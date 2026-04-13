De Dubaï à Tokyo! La nouvelle tablette Lindt au matcha et aux fraises sera-t-elle à la hauteur? Notre collègue Chiara l'a déjà testée en exclusivité. Son verdict? Il est à découvrir dans la vidéo.

Article rémunéré, présenté par Lindt.

Tout a commencé par une trend TikTok avant de devenir, en quelques semaines à peine, un phénomène incontournable. Il y a un an et demi, les réseaux sociaux ont été submergés de vidéos montrant des gens brandir d'immenses tablettes face à la caméra pour les briser dans un retentissant craquement. Le chocolat Dubaï — chocolat, crème de pistache et cheveux d'ange — était partout. Impossible d'y échapper. Le Graal des amateurs de food.

Comme surgi de nulle part, des files d'attente se sont formées devant les magasins pour s'arracher les tablettes tant convoitées. Lindt avait produit sa propre version: les 500 premières tablettes ont été écoulées en trois heures. Les retardataires ont dû se tourner vers des plateformes de reventes comme Ricardo.ch, parfois pour des sommes allant jusqu'à 550 francs.

Après Dubaï, place à Tokyo

Le chocolat Dubaï était littéralement sur toutes les lèvres. Mais la prochaine folie chocolatée se profile déjà. Lindt signe la suite parfaite et voyage gustativement du désert vers la prochaine métropole tendance: Tokyo.

Le choix de la capitale japonaise ne doit rien au hasard. Nous traversons un véritable boom japonais — comme destination de voyage, mais aussi en matière de food, de mode ou d'animé: tout ce qui vient du pays du soleil levant est aujourd'hui extrêmement prisé. Avec la nouvelle tablette Lindt Tokyo Style Chocolade Matcha Strawberry, les Maîtres Chocolatiers de Lindt prouvent une fois de plus qu'ils savent exactement où souffle le vent des tendances.

Lindt Tokyo Style Chocolade Matcha Strawberry Inspirée par la sérénité des cérémonies du thé japonaises et l'envie de savourer l'instant, Lindt dévoile sa toute nouvelle création: Lindt Tokyo Style Chocolade Matcha Strawberry. La tablette marie le fondant du chocolat blanc Lindt avec du Ceremonial Grade Matcha et une ganache aromatique aux notes fruitées de fraise. Disponible pour une durée et en quantité limitées dans tous les Lindt Shops, sur la boutique en ligne, ainsi qu'à la Migros et dès le 16 juin chez Coop. Jusqu'à épuisement des stocks. Inspirée par la sérénité des cérémonies du thé japonaises et l'envie de savourer l'instant, Lindt dévoile sa toute nouvelle création: Lindt Tokyo Style Chocolade Matcha Strawberry. La tablette marie le fondant du chocolat blanc Lindt avec du Ceremonial Grade Matcha et une ganache aromatique aux notes fruitées de fraise. Disponible pour une durée et en quantité limitées dans tous les Lindt Shops, sur la boutique en ligne, ainsi qu'à la Migros et dès le 16 juin chez Coop. Jusqu'à épuisement des stocks. Découvrir maintenant

Aux matcha et fraises

Là où les cheveux d'ange assuraient l'effet crunch du chocolat de Dubaï, la tablette Tokyo Style de Lindt mise sur une garniture raffinée: des morceaux de fraises fruités et du Genmai grillé selon la tradition japonaise — un riz torréfié au croustillant caractéristique. Ce nouveau chocolat est certes prometteur sur le papier, mais qu'en est-il en bouche? Notre collègue Chiara a mené l'ultime taste-test. Son verdict est à retrouver dans la vidéo ci-dessus.

Dès que les premières vidéos du nouveau chocolat Tokyo Style de Lindt envahiront les réseaux, les files devraient à nouveau s'allonger devant les boutiques. Pour ne pas rater le hype, mieux vaut ne pas traîner. La prochaine folie chocolatée ne fait que commencer.