Meghan Markle a écrit à son père Thomas Markle, hospitalisé aux Philippines après une amputation. La duchesse de Sussex, qui avait coupé les ponts avec lui avant son mariage en 2018, tente de renouer le contact malgré les difficultés.

ATS Agence télégraphique suisse

Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, a écrit à son père Thomas Markle qui, selon des informations de presse, est hospitalisé aux Philippines après avoir subi une amputation de la jambe gauche, a indiqué mercredi son porte-parole. La duchesse de Sussex avait coupé les ponts avec son père avant son mariage en 2018 avec le fils cadet du roi Charles III.

Thomas Markle avait auparavant posé pour des photos de paparazzi rémunérées, ce qui avait déplu au couple. Sollicité par l'AFP, un porte-parole de Meghan, qui vit désormais en Californie avec Harry et leurs deux enfants, a confirmé cette prise de contact.

«Grâce au soutien de contacts fiables et dignes de confiance, sa correspondance est désormais entre ses mains à lui, en toute sécurité», a indiqué le porte-parole. Ce dernier a affirmé qu'il avait été «extrêmement difficile pour la duchesse de contacter son père en privé, malgré ses efforts ces derniers jours» en raison de la présence d'une journaliste au chevet de Thomas Markle.

Thomas Markle n'a jamais rencontré ses petits enfants

Le Daily Mail a révélé l'hospitalisation de Thomas Markle, 81 ans, et publié dans son édition dominicale une interview de ce dernier dans laquelle il affirme vouloir se «réconcilier» avec sa fille. «Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Je ne veux pas mourir sans avoir renoué avec Meghan. Je veux rencontrer mes petits-enfants. Ce serait bien de rencontrer son mari aussi», a-t-il déclaré selon le tabloïd britannique.

Selon la presse britannique, Thomas Markle, qui vivait jusqu'ici au Mexique, réside désormais aux Philippines. Il n'a jamais rencontré ses petits-enfants Archie, six ans, et Lilibet, quatre ans. Harry et Meghan, qui est de nationalité américaine, ont quitté le Royaume-Uni en 2020 après leur rupture avec la famille royale.

La «trahison» de la séance photo

Lors de leur interview explosive avec l'Américaine Oprah Winfrey, Meghan était revenue sur sa relation conflictuelle avec son père. Elle déclarait alors avoir vécu l'épisode de la séance photo comme une «trahison».

En 2021, Meghan Markle avait remporté une action en justice au Royaume-Uni contre la société éditrice du Daily Mail, Associated Newspapers, qu'elle poursuivait pour atteinte à la vie privée après la publication d'une lettre adressée à son père.