Salade verte, huile et un trait de vinaigre... et le choix du vin devient délicat. Un plat qui semble simple et léger de premier abord se révèle alors complexe: l’acidité du vinaigre entre en collision avec celle du vin, les substances amères s’intensifient et le fruit disparaît. Résultat: le vin semble agressif ou alors manquer de caractère. Par chance, pas besoin de renoncer: il suffit de bien choisir son vin. Moins d’acidité, plus de sucrosité, des textures crémeuses ou des composants fruités dans la sauce créent l’équilibre nécessaire. Une salade bien pensée permet de trouver des vins étonnamment cohérents.
Côtes de Provence AOP Rosé M Minuty, 18.95 francs.
La Provence et ses côtes baignées de soleil sont synonymes de rosés élégants et légers. Le domaine Château Minuty en est la preuve, avec des vins clairs et délicatement fruités qui rappellent les fruits rouges, les agrumes et les herbes méditerranéennes. En bouche, ce rosé se révèle sec et frais avec une note subtile et légèrement salée. Idéal pour les chaudes journées d’été et une cuisine simple. En accompagnement d’une salade, en particulier, ce rosé a besoin d’un plat qui ne contrarie pas sa fraîcheur, mais qui la reflète. Une salade niçoise classique est parfaite, mais accompagnée de la bonne vinaigrette. Utilisez peu de vinaigre, mais du jus de citron, une pointe de miel et une bonne huile d’olive. La légère douceur atténue l’acidité, tandis que le thon, l’œuf et les olives donnent de la structure au vin.
Côtes de Provence AOP Rosé M Minuty, 18.95 francs.
La Provence et ses côtes baignées de soleil sont synonymes de rosés élégants et légers. Le domaine Château Minuty en est la preuve, avec des vins clairs et délicatement fruités qui rappellent les fruits rouges, les agrumes et les herbes méditerranéennes. En bouche, ce rosé se révèle sec et frais avec une note subtile et légèrement salée. Idéal pour les chaudes journées d’été et une cuisine simple. En accompagnement d’une salade, en particulier, ce rosé a besoin d’un plat qui ne contrarie pas sa fraîcheur, mais qui la reflète. Une salade niçoise classique est parfaite, mais accompagnée de la bonne vinaigrette. Utilisez peu de vinaigre, mais du jus de citron, une pointe de miel et une bonne huile d’olive. La légère douceur atténue l’acidité, tandis que le thon, l’œuf et les olives donnent de la structure au vin.
Paddle Creek Sauvignon Blanc Marlborough, 11.50 francs.
Marlborough est l’épicentre des sauvignons blancs expressifs. Intense, vert et exotique, avec des arômes de groseille, de citron vert et d’herbes fraîches. Le Paddle Creek reflète précisément cette typicité: une acidité vive, beaucoup d’arômes et une fraîcheur croquante. Mais attention, la prudence est de mise! Avec une vinaigrette classique, l’acidité devient vite trop présente. Les salades avec une vinaigrette au yogourt ou au babeurre, par exemple concombre et aneth ou une salade verte à l’avocat et aux herbes, conviennent mieux. La composante crémeuse neutralise l’acidité, tandis que les arômes verts de la vinaigrette viennent renforcer la saveur du vin.
Paddle Creek Sauvignon Blanc Marlborough, 11.50 francs.
Marlborough est l’épicentre des sauvignons blancs expressifs. Intense, vert et exotique, avec des arômes de groseille, de citron vert et d’herbes fraîches. Le Paddle Creek reflète précisément cette typicité: une acidité vive, beaucoup d’arômes et une fraîcheur croquante. Mais attention, la prudence est de mise! Avec une vinaigrette classique, l’acidité devient vite trop présente. Les salades avec une vinaigrette au yogourt ou au babeurre, par exemple concombre et aneth ou une salade verte à l’avocat et aux herbes, conviennent mieux. La composante crémeuse neutralise l’acidité, tandis que les arômes verts de la vinaigrette viennent renforcer la saveur du vin.
Bourgogne AOC Chardonnay Louis Jadot, 18.95 francs.
La maison Louis Jadot incarne un style bourguignon classique. Ses vins sont élégants, équilibrés, avec une note fruitée subtile et délicatement boisée. En Bourgogne, les chardonnays se font moins remarquer que la plupart de leurs congénères d’outre-mer. Ils sont plus structurés et élégants. Ce vin se distingue par ses arômes de fruits jaunes, une légère note de noix et son agréable onctuosité. En termes de salade, il demande de la profondeur plutôt que de l’acidité. Une salade de poulet tiède accompagnée d’une sauce douce à la moutarde et au miel ou une salade de champignons grillés avec une vinaigrette légèrement crémeuse sont idéales. Une salade de lentilles française classique avec des échalotes et un peu de vinaigre convient également très bien. Les notes terreuses et de noisette reflètent les arômes du vin, tandis que l’acidité réduite lui permet de s’épanouir.
Bourgogne AOC Chardonnay Louis Jadot, 18.95 francs.
La maison Louis Jadot incarne un style bourguignon classique. Ses vins sont élégants, équilibrés, avec une note fruitée subtile et délicatement boisée. En Bourgogne, les chardonnays se font moins remarquer que la plupart de leurs congénères d’outre-mer. Ils sont plus structurés et élégants. Ce vin se distingue par ses arômes de fruits jaunes, une légère note de noix et son agréable onctuosité. En termes de salade, il demande de la profondeur plutôt que de l’acidité. Une salade de poulet tiède accompagnée d’une sauce douce à la moutarde et au miel ou une salade de champignons grillés avec une vinaigrette légèrement crémeuse sont idéales. Une salade de lentilles française classique avec des échalotes et un peu de vinaigre convient également très bien. Les notes terreuses et de noisette reflètent les arômes du vin, tandis que l’acidité réduite lui permet de s’épanouir.
Lavaux AOC Saint-Saphorin L’Église Domaine Louis Bovard, 18.95 francs.
Les terrasses escarpées du Lavaux produisent des chasselas de caractère. Le Domaine Louis Bovard fait partie des grands noms de la région. Avec sa structure fine, presque flottante, le Saint-Saphorin est minéral et fruité. Il exige donc des salades respectueuses de cette timidité. Une salade bien helvétique, combinant cervelas et fromage, convient si la vinaigrette est douce. Peu de vinaigre, mais avec du bouillon, de la moutarde et de l’huile. Une salade de pommes de terre traditionnelle est également idéale. Sa saveur légèrement épicée et salée s’harmonise parfaitement avec la minéralité du vin, sans l’écraser.
Lavaux AOC Saint-Saphorin L’Église Domaine Louis Bovard, 18.95 francs.
Les terrasses escarpées du Lavaux produisent des chasselas de caractère. Le Domaine Louis Bovard fait partie des grands noms de la région. Avec sa structure fine, presque flottante, le Saint-Saphorin est minéral et fruité. Il exige donc des salades respectueuses de cette timidité. Une salade bien helvétique, combinant cervelas et fromage, convient si la vinaigrette est douce. Peu de vinaigre, mais avec du bouillon, de la moutarde et de l’huile. Une salade de pommes de terre traditionnelle est également idéale. Sa saveur légèrement épicée et salée s’harmonise parfaitement avec la minéralité du vin, sans l’écraser.
Prosecco bio Naturaplan DOC Raphael Dal Bo, Extra Dry, 14.95 francs.
En Vénétie, les vins effervescents ne se servent pas qu’à l’apéritif. Le prosecco bio de Raphael Dal Bo présente de fines bulles, des notes florales et une douceur résiduelle discrète, caractéristiques du style extra dry. Cette légère note sucrée en fait le compagnon idéal des salades de fruits ou des sauces aigres-douces. Il se marie à merveille à une salade fenouil-orange agrémentée d’une vinaigrette douce ou une salade de roquette à la poire, aux noix et à la vinaigrette au miel. Cela prouve une fois de plus qu’une pointe de sucre résiduel peut être la clé du bonheur.
Prosecco bio Naturaplan DOC Raphael Dal Bo, Extra Dry, 14.95 francs.
En Vénétie, les vins effervescents ne se servent pas qu’à l’apéritif. Le prosecco bio de Raphael Dal Bo présente de fines bulles, des notes florales et une douceur résiduelle discrète, caractéristiques du style extra dry. Cette légère note sucrée en fait le compagnon idéal des salades de fruits ou des sauces aigres-douces. Il se marie à merveille à une salade fenouil-orange agrémentée d’une vinaigrette douce ou une salade de roquette à la poire, aux noix et à la vinaigrette au miel. Cela prouve une fois de plus qu’une pointe de sucre résiduel peut être la clé du bonheur.
Friuli DOP Pinot Grigio Puiatti, 16.95 francs.
Le Frioul produit des vins blancs élégants et précis. Le style de la maison Puiatti est clair, frais et linéaire, avec un fruit délicat, une légère note épicée et une acidité modérée. Ce n’est pas un pinot gris bruyant, mais d’une grande finesse. Il demande une salade qui souligne sa clarté. Par exemple une salade de fruits de mer méditerranéenne avec une vinaigrette au citron et à l’huile d’olive; avec peu d’acidité, mais beaucoup de fraîcheur. Une salade de courgettes avec des herbes et une vinaigrette douce conviendra aussi très bien. Il est important que l’acidité reste en arrière-plan et qu’elle soit atténuée par de l’huile ou un léger édulcorant. Le vin reste ainsi vivant et précis, sans en faire trop.
Friuli DOP Pinot Grigio Puiatti, 16.95 francs.
Le Frioul produit des vins blancs élégants et précis. Le style de la maison Puiatti est clair, frais et linéaire, avec un fruit délicat, une légère note épicée et une acidité modérée. Ce n’est pas un pinot gris bruyant, mais d’une grande finesse. Il demande une salade qui souligne sa clarté. Par exemple une salade de fruits de mer méditerranéenne avec une vinaigrette au citron et à l’huile d’olive; avec peu d’acidité, mais beaucoup de fraîcheur. Une salade de courgettes avec des herbes et une vinaigrette douce conviendra aussi très bien. Il est important que l’acidité reste en arrière-plan et qu’elle soit atténuée par de l’huile ou un léger édulcorant. Le vin reste ainsi vivant et précis, sans en faire trop.
L'article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.
Cet article a été réalisé par le Ringier Brand Studio à la demande d'un client. Les contenus ont été préparés de manière rédactionnelle et répondent aux exigences de qualité de Ringier.
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