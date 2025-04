Si le prince William devenait un jour roi, ce serait la fin des titres honorifiques de Meghan Markle et du prince Harry. C'est ce qu'affirme un initié. Le prince William détesterait le couple et serait furieux de l'utilisation qu'ils font de leur statut de noblesse.

Ce n'est un secret pour personne que la famille royale britannique n'est pas en bons termes avec la duchesse Meghan (1ère à partir de la gauche) et le prince Harry (2e à partir de la gauche). Photo: IMAGO/Capital Pictures

Sarina Dünnenberger

Ce n’est un secret pour personne: les relations entre la famille royale britannique et le prince Harry ainsi que la duchesse Meghan sont toujours aussi tendues. Mais le conflit semble franchir un nouveau cap.

Selon le «Daily Beast», le prince William envisagerait de retirer à Harry et Meghan leurs titres honorifiques de «His et Her Royal Highness» dès son accession au trône, s'il succède à son père, le roi Charles III. En cause? la duchesse Meghan continuerait d’utiliser son titre de HRH, rompant ainsi une promesse faite à la défunte reine Elizabeth II (1926–2022).

William impuissant, pour l’instant

La polémique actuelle a été déclenchée par un panier-cadeau envoyé par Meghan à la podcasteuse Jamie Kern Lima. Le colis était accompagné d’un mot signé: «Avec les compliments de HRH The Duchess of Sussex.» Les deux femmes en ont discuté lors d’un épisode du podcast de Jamie Kern Lima, diffusé lundi.

«Les titres de HRH sont honorifiques. Meghan et Harry les détiennent toujours, mais ils sont gelés», explique Flavia Schlittler, experte royale pour Blick. «Cela signifie qu’ils avaient promis à la reine de ne pas les utiliser.» Le palais de Buckingham l’avait d’ailleurs confirmé dans un communiqué en janvier 2020: «Les Sussex n’utiliseront plus leurs titres de HRH, car ils ne sont plus membres actifs de la famille royale.»

Selon «Page Six», une source proche de Meghan réfute toute violation des accords, affirmant qu’il s’agissait d’un «cadeau personnel». «Harry et Meghan conservent leur titre de HRH. Mais comme convenu, ils ne les utilisent pas à des fins commerciales.»

«Une bêtise»

Un ancien courtisan interrogé par le «Daily Beast» a qualifié cette défense de «bêtise», précisant que les conditions de leur retrait des fonctions royales étaient limpides: ils s’étaient engagés à «ne jamais utiliser les titres HRH, en aucune circonstance».

Toujours selon le «Daily Beast», un initié royal affirme que le prince William serait bien plus intransigeant que son père à ce sujet. «Charles peut le tolérer, mais William ne le laissera pas passer», indique-t-il.

Reste que pour l’instant, William n’a aucun pouvoir officiel pour agir. «Le prince William ne peut absolument pas retirer ces titres honorifiques pour l’instant, souligne Flavia Schlittler. Seul le souverain en a la capacité – et cela reste extrêmement rare. Pour le moment, l’héritier peut bien s’agiter autant qu’il le souhaite, il n’a pas la main.»