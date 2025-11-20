Skier comme un champion du monde, manger comme un roi et vivre des expériences enneigées dignes d’un conte de fées: tout ça dans une destination valaisanne!

Dans le magnifique univers montagnard de Crans-Montana, il y a beaucoup à faire. Photo: Patrick Güller

La meilleure solution pour se déconnecter du stress du quotidien, en hiver? Voici un exemple qui combine adrénaline sur la neige, après-ski festif et haute gastronomie. Le tout, dans la station aux exploits dorés de notre équipe nationale de ski, accessible facilement à la fois par le rail et la route.

Après une période intense au bureau, les vacances d’hiver en famille ou quelques jours à la neige entre amis sont enfin là. Mais où aller? Plutôt skier ou faire du fatbike pour un max d’adrénaline? Profiter de la bonne ambiance de l’Après-Ski? Prendre un bain de soleil? Ou tout simplement savourer la vie?

À Crans-Montana, pas besoin de choisir. La station, hôte des légendaires championnats du monde de ski de 1987 et des mondiaux à venir en 2027, séduit tous les profils de vacanciers avec sa météo clémente (300 jours de soleil par an), son offre variée de jour comme de nuit et ses restaurants étoilés. «À Crans-Montana, on n’a pas à choisir entre sport, détente ou gastronomie», résume Bruno Huggler, directeur de Crans-Montana Tourisme & Congrès. «On peut tout vivre dans la même journée, sous un généreux soleil et face à un panorama alpin unique.»

Voici à quoi pourrait ressembler un week-end hivernal bien rempli:

Descendre une fois la même piste que les stars du ski ? C'est possible à Crans-Montana. Photo: Deprez-Dubuis

Samedi, 9 h: Cap sur les pistes!

Arriver tôt, c’est l’assurance de profiter à fond. Dès 8.30 h, les premières remontées desservent les 140 km de pistes de tous niveaux de Crans-Montana. Envie de marcher sur les traces de Pirmin Zurbriggen, Maria Walliser ou des stars actuelles comme Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami ? Filez sur la piste Nationale ou la piste Mont Lachaux, qui accueillent la coupe du monde chaque année.

Astuce: pour les plus matinaux, réservez l’offre «Premières traces», qui permet d’être les tout premiers sur les pistes fraîchement damées, avant de savourer un bon petit déjeuner sur la terrasse de Cry d’Er et de repartir de plus belle.

12 h: Raclette ou gastronomie pour reprendre des forces

Un alphabet entier pour se restaurer: de l’A(rnouva) au Z(éroDix). À Crans-Montana, les pistes sont bordées de terrasses ensoleillées! Dans ces restaurants d’altitude, vous trouverez des mets traditionnels de montagne, des spécialités valaisannes, bien sûr, comme la typique assiette de viande séchée, la croûte au fromage, ou la raclette.

Sur le domaine skiable, de nombreux établissements vous attendent, des plus authentiques aux plus raffinés. Vous pourrez ainsi choisir de manger une raclette d'alpage à la Cabane des Taules ou Chez Erwin, de vous restaurer rapidement dans l'un des selfs ou de vous attabler plus longuement sur l'une des terrasses panoramiques, qui ne manquent pas à Crans-Montana. Le point commun de tous ces établissements? La vue sur le panorama unique!

Astuce: le Chetzeron, ancienne gare de téléphérique, est devenu un restaurant architectural et stylé, adepte du slow food.

Après le déjeuner, il est possible d'explorer la région en fatbike. Photo: Luciano Miglionico

13 h: un shoot d'adrénaline dans la neige

Après un café au bord des pistes, on peut continuer à ski ou essayer l’une des nombreuses autres activités proposées: le ski de fond, les balades en raquettes ou du fatbike… Ce dernier, avec ses pneus très larges et souples, permet de rouler sur la neige et les surfaces légèrement gelées, à la fois hors des pistes sur des parcours vierges et sur des pistes aménagées avec bosses et obstacles pour les plus aguerris.

Astuce: Pour un shoot d’adrénaline inédit, essayez le snowkite sur le glacier de la Plaine Morte: sensations fortes et paysages à couper le souffle garantis!

Du ski de fond au snowkite : L'offre de sports d'hiver est immense. Photo: ZVG

16 h: Ambiance festive après les pistes

Côté après-ski, Crans-Montana a tout ce qu’il faut. Par exemple, la grande terrasse du Cry d’Er ou, en bas des pistes, le ZéroDix, voilà deux adresses incontournables pour des fins de journée animées. La soirée peut ensuite se prolonger dans les bars du centre. Les amateurs d’ambiance plus cosy se retrouvent eux au Tirbouchon, bar à vins raffiné avec une belle sélection de crus valaisans.

Après le ski, c'est avant la sortie. Crans-Montana offre de nombreuses possibilités. Photo: ZVG

18 h: Chemin des Lanternes à la luge nocturne

Une expérience typique de Crans-Montana, c’est la balade sur le Chemin des Lanternes. Du 5 décembre 2025 au 8 mars 2026, ce parcours poétique s’illumine à la nuit tombée, ponctué d’installations lumineuses et d’animations en plein air. Au milieu de la balade, vous pouvez louer un mayen pour y déguster un repas gourmand entre amis, ambiance chaleureuse et expérience inédite garanties.

Si vous souhaitez plus d’action, l'expérience proposée par le Hameau de Colombire est faite pour vous: tout commence par une randonnée en raquettes nocturne, suivie d’une fondue, puis la descente se fait en luge, avec une lampe frontale. Une expérience conviviale et pleine d’émotions à vivre entre amis.

Inoubliable : la luge nocturne. Photo: Hameau de Colombire

20 h: l'heure d'une soirée épicurienne

Pour le souper, difficile de choisir tant l’offre est riche: la station compte plus de 100 restaurants, toutes spécialités confondues. Crans-Montana abrite aussi deux adresses étoilées:

● le LeMontBlanc (16 points GaultMillau), restaurant de l'hôtel Le Crans

● la Table de L’Ours (18 points GaultMillau), restaurant de l'Hostellerie du Pas de l'Ours

Et pour celles et ceux qui souhaitent prolonger la soirée, rendez-vous dès 22h au Monk'is, l’un des bars les plus emblématiques de la station, où une ambiance des plus festives vous attendent.

Manger fin ? À Crans-Montana, le choix d'établissements est vaste. Photo: Patrick Guller

Dimanche, 10 h: détente avec vue sur les 4000

Le dimanche peut être actif… ou placé sous le signe du bien-être. Plus d’une douzaine d’hôtels disposent de spas ouverts au public, comme l’Étrier, le Le Crans, ou le luxueux Six Senses. Tous offrent des piscines extérieures chauffées, avec vue imprenable sur les sommets à 4000 mètres qui entourent la station. Envie de vous faire dorloter? Offrez-vous au Six Senses Spa le soin «Swiss Chocolate Wrap», un enveloppement corporel au chocola

Le wellness hivernal est un excellent moyen de se détendre. Photo: ZVG

12 h: panorama vitaminé et virée en chiens de traineau

Avant de quitter le soleil pour retrouver le brouillard du plateau, offrez-vous un dernier bain de lumière à Merbé, un élégant chalet perché à 2000 m, accessible par la télécabine de Cry d’Er. Autre option: monter avec la télécabine des Violettes et s’arrêter déjeuner dans la cabane du CAS du même nom, où vous attendent les grands classiques du fromage.

Astuce: Depuis la cabane des Violettes, poursuivez jusqu’au glacier de la Plaine Morte en empruntant le Funitel. À 3000 m d’altitude, vous profiterez d’un panorama à 360° à couper le souffle. Et, pour couronner le week-end, offrez-vous une aventure en chiens de traineau à grande vitesse. Une immersion totale dans un décor alpin grandiose, une parenthèse magique hors du temps. À vivre en couple, en famille ou entre amis.

Lors d'une sortie avec les chiens de traîneau, le quotidien s'éloigne. Photo: Anthony Vuignier

16 h: retour à la maison

Heureu.se.x et comblé.e, il est temps de rentrer, la tête pleine de souvenirs, avec une seule idée en tête: revenir très vite à Crans-Montana!