La MINI Aceman urbaine est synonyme de spontanéité et de soif d’aventure. Qui à Lausanne peut rivaliser avec ces qualités? Nous avons fait le test de 48 heures au bord du lac Léman.

Article rémunéré, présenté par MINI.

L’offre est tentante: «Es-tu quelqu’un de spontané et aurais-tu envie d’un road trip plein de surprises?» C’est avec cette question que nous avons pris place sur les quais d'Ouchy, à Lausanne, en quête de personnes prêtes à répondre par l'affirmative.

Un challenge. Le top départ de l'aventure est agendé au lendemain matin. Pour participer, il faut donc être capable de décider avec ses tripes. Après quelques refus, nous tombons sur Lena. La jeune femme de 27 ans est immédiatement enthousiaste à l’idée de participer et, après une brève consultation, s’installe dans le MINI Aceman Electric.

Tout le voyage n'est qu'énigmes: il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à trouver. Mais seulement une série d’enveloppes contenant des indices sur le road trip.

Votre essai routier de 48 heures Découvrez l’avenir de la mobilité urbaine: la MINI Aceman est le compagnon idéal des citadins qui n’hésitent pas à montrer leur côté aventureux – avec plus d’adrénaline, le meilleur du divertissement embarqué et beaucoup de place pour tout ce qui procure du plaisir. En résumé: les points forts de la MINI Aceman entièrement électrique ne tiennent pas dans un essai routier «normal». C’est pourquoi nous vous invitons à un test exclusif de 48 heures. Attachez vos ceintures et partez à l’aventure en cliquant sur le bouton! Découvrez l’avenir de la mobilité urbaine: la MINI Aceman est le compagnon idéal des citadins qui n’hésitent pas à montrer leur côté aventureux – avec plus d’adrénaline, le meilleur du divertissement embarqué et beaucoup de place pour tout ce qui procure du plaisir. En résumé: les points forts de la MINI Aceman entièrement électrique ne tiennent pas dans un essai routier «normal». C’est pourquoi nous vous invitons à un test exclusif de 48 heures. Attachez vos ceintures et partez à l’aventure en cliquant sur le bouton! Vers l'essai

Un ventilateur portable? Qu'est-ce que ça veut dire?

Le lendemain matin, Lena et sa sœur Lisa prennent la route. Ensemble, elles ouvrent la première enveloppe. Elles y trouvent un ventilateur portable. Quelle aventure cela pourrait-il bien représenter? Et quelle pause gourmande représente la fourchette que les deux sœurs trouvent dans la deuxième enveloppe après la première aventure?

Regardez la vidéo pour découvrir tout cela et la destination de leur voyage surprise!

Composez vous-même votre road trip de 48 heures

Et maintenant, c’est à votre tour de faire un essai routier de 48 heures à bord du MINI Aceman: à quel point êtes-vous prompt à vous décider? Prouvez-le en cliquant sur le bouton dans l’encadré: le crossover électrique allie le plaisir karting typique de la marque avec l’allure robuste et surélevée d’un SUV. Détail particulier: le MINI Aceman dispose de différents modes d’expérience qui adaptent l’intérieur visuellement et acoustiquement à l’ambiance, en fonction du road trip choisi.