins de pièces, mais utilisées intelligemment

En effet, Volvo a repensé beaucoup de choses dans la EX30. Selon la devise «faire plus avec moins». Cela se ressent particulièrement à l’intérieur. Ici, pas de surcharge: des surfaces épurées, des fonctions regroupées de manière cohérente et une sensation d’espace étonnamment généreux. Cela est notamment possible grâce à l’écran central vertical de 12,3 pouces à l’aspect soigné regroupant toutes les informations (vitesse, navigation, médias).

Ce concept de centralisation est aussi appliqué aux commandes des vitres électriques: celles-ci se trouvent dans la console centrale où elles sont facilement accessibles depuis les sièges conducteur et passager. Il en va de même pour la boîte à gants, placée sous l’écran. Un système coulissant dans la console centrale, offrant un espace de rangement variable, vient compléter cet ensemble intelligemment conçu.

De manière générale, la philosophie de design de la EX30 vise l’efficacité: utiliser plusieurs fois un même composant permet de réduire la quantité de matériaux et d’alléger l’ensemble. Un autre exemple qui le souligne: au lieu de haut-parleurs dans les portes, une barre de son centrale a été installée sous le pare-brise. Cela permet d’économiser beaucoup de câbles, de plastique et surtout de poids, tout en créant un espace de rangement supplémentaire dans les portes.

Durable et parfaitement adaptée à la Suisse

Cette approche s’inscrit dans l’orientation durable que Volvo s’est donnée pour ce modèle en particulier. Le constructeur automobile positionne la EX30 comme sa voiture électrique la plus économe en CO₂ à ce jour et mise sur des matériaux naturels ou recyclés, dont l’aluminium, l’acier et le plastique. Des bouteilles en PET recyclées, des filets de pêche, mais aussi du lin en tant que matière première renouvelable, ont été utilisés pour l’intérieur. Ce troisième élément est d’ailleurs produit en Suisse: la fibre issue du lin est fournie par l’entreprise fribourgeoise Bcomp.

Volvo EX30: compacte, polyvalente, durable Réduction maximale grâce à un design intelligent: la Volvo EX30 est à la fois sophistiquée et durable. Pour l’année modèle à venir, elle propose de nouveaux aménagements intérieurs ainsi que des fonctionnalités encore plus innovantes. Mais l’essentiel reste inchangé: une voiture électrique compacte qui se distingue par son design clair et sa qualité perceptible. Réduction maximale grâce à un design intelligent: la Volvo EX30 est à la fois sophistiquée et durable. Pour l’année modèle à venir, elle propose de nouveaux aménagements intérieurs ainsi que des fonctionnalités encore plus innovantes. Mais l’essentiel reste inchangé: une voiture électrique compacte qui se distingue par son design clair et sa qualité perceptible. Vers l’essai routier

Plus largement, ce concept correspond parfaitement à la Suisse. En effet, notre pays est un véritable défi au quotidien pour les voitures: les parkings étroits, les ruelles des centres historiques, les trajets pendulaires en semaine, les routes de campagne et les cols de montagne le week-end. C’est précisément là qu’un SUV compact peut faire valoir ses avantages: visibilité, maniabilité, et ce avec une position de conduite surélevée et une allure «suffisamment robuste» que beaucoup apprécient et encore plus particulièrement dans sa version Cross Country.

Le design, c'est aussi la sécurité

Un autre point important lors de la conception d’une voiture intelligente est bien sûr le thème de la sécurité. Avec sa note maximale de cinq étoiles aux tests Euro NCAP, la EX30 inspire confiance et incarne la logique de sécurité typique de Volvo en format compact. Concrètement, il s’agit par exemple des systèmes d’assistance qui sont spécialement conçus pour faciliter la conduite en ville.

Conclusion: la Volvo EX30 prouve qu’un design primé n’a pas besoin d’en faire trop. Elle paraît moderne par sa sobriété, haut de gamme par sa cohérence et pertinente par sa capacité à concilier usage quotidien et exigences élevées. Les adeptes de design scandinave à la recherche d’un SUV électrique compact parfaitement adapté à la Suisse devraient la tester lors d’un essai routier. Plus d’informations dans l’encadré!