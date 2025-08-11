DE
La plateforme énonce ses conditions
Harry et Meghan prolongent avec Netflix, mais à moindre prix

Le prince Harry et Meghan Markle prolongent leur collaboration avec Netflix, mais dans le cadre d’un accord moins lucratif et plus flexible, où la plateforme peut accepter ou refuser leurs projets.
Publié: il y a 42 minutes
Harry et Meghan poursuivent avec Netflix, mais leur contrat sera plus limité. (Image d'archive)
Photo: WireImage
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le prince Harry et Meghan Markle vont continuer à développer des projets de films et séries avec Netflix, mais dans des conditions plus limitées, a annoncé lundi le géant du streaming. La plateforme, avec qui le couple avait signé un contrat exclusif en 2020, aura désormais la possibilité d'accepter ou de refuser un projet avant qu'il ne soit proposé à d'autres studios.

Cet accord, dont les conditions financières n'ont pas été dévoilées, est considéré comme moins lucratif, bien qu'il permette plus de flexibilité aux producteurs. Dans un communiqué, Bela Bajaria, directrice générale du contenu Netflix a décrit le couple comme des «voix influentes dont les histoires trouvent un écho avec le public partout».

Des séries autocentrées à succès

Meghan Markle s'est elle dite «fière» de prolonger son partenariat avec Netflix. Le prince et sa femme ont signé un premier contrat avec Netflix en 2020 pour un montant estimé à 100 millions de dollars, un chiffre qui n'a jamais été confirmé.

Dans ce cadre, ils ont produit la docu-série «Harry & Meghan», narrant leur rupture avec la famille royale britannique. Une série à succès, faisant 23 millions de vues dans les quatre premiers jours après sa sortie, un record pour un documentaire Netflix.

Le couple a également produit «With love, Meghan», série raillée par la presse anglo-saxonne, qui a pourtant fait cinq millions de vues dans la première moitié de 2025. Elle est devenue l'émission culinaire la plus visionnée de la plateforme.

Ce nouveau contrat prévoit également une deuxième saison de «With love, Meghan», ainsi qu'un épisode spécial qui sera diffusé en décembre, a annoncé Netflix. Le couple s'est marié en 2018, avant de rompre avec la famille royale et de déménager en Californie.

