Le prince Harry et le roi Charles se sont récemment rencontrés à Londres pour une discussion de près d'une heure. Une source proche du dossier affirme avoir eu vent de ce qui s'est passé entre le père et le fils.

Le roi Charles et le prince Harry semblent se rapprocher à nouveau.

Le prince Harry fera-t-il son retour royal? Après les grandes retrouvailles entre Harry et son père, le roi Charles III, il y a deux semaines, les rumeurs vont bon train. Ils se sont rencontrés pour une conversation de 55 minutes autour d'une tasse de thé.

Le journal britannique «The Sun» relate aujourd'hui le déroulement de la rencontre entre Harry et Charles. Si elle était essentiellement formelle, elle semble avoir aussi été ponctuée de moments sentimentaux. Harry aurait offert à son père une photo de famille encadrée avec sa femme Meghan Markle et leurs enfants, Archie et Lilibet. Le roi Charles n'a pas revu ses petits-enfants depuis le jubilé de platine en juin 2022, en partie parce que Harry insiste constamment sur le fait qu'un retour en Grande-Bretagne ne serait pas sans danger pour eux.

Harry sera-t-il un «prince hybride»?

Après la rencontre, des spéculations ont circulé sur la possibilité pour le prince Harry de reprendre ses fonctions royales, et les modalités de son retour. Il a été question d'une sorte de «prince hybride». Cela signifierait qu'il pourrait continuer à vivre avec sa famille aux Etats-Unis tout en assumant certaines tâches au sein de la famille royale britannique. Pour le grand frère de Harry, le prince William, ce n'était pas une option. Sa devise: tout ou rien.

Dans un autre article, un journaliste de «The Sun» confesse ne pas croire que les retrouvailles de Charles et Harry permettront à ce que ce dernier participe régulièrement à des événements avec son père. Un rôle «mi-intérieur, mi-extérieur» pour Harry serait donc exclu.

Un porte-parole de Harry aurait également souligné auprès du journal britannique que le prince n'avait aucune envie de reprendre ses fonctions royales. Ce qui compte pour lui, c'est la relation avec sa famille, qu'il souhaite préserver. La première rencontre entre le père et le fils depuis 19 mois aurait donc été un pas important vers la réconciliation.