«Ça a dû être terrible»
Meghan Markle perd sa cheffe de la communication... la dixième en cinq ans!

La duchesse Meghan Markle perd à nouveau une collaboratrice importante. Sa directrice de la communication Emily Robinson démissionne après seulement trois mois. C'est déjà la dixième personne à occuper ce poste depuis que le couple s'est installé en Californie.
Publié: il y a 42 minutes
Meghan est-elle une patronne difficile?
Photo: Samir Hussein/WireImage
spoton.png
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
SpotOn et Fynn Müller

Coup de théâtre dans l'équipe de la duchesse Meghan Markle. Le poste au sein de son département de communication, qu'elle a dû renouveler à plusieurs reprises au cours des cinq dernières années, serait déjà vacant. Emily Robinson a apparemment démissionné après seulement trois mois en poste.

L'experte en relations publiques travaillait auparavant chez Netflix – et plus précisément pour la série à succès «The Crown». En juin, elle a rejoint la duchesse de Sussex en tant que nouvelle responsable de la communication. Elle devait être responsable de la stratégie médiatique de Meghan et de son époux le prince Harry. Mais comme le rapporte le «Daily Mail», Emily Robinson est déjà partie.

«Elle n'est pas du genre à abandonner rapidement»

Emily Robinson serait donc déjà la dixième personne à occuper ce poste depuis que Harry et Meghan ont quitté la Grande-Bretagne il y a cinq ans pour commencer une nouvelle vie en Californie. Deux anciens porte-parole auraient toutefois été promus en interne. Un ami de la communicante a déclaré au «Daily Mail» sur ce départ précipité: «C'était sa décision. Elle est partie il y a quelques semaines. Elle n'est pas du genre à abandonner rapidement, donc ça a dû être assez dur pour elle de partir».

Un porte-parole du couple a en revanche salué la performance d'Emily Robinson et a déclaré au journal britannique que «Miss Robinson a supervisé le travail lié au projet pour une saison très réussie de 'With Love, Meghan' et a fourni un soutien supplémentaire à la société de production. Elle a fait un excellent travail et a mené ces projets à bien avec un grand succès». La première saison du format Netflix de la duchesse, «With Love, Meghan», a été lancée en mars et la deuxième saison est sortie en août.

Le fait que le personnel change régulièrement autour de Meghan et Harry donne du grain à moudre depuis des années. Et cela alimente les rumeurs selon lesquelles la duchesse serait «soi-disant» une cheffe particulièrement exigeante.

