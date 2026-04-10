Le salé

Côtes de Provence AOP Rosé M Minuty, 18.95 francs.

La Provence et ses côtes baignées de soleil sont synonymes de rosés élégants et légers. Le domaine Château Minuty en est la preuve, avec des vins clairs et délicatement fruités qui rappellent les fruits rouges, les agrumes et les herbes méditerranéennes. En bouche, ce rosé se révèle sec et frais avec une note subtile et légèrement salée. Idéal pour les chaudes journées d’été et une cuisine simple. En accompagnement d’une salade, en particulier, ce rosé a besoin d’un plat qui ne contrarie pas sa fraîcheur, mais qui la reflète. Une salade niçoise classique est parfaite, mais accompagnée de la bonne vinaigrette. Utilisez peu de vinaigre, mais du jus de citron, une pointe de miel et une bonne huile d’olive. La légère douceur atténue l’acidité, tandis que le thon, l’œuf et les olives donnent de la structure au vin.