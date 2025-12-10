DE
FR

Après avoir coupé les ponts
Meghan Markle a repris contact avec son père, une première en sept ans

Meghan Markle a écrit à son père Thomas Markle, hospitalisé aux Philippines après une amputation. La duchesse de Sussex, qui avait coupé les ponts avec lui avant son mariage en 2018, tente de renouer le contact malgré les difficultés.
Publié: 14:30 heures
Meghan Markle était brouillée avec son père depuis 2018.
Photo: PA Images via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, a écrit à son père Thomas Markle qui, selon des informations de presse, est hospitalisé aux Philippines après avoir subi une amputation de la jambe gauche, a indiqué mercredi son porte-parole. La duchesse de Sussex avait coupé les ponts avec son père avant son mariage en 2018 avec le fils cadet du roi Charles III.

Thomas Markle avait auparavant posé pour des photos de paparazzi rémunérées, ce qui avait déplu au couple. Sollicité par l'AFP, un porte-parole de Meghan, qui vit désormais en Californie avec Harry et leurs deux enfants, a confirmé cette prise de contact.

«Grâce au soutien de contacts fiables et dignes de confiance, sa correspondance est désormais entre ses mains à lui, en toute sécurité», a indiqué le porte-parole. Ce dernier a affirmé qu'il avait été «extrêmement difficile pour la duchesse de contacter son père en privé, malgré ses efforts ces derniers jours» en raison de la présence d'une journaliste au chevet de Thomas Markle.

Thomas Markle n'a jamais rencontré ses petits enfants

Le Daily Mail a révélé l'hospitalisation de Thomas Markle, 81 ans, et publié dans son édition dominicale une interview de ce dernier dans laquelle il affirme vouloir se «réconcilier» avec sa fille. «Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Je ne veux pas mourir sans avoir renoué avec Meghan. Je veux rencontrer mes petits-enfants. Ce serait bien de rencontrer son mari aussi», a-t-il déclaré selon le tabloïd britannique.

Selon la presse britannique, Thomas Markle, qui vivait jusqu'ici au Mexique, réside désormais aux Philippines. Il n'a jamais rencontré ses petits-enfants Archie, six ans, et Lilibet, quatre ans. Harry et Meghan, qui est de nationalité américaine, ont quitté le Royaume-Uni en 2020 après leur rupture avec la famille royale.

La «trahison» de la séance photo

Lors de leur interview explosive avec l'Américaine Oprah Winfrey, Meghan était revenue sur sa relation conflictuelle avec son père. Elle déclarait alors avoir vécu l'épisode de la séance photo comme une «trahison».

A lire aussi
Le prince Andrew exigerait deux maisons royales pour quitter sa résidence… de 30 pièces
Empêtré dans les scandales
Le prince Andrew exigerait deux maisons royales pour quitter son palace XXL
Meghan Markle perd sa cheffe de la communication... la dixième en cinq ans!
«Ça a dû être terrible»
Meghan Markle perd sa cheffe de la comm'... la dixième en cinq ans!

En 2021, Meghan Markle avait remporté une action en justice au Royaume-Uni contre la société éditrice du Daily Mail, Associated Newspapers, qu'elle poursuivait pour atteinte à la vie privée après la publication d'une lettre adressée à son père.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus